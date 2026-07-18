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scaloni(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Argentina, Scaloni: "Apakah ini penampilan terakhir Messi? Saya tidak tahu, dia tidak pernah berhenti mengejutkan kita"

L. Scaloni
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup

Pelatih kepala Albiceleste berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan final Piala Dunia melawan Spanyol

Lionel Scaloni, pelatih kepala Argentina, berbicara dalam konferensi pers menjelang final Piala Dunia melawan Spanyol: "Kami telah menemukan kembali sesuatu yang sangat berharga, yaitu fakta bahwa orang-orang menonton pertandingan kami di televisi sambil mengenakan jersey Argentina dan saling berpelukan. Seorang pendukung Boca yang berpelukan dengan pendukung River, seorang pendukung Newell yang berpelukan dengan pendukung Central. Ini adalah sesuatu yang sangat mengharukan bagi kami, tidak mungkin sebaliknya, apalagi di Piala Dunia, persatuan ini, semangat tim ini, sangatlah penting."


"Tim ini merasakan rasa persatuan ini, merasakan bahwa orang-orang ada di pihak kami, mendukung dan memotivasi kami — demikian dilaporkan ANSA. Saya berharap kami akan menang pada hari Minggu, tetapi jika kami tidak menang, saya pikir perjalanan ini telah luar biasa dan menjadi teladan bagi semua orang; saya berharap hal ini dapat membantu rakyat kami, negara kami."

  • "APAKAH INI KALI TERAKHIR MESSI? SAYA TIDAK TAHU, DIA TIDAK PERNAH BERHENTI MEMBUAT KITA TERKEJUT"

    Terakhir, mengenai Messi: "Kita harus menikmati momen ini, kita harus menghargai apa yang dilakukannya, dia lah sejarahnya, dia lah legenda. Apakah ini akan menjadi pertandingan terakhir 'La Pulga' bersama Argentina? Siapa yang tahu, tanyakan saja padanya! Dia tak pernah berhenti mengejutkan kita, itu pertanyaan yang seharusnya kalian ajukan kepadanya".

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