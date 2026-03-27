Goal.com
Live
FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURGAFP

Diterjemahkan oleh

Argentina, Panichelli mengalami robekan ligamen silang lutut: selamat tinggal Piala Dunia, apa yang berubah di bursa transfer dan bagi Milan

Argentina
Strasbourg
J. Panichelli
AC Milan

Penyerang tengah asal Amerika Selatan itu mengalami cedera dalam sesi latihan terakhir bersama timnas Argentina

Ini merupakan pukulan telak bagi Strasbourg, yang sedang berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa dan masih berpeluang meraih gelar Conference League, serta bagi tim nasional Argentina. Timnas Argentina pun kehilangan salah satu pemain andalan di lini serangnya untuk Piala Dunia mendatang. Joaquin Panichelli, penyerang kelahiran 2002, mengalami cedera serius dalam sesi latihan terakhir sebelum pertandingan persahabatan antara Argentina dan Mauritania dan harus menjalani masa pemulihan yang cukup lama.


  • LIGAMENNYA PUTUS

    Menurut diagnosis awal yang dilakukan oleh tim medis Selecciòn, Panichelli mengalami cedera ligamen anterior cruciatum pada lutut kanannya. Cedera ini akan memerlukan operasi dan membuatnya absen dari lapangan selama minimal 6 bulan. Tentu saja, impiannya untuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Lionel Scaloni untuk Piala Dunia, di mana Argentina bertindak sebagai juara bertahan, pun pupus. Selain itu, Strasbourg juga kehilangan pencetak gol terbanyaknya musim ini – yang telah mencetak 20 gol dalam 39 pertandingan – untuk mencoba mengakhiri musim ini dengan hasil terbaik. Di saat yang sama, Panichelli terpaksa keluar dari radar tim-tim yang telah memantaunya dengan cermat dalam beberapa bulan terakhir setelah penampilannya yang sangat baik di liga Prancis.

    • Iklan

  • DIKIKUTI OLEH MILAN

    Dibeli musim panas lalu dari Strasbourg dengan harga sekitar 17 juta euro, setelah memulai kariernya di River Plate dan bermain untuk Alvaes serta Mirandes (mencetak 20 gol di Divisi Dua Spanyol), Panichelli pun masuk dalam radar beberapa klub Eropa. Mulai dari Chelsea, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Strasbourg karena memiliki pemilik yang sama, hingga beberapa klub di Liga Premier dan Serie A. Di antaranya ada juga Milan, yang pada musim panas mendatang berencana melakukan investasi besar untuk lini serangnya dan telah memasukkan nama pemain Argentina tersebut ke dalam daftar target potensial.