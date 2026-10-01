Awal yang bagus untuk Argentina baru tanpa Lionel Messi. Sembari menunggu tango terakhir La Pulce, yang dijadwalkan pada malam antara Selasa 6 dan Rabu 7 Oktober di Monumental, Buenos Aires, melawan Benin, Argentina asuhan Scaloni menghajar Bolivia 4-0. Ini menjadi tes yang bagus bagi pelatih runner-up Piala Dunia itu, yang kecuali ada kejutan akan memperpanjang kontraknya yang habis pada akhir tahun demi mencoba membuka siklus baru: lawannya memang bukan tim papan atas, tetapi ada sinyal-sinyal penting yang datang terutama dari sisi ofensif. Lautaro Martinez dan Julián Álvarez bekerja dengan baik saat dimainkan bersama, Nico Paz sudah siap menjadi seorang pemimpin, Palacios di lini tengah ada di mana-mana.
Argentina pertama tanpa Messi berjalan baik: menang 4-0 atas Bolivia, Lautaro Martinez dan Nico Paz mencetak gol
Gol Serie A
Pertandingan berjalan satu arah sejak menit-menit awal. Bolivia, yang nyaris lolos ke Piala Dunia setelah kalah di playoff penentuan melawan Irak, bermain dengan formasi 5-4-1, membuat Miguelito yang bertalenta terlalu sendirian di depan dan tak pernah menemukan cara untuk merepotkan pertahanan yang dipimpin Cuti Romero, yang dipilih sebagai kapten baru setelah perpisahan Messi dan Otamendi. Gol pembuka dicetak Lautaro, lewat sepakan kaki kanan akurat dari tepi kotak penalti setelah umpan McAllister, gol kedua lahir dari sentuhan lembut Nico Paz saat Viscarra keluar dari sarangnya (bola vertikal Palacios yang sangat memanjakan). Argentina punya peluang untuk mencetak gol ketiga lewat Julián Álvarez, tetapi penyerang Atletico Madrid itu kehilangan momentum dan dibuat tak berkutik oleh kiper nomor satu Bolivia.
Argentina mencetak empat gol
Pada babak kedua, monolog permainan itu berlanjut dan menghadirkan gol-gol lain. Gol dari Romero, lewat sundulan, dari tendangan bebas Nico Paz (pemain Como itu keluar pada menit ke-55, digantikan oleh Mastantuono, pada menit yang sama Balerdi masuk menggantikan Romero), lalu gol dari Flaco Lopez, melalui tembakan sambil meluncur setelah aksi hebat Leonel Flores. Lautaro, salah satu yang terbaik di lapangan, keluar pada menit ke-75 dengan perban di kepala: tidak ada yang serius, hanya luka sayatan akibat terkena pul sepatu Rocha secara tidak sengaja. Argentina kembali bermain pada malam antara Sabtu dan Minggu untuk laga uji coba melawan Burkina Faso.
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