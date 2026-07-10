Argentina pasti akan menghadapi para pembenci mereka di Piala Dunia - namun Lionel Messi dan kawan-kawan tak lebih dari sekadar menunjukkan kegigihan dan tekad layaknya para juara

Selalu mudah untuk menggambarkan Argentina sebagai pihak yang jahat — dan bukan berarti mereka tidak pernah menjadi pihak yang jahat di masa lalu. Selama bertahun-tahun, mereka telah melahirkan banyak pemain yang mahir dalam “seni gelap”, termasuk Diego Maradona, Diego Simeone, dan Antonio Rattin, untuk menyebut beberapa di antaranya.

Generasi pemain saat ini tentu saja juga bukan yang paling populer, terutama mengingat banyak di antara mereka ikut menyanyikan yel-yel rasis terhadap para pemain kulit hitam Prancis di tengah perayaan setelah memenangkan Copa America 2024, sementara pemain seperti Rodrigo De Paul dan Romero memiliki sifat agresif di lapangan yang juga dimiliki oleh skuad-skuad sebelumnya. Di mata banyak orang, seluruh tim ini ditebus oleh kehadiran dan wibawa seorang pria: Messi — dan ia kembali membuktikan kemampuannya di Atlanta.

Tuduhan Mesir bahwa La Pulga mendapat perlakuan istimewa dapat dimengerti; penyerang ikonik itu seharusnya diusir dari lapangan pada babak penyisihan grup akibat tekel tinggi yang kejam terhadap Aljazair, meskipun FIFA telah menghancurkan preseden apa pun ketika larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun dari USMNT akibat pelanggaran yang hampir identik ditangguhkan setelah intervensi luar biasa dari Presiden AS Donald Trump.

Ketua FIFA Gianni Infantino pernah menggunakan pengaruhnya untuk Messi di masa lalu, memastikan dia ikut serta di Piala Dunia Antarklub tahun lalu dengan secara sewenang-wenang memilih Inter Miami untuk lolos meskipun mereka bukan juara MLS. Jika ditelusuri lebih dalam, Argentina juga hanya mengumpulkan tiga kartu kuning sepanjang turnamen meskipun melakukan hampir 60 pelanggaran, menurut BBC – setengah dari jumlah yang diterima Inggris meskipun melakukan lebih sedikit pelanggaran.

Namun, dalam laga melawan Mesir, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada permainan curang dari pihak tim Amerika Selatan tersebut, atau perlakuan istimewa dari wasit terhadap Messi, saat mereka berjuang keras untuk meraih kemenangan dramatis di menit-menit akhir.