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Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Argentina, Scaloni mengungkapkan kepada seorang jurnalis berusia 91 tahun: "Messi akan duduk di bangku cadangan"

Argentina
L. Scaloni
L. Messi
World Cup

Dalam konferensi pers, pelatih kepala Argentina mengumumkan bahwa Messi tidak akan diturunkan sebagai starter saat melawan Yordania

Dalam konferensi pers, pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, mengungkapkan bahwa Lionel Messi tidak akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Yordania, yang merupakan pertandingan ketiga dan terakhir bagi La Selección (yang secara matematis sudah memastikan posisi pertama di grupnya) pada babak penyisihan grup Piala Dunia.


Jurnalis legendaris Argentina, Macaya Márquez, yang berusia 91 tahun dan sedang mengikuti Piala Dunia ke-18-nya, bertanya kepada pelatih tim juara dunia tersebut: “Izinkan saya bertanya… apakah Messi akan bermain melawan Yordania atau tidak?”. Scaloni pun menjawab: “Saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan jurnalis mana pun mengenai hal ini sekarang… tetapi karena pertanyaan ini datang dari Anda, saya katakan: Messi tidak akan menjadi starter. Saya sangat menghormati Anda, saya bangga melihat Anda di sini.” Scaloni kemudian memeluk Márquez dan berfoto bersama dengannya.


  • Argentina akan menghadapi Yordania pada pukul 4 waktu Italia dalam pertandingan terakhir Grup J. Juara Dunia bertahan ini sudah dipastikan menduduki posisi pertama di grup tersebut, dan pelatih Scaloni akan melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain inti. Lionel Messi akan memulai pertandingan dari bangku cadangan, untuk menghemat tenaga menjelang babak 16 besar, dan Julian Alvarez akan menggantikannya. Di lini tengah akan terjadi perombakan besar dengan Palacios, Paredes, Lo Celso, dan Nico Paz yang berpeluang menjadi starter. Di bawah mistar gawang, Dibu Martinez akan kembali menjadi kiper utama.

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