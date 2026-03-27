Argentina, Panichelli mengalami robekan ligamen silang lutut: selamat tinggal Piala Dunia, apa yang berubah di bursa transfer dan bagi Milan

Menurut diagnosis awal yang dilakukan oleh tim medis Selecciòn, Panichelli mengalami cedera ligamen anterior cruciatum pada lutut kanannya. Cedera ini akan memerlukan operasi dan membuatnya absen dari lapangan selama minimal 6 bulan. Tentu saja, impiannya untuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Lionel Scaloni untuk Piala Dunia, di mana Argentina bertindak sebagai juara bertahan, pun pupus. Selain itu, Strasbourg juga kehilangan pencetak gol terbanyaknya musim ini – yang telah mencetak 20 gol dalam 39 pertandingan – untuk mencoba mengakhiri musim ini dengan hasil terbaik. Di saat yang sama, Panichelli terpaksa keluar dari radar tim-tim yang telah memantaunya dengan cermat dalam beberapa bulan terakhir setelah penampilannya yang sangat baik di liga Prancis.