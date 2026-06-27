Argentina, Scaloni mengungkapkan kepada seorang jurnalis berusia 91 tahun: "Messi akan duduk di bangku cadangan"

Dalam konferensi pers, pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, mengungkapkan bahwa Lionel Messi tidak akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Yordania, yang merupakan pertandingan ketiga dan terakhir bagi La Selección (yang secara matematis sudah memastikan posisi pertama di grupnya) pada babak penyisihan grup Piala Dunia.





Jurnalis legendaris Argentina, Macaya Márquez, yang berusia 91 tahun dan sedang mengikuti Piala Dunia ke-18-nya, bertanya kepada pelatih tim juara dunia tersebut: “Izinkan saya bertanya… apakah Messi akan bermain melawan Yordania atau tidak?”. Scaloni pun menjawab: “Saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan jurnalis mana pun mengenai hal ini sekarang… tetapi karena pertanyaan ini datang dari Anda, saya katakan: Messi tidak akan menjadi starter. Saya sangat menghormati Anda, saya bangga melihat Anda di sini.” Scaloni kemudian memeluk Márquez dan berfoto bersama dengannya.



