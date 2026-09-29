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Lionel Scaloni Argentina 2026Getty
Gianluca Minchiotti
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Argentina, Scaloni membuka peluang untuk perpanjangan kontrak: "Ada kesediaan, tetapi kami baru saja mulai membicarakannya"

Argentina
L. Scaloni

Kontrak pelatih tim nasional Argentina akan berakhir pada akhir tahun.

Setelah ketidakpastian yang ia tunjukkan dalam wawancara usai kekalahan di final Piala Dunia terakhir melawan Spanyol, pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, membuka kemungkinan untuk memperbarui kontraknya yang akan berakhir pada akhir tahun dengan mengonfirmasi bahwa ia telah memulai pembicaraan dengan presiden Federasi Sepak Bola (AFA), Claudio Tapia. "Kami tidak berbicara sejak Piala Dunia, kami bertemu untuk memahami apakah kami bisa melanjutkan dan mencapai kesepakatan. Ada keterbukaan dari kedua belah pihak, tetapi kami baru saja mulai membicarakannya," ujarnya hari ini dalam konferensi pers resmi yang digelar menjelang rangkaian laga persahabatan yang dimulai besok dengan pertandingan melawan Bolivia di Mario Alberto Kempes, Cordoba.


"Setelah final, saya mengatakan bahwa kami harus merenungkannya dengan saksama. Saya harus menilai dengan baik aspek olahraga — yang sangat penting — tanpa mengabaikan aspek ekonomi. Kami harus menganalisis situasi kami dan apa yang menanti kami, dan saya memutuskan untuk mencari kesepakatan. Jika saya tidak melihat kemungkinan untuk bersaing atau membangun sesuatu yang penting, saya bahkan tidak akan mempertimbangkan gagasan untuk duduk dan membicarakannya," tambahnya, seperti dilaporkan Ansa.

  • Pelatih tim nasional Argentina itu tidak menghindar saat membahas isu peremajaan tim nasional dan era 'setelah Messi', yang akan mengenakan jersey Albiceleste untuk terakhir kalinya pada 6 Oktober di Monumental, Buenos Aires (dalam versi khusus yang disiapkan untuk kesempatan tersebut). "Setelah Piala Dunia, kami menganalisis situasinya posisi demi posisi: berapa banyak pemain yang akan mencapai usia tertentu, sejauh mana posisi kami, dan apakah kami bisa terus mengandalkan gaya bermain yang kami inginkan dengan para pemain ini," katanya, lalu menyimpulkan bahwa "kami percaya hal itu mungkin untuk dilanjutkan". "Ada pemain-pemain muda yang mampu memberikan kontribusi mereka dan kami juga akan mencari cara bermain yang berbeda tanpa pernah melupakan fakta bahwa gaya bermain kami berputar di sekitar penguasaan bola dan pemaksimalan pemain-pemain berkualitas," tambah Scaloni.

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