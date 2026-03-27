Argentina, Panichelli mengalami robekan ligamen silang lutut: selamat tinggal Piala Dunia, apa yang berubah di bursa transfer dan bagi Milan

Ini merupakan pukulan telak bagi Strasbourg, yang sedang berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa dan masih berpeluang meraih gelar Conference League, serta bagi tim nasional Argentina. Timnas Argentina pun kehilangan salah satu pemain andalan di lini serangnya untuk Piala Dunia mendatang. Joaquin Panichelli, penyerang kelahiran 2002, mengalami cedera serius dalam sesi latihan terakhir sebelum pertandingan persahabatan antara Argentina dan Mauritania dan harus menjalani masa pemulihan yang cukup lama.
