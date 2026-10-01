Argentina pertama tanpa Messi berjalan baik: menang 4-0 atas Bolivia, Lautaro Martinez dan Nico Paz mencetak gol

Awal yang bagus untuk Argentina baru tanpa Lionel Messi. Sembari menunggu tango terakhir La Pulce, yang dijadwalkan pada malam antara Selasa 6 dan Rabu 7 Oktober di Monumental, Buenos Aires, melawan Benin, Argentina asuhan Scaloni menghajar Bolivia 4-0. Ini menjadi tes yang bagus bagi pelatih runner-up Piala Dunia itu, yang kecuali ada kejutan akan memperpanjang kontraknya yang habis pada akhir tahun demi mencoba membuka siklus baru: lawannya memang bukan tim papan atas, tetapi ada sinyal-sinyal penting yang datang terutama dari sisi ofensif. Lautaro Martinez dan Julián Álvarez bekerja dengan baik saat dimainkan bersama, Nico Paz sudah siap menjadi seorang pemimpin, Palacios di lini tengah ada di mana-mana.



