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Argentina GFXGOAL
Krishan Davis

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Argentina pasti akan menghadapi para pembenci mereka di Piala Dunia - namun Lionel Messi dan kawan-kawan tak lebih dari sekadar menunjukkan kegigihan dan tekad layaknya para juara

Opinion
Argentina
World Cup
L. Messi
FEATURES
Argentina vs Egypt
Egypt
Argentina vs Switzerland
Switzerland
L. Scaloni

Argentina kini berada di tengah badai kontroversi pasca kemenangan gemilang mereka atas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia hari Selasa lalu, di tengah tuduhan sensasional terkait korupsi dan nepotisme. Namun, kali ini, penggambaran Albiceleste sebagai pihak yang jahat tampaknya tidak beralasan. Tertinggal dua gol dari tim yang tidak diunggulkan di babak kedua, sang juara bertahan berhasil selamat dengan susah payah — bangkit dari ketertinggalan untuk secara ajaib membalikkan keadaan dalam waktu 14 menit di akhir pertandingan. Namun, sejak peluit akhir dibunyikan di Atlanta, kehebatan prestasi tersebut telah terabaikan.

Dampaknya sangat merugikan. Didorong oleh rasa ketidakadilan yang mendalam, pihak Mesir melontarkan tuduhan pengaturan skor dan perlakuan istimewa terhadap bintang Argentina Lionel Messi; mereka yakin bahwa beberapa keputusan wasit yang krusial merugikan mereka di tengah kekalahan di menit-menit akhir.

Namun, meskipun Anda dapat memahami kekecewaan yang mendalam akibat kekalahan yang begitu menyakitkan di menit-menit akhir saat kemenangan sudah di ujung jari, pada akhirnya Anda tidak bisa menyalahkan Argentina atas kemenangan dramatis mereka—baik Anda menyukai maupun membenci mereka. Inilah ciri khas juara, tidak lebih, tidak kurang.

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    Drama di Atlanta

    Argentina hampir tak mungkin lolos dari babak 16 besar dalam situasi yang lebih dramatis dari ini. Juara bertahan yang tampil kurang bersemangat itu tampak sudah tak berdaya ketika Mustafa Zico membawa Mesir—yang diunggulkan—unggul dua gol pada menit ke-67, menyusul gol pembuka Yasser Ibrahim di babak pertama dan kegagalan Messi lagi dalam mengeksekusi penalti di panggung Piala Dunia.

    Namun, dengan sisa 11 menit pertandingan, sang juara bangkit kembali. Pahlawan kemenangan babak 32 besar yang tak kalah menegangkan atas tim underdog Cape Verde, Cristian Romero, menyundul bola dari umpan silang Messi untuk memperkecil ketertinggalan. Hal itu segera disusul oleh gol lain dari sang GOAT sendiri, yang menghantam bola ke dalam gawang setelah bola memantul dari mistar gawang.

    Kemudian, tepat ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Enzo Fernandez dari Chelsea melompat di tiang jauh dan menyundul bola untuk membawa Argentina unggul pada menit ketiga tambahan waktu, yang memicu perayaan meriah di satu bangku cadangan dan kemarahan di bangku cadangan lainnya. Kemenangan ini begitu luar biasa hingga membuat Lionel Messi dan Scaloni meneteskan air mata.

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    'Turnamen ini sudah diatur'

    Namun, bagi lawan-lawan mereka yang kalah, muncul luapan emosi yang sangat berbeda; kekalahan yang menyakitkan itu memicu reaksi keras yang tidak menyenangkan baik dari para pemain maupun staf pelatih, termasuk tuduhan favoritisme dan pengaturan skor. Asosiasi Sepak Bola Mesir bahkan sampai mengajukan keluhan kepada FIFA dalam upaya untuk mengeluarkan wasit-wasit Prancis dari turnamen tersebut.

    Negara Afrika tersebut meyakini bahwa gol pertama Zico saat skor 1-0 salah dianulir karena pelanggaran terhadap Lisandro Martinez di ujung lapangan yang lain, dan mereka sangat marah karena tidak diberikan penalti ketika Mohamed Salah terjatuh di kotak penalti hanya beberapa detik sebelum Fernandez mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan dari umpan silang Lautaro Martinez.

    "Wasit benar-benar tidak adil," kata Zico yang marah setelah pertandingan. "Ketidakadilan itu jelas. Ketidakadilan sudah terjadi sejak awal pertandingan. Jelas bahwa turnamen ini telah diatur."

    Manajer Mesir, Hossam Hassan, semakin memperkuat sikap tersebut. "Ini semua soal uang. Mereka ingin Messi tetap bertahan di turnamen ini," katanya. "Dalam sepak bola, banyak hal terjadi di luar lapangan karena adanya kepentingan. Apa yang terjadi tadi tidak adil. Mesir pantas lolos. Kami adalah tim yang lebih baik.

    "Mengapa tidak ada keadilan dalam olahraga? Saya tidak ingin mencoba mengatakannya dengan kata-kata yang indah di sini. Kami telah diperlakukan tidak adil hari ini. Kami telah mengalami ketidakadilan. Ini adalah cara saya sendiri untuk bersuara dan membela diri. Saya tidak akan menonton pertandingan lain di turnamen ini."

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    Tuduhan yang tidak berdasar

    Meski Mesir enggan mengakuinya, kenyataannya adalah rasa ketidakadilan yang mereka rasakan kemungkinan besar dipicu oleh fakta bahwa mereka membuang-buang kesempatan dalam pertandingan yang sepenuhnya mereka kuasai saat hanya tersisa 11 menit, bahkan gagal membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu.

    Pertahanan Mesir saat kebobolan ketiga gol di menit-menit akhir sangat kacau balau, dan mereka dihukum habis-habisan oleh juara dunia atas ketidakmampuan mereka yang disayangkan dalam mengelola pertandingan: Romero sama sekali tidak terkawal saat ia menyundul bola ke gawang, barisan belakang kembali tercerai-berai saat Messi mencetak gol penyama kedudukan, dan Fernandez melompat tanpa hambatan karena tim Mesir terlalu fokus menyerang dan akhirnya tertangkap basah saat melakukan serangan balik di detik-detik terakhir.

    Mengenai keputusan wasit, kenyataannya memang ada pelanggaran terhadap Martinez sebelum Mesir melaju ke ujung lapangan lain untuk mencetak gol yang seharusnya menjadi gol kedua mereka, meskipun pelanggaran itu terjadi jauh sebelum bola masuk ke gawang, dengan Marwan Attia—penjaga yang terlalu agresif terhadap bek Manchester United tersebut—secara bersamaan menarik bajunya dan menginjak kakinya.

    Sementara itu, klaim penalti Salah, paling banter, tergolong lemah. Pemain andalan mereka itu bahkan tidak mengajukan protes saat terjatuh akibat kontak yang sangat minim pada kakinya oleh Julian Alvarez, yang sebenarnya telah merebut bola sepersekian detik sebelumnya.

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    Mudah dibenci

    Selalu mudah untuk menggambarkan Argentina sebagai pihak yang jahat — dan bukan berarti mereka tidak pernah menjadi pihak yang jahat di masa lalu. Selama bertahun-tahun, mereka telah melahirkan banyak pemain yang mahir dalam “seni gelap”, termasuk Diego Maradona, Diego Simeone, dan Antonio Rattin, untuk menyebut beberapa di antaranya.

    Generasi pemain saat ini tentu saja juga bukan yang paling populer, terutama mengingat banyak di antara mereka ikut menyanyikan yel-yel rasis terhadap para pemain kulit hitam Prancis di tengah perayaan setelah memenangkan Copa America 2024, sementara pemain seperti Rodrigo De Paul dan Romero memiliki sifat agresif di lapangan yang juga dimiliki oleh skuad-skuad sebelumnya. Di mata banyak orang, seluruh tim ini ditebus oleh kehadiran dan wibawa seorang pria: Messi — dan ia kembali membuktikan kemampuannya di Atlanta.

    Tuduhan Mesir bahwa La Pulga mendapat perlakuan istimewa dapat dimengerti; penyerang ikonik itu seharusnya diusir dari lapangan pada babak penyisihan grup akibat tekel tinggi yang kejam terhadap Aljazair, meskipun FIFA telah menghancurkan preseden apa pun ketika larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun dari USMNT akibat pelanggaran yang hampir identik ditangguhkan setelah intervensi luar biasa dari Presiden AS Donald Trump.

    Ketua FIFA Gianni Infantino pernah menggunakan pengaruhnya untuk Messi di masa lalu, memastikan dia ikut serta di Piala Dunia Antarklub tahun lalu dengan secara sewenang-wenang memilih Inter Miami untuk lolos meskipun mereka bukan juara MLS. Jika ditelusuri lebih dalam, Argentina juga hanya mengumpulkan tiga kartu kuning sepanjang turnamen meskipun melakukan hampir 60 pelanggaran, menurut BBC – setengah dari jumlah yang diterima Inggris meskipun melakukan lebih sedikit pelanggaran.

    Namun, dalam laga melawan Mesir, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada permainan curang dari pihak tim Amerika Selatan tersebut, atau perlakuan istimewa dari wasit terhadap Messi, saat mereka berjuang keras untuk meraih kemenangan dramatis di menit-menit akhir.

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    "Kami membuat para pendukung kami menderita"

    Berbicara setelah pertandingan yang penuh ketegangan itu, Scaloni yang tampak emosional menegaskan bahwa kemenangan tersebut merupakan hasil dari "perjuangan" timnya. "Kami membuat para pendukung kami menderita meskipun permainan kami tidak buruk," katanya. "Saya adalah pelatih untuk momen-momen seperti ini. Apa yang kami tunjukkan hari ini lebih dari sekadar lolos ke babak berikutnya. Kami pasti sudah tersingkir jika tidak berjuang."

    Dia melanjutkan: “Apa yang terjadi hari ini, meskipun kami tidak lolos ke final, besarnya pencapaian ini bisa disamakan dengan hal-hal hebat yang pernah kami alami sebelumnya, karena tim ini tidak pernah menyerah dan terus berjuang serta bermain dengan gaya mereka sendiri apa pun situasinya.

    "Saat melawan Cabo Verde, situasinya lebih buruk; kami benar-benar terlihat dalam kesulitan. Hari ini, meski skornya 0-2, ada perasaan bahwa pada suatu saat kami akan mendapat peluang dan bisa membalikkan keadaan. Hari ini kami memainkan sepak bola yang benar-benar berbeda."

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    Ciri sejati para juara

    Sebenarnya, sulit untuk membantah penilaian Scaloni. Sejauh ini di babak gugur, Argentina telah menampilkan performa yang sesuai dengan ekspektasi sebagai juara bertahan — berhasil meraih dua kemenangan dramatis di menit-menit akhir meskipun hanya bermain dalam performa terbaiknya sesaat saja di setiap pertandingan.

    Memang, Albiceleste seharusnya bisa mengalahkan tim-tim yang diunggulkan jauh seperti Cape Verde dan Mesir dengan mudah mengingat kualitas pemain yang mereka miliki, tetapi ketika performa sedang tidak prima, yang terpenting hanyalah hasilnya — terutama di panggung sepak bola terbesar dunia.

    Pada akhirnya, semangat dan kekompakanlah yang membawa mereka melewati rintangan ini, dan mereka masih bisa bertarung di hari berikutnya. Meskipun Argentina pasti memiliki para pembencinya, sifat dari kemenangan luar biasa ini menunjukkan semua ciri khas juara sejati.

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