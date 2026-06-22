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Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFX 2:1GOAL
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Argentina, Messi: "Kami selalu bertekad untuk menjuarai Piala Dunia. Tendangan penalti yang meleset? Saya menendangnya dengan sangat buruk."

Argentina
L. Messi
World Cup

Pemain bernomor punggung 10 angkat bicara setelah pertandingan Argentina vs Austria yang berakhir dengan skor 2-0

Lionel Messi, kapten timnas Argentina, berbicara setelah kemenangan 2-0 atas Austria di Piala Dunia, pertandingan di mana pemain bernomor punggung 10 itu mencetak dua gol yang membuatnya menyamai rekor 18 gol yang dicetak di babak final Piala Dunia: "Gol mana yang menjadi favorit saya di antara 18 gol di Piala Dunia? Saat ini saya tidak ingat semuanya, saya agak lelah."


"Ada banyak kebahagiaan, ini adalah pertandingan yang sangat intens. Kami meraih hasil yang bagus, kami ingin menang agar bisa menjalani minggu yang tenang dan kami senang dengan hal itu," kata Messi. "Kami senang telah memenangkan kedua pertandingan; setiap pertandingan di Piala Dunia itu sulit, rumit, dan tidak ada yang memberi Anda apa pun dengan mudah. Mereka tidak pernah membahayakan, dan dari segi itu, ini bukanlah pertandingan yang sulit. Kami ingin bermain cepat dan kami berhasil melakukannya; lolos ke babak berikutnya benar-benar penting. Memang tidak pernah mudah, tetapi Argentina mampu melakukannya.”


  • Messi melanjutkan: "Seluruh tim bergerak ke arah yang sama; kami tidak peduli apakah kami bermain di turnamen atau laga persahabatan, kami senang berada bersama. Kami senang membuat orang-orang bahagia, berbagi kebahagiaan mereka. Kami harus terus seperti ini, dengan cara ini. Kami selalu memiliki target untuk merebut gelar, tetapi kami harus memikirkan satu pertandingan demi satu pertandingan; ini tidak mudah, kami harus mempersiapkan diri seperti yang kami lakukan untuk setiap pertandingan. Hal ini juga bergantung pada lawan dan situasi saat itu; setiap pertandingan itu istimewa. Kita harus bermain dan menikmatinya saat berada di lapangan. Ada satu momen, ketika saya gagal mengeksekusi penalti… Tendangan saya sangat buruk, tetapi untungnya kami berhasil menang dan itulah yang terpenting.”



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