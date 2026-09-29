Setelah ketidakpastian yang ia tunjukkan dalam wawancara usai kekalahan di final Piala Dunia terakhir melawan Spanyol, pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, membuka kemungkinan untuk memperbarui kontraknya yang akan berakhir pada akhir tahun dengan mengonfirmasi bahwa ia telah memulai pembicaraan dengan presiden Federasi Sepak Bola (AFA), Claudio Tapia. "Kami tidak berbicara sejak Piala Dunia, kami bertemu untuk memahami apakah kami bisa melanjutkan dan mencapai kesepakatan. Ada keterbukaan dari kedua belah pihak, tetapi kami baru saja mulai membicarakannya," ujarnya hari ini dalam konferensi pers resmi yang digelar menjelang rangkaian laga persahabatan yang dimulai besok dengan pertandingan melawan Bolivia di Mario Alberto Kempes, Cordoba.





"Setelah final, saya mengatakan bahwa kami harus merenungkannya dengan saksama. Saya harus menilai dengan baik aspek olahraga — yang sangat penting — tanpa mengabaikan aspek ekonomi. Kami harus menganalisis situasi kami dan apa yang menanti kami, dan saya memutuskan untuk mencari kesepakatan. Jika saya tidak melihat kemungkinan untuk bersaing atau membangun sesuatu yang penting, saya bahkan tidak akan mempertimbangkan gagasan untuk duduk dan membicarakannya," tambahnya, seperti dilaporkan Ansa.