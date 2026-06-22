Argentina, Messi: "Kami selalu bertekad untuk menjuarai Piala Dunia. Tendangan penalti yang meleset? Saya menendangnya dengan sangat buruk."

Lionel Messi, kapten timnas Argentina, berbicara setelah kemenangan 2-0 atas Austria di Piala Dunia, pertandingan di mana pemain bernomor punggung 10 itu mencetak dua gol yang membuatnya menyamai rekor 18 gol yang dicetak di babak final Piala Dunia: "Gol mana yang menjadi favorit saya di antara 18 gol di Piala Dunia? Saat ini saya tidak ingat semuanya, saya agak lelah."





"Ada banyak kebahagiaan, ini adalah pertandingan yang sangat intens. Kami meraih hasil yang bagus, kami ingin menang agar bisa menjalani minggu yang tenang dan kami senang dengan hal itu," kata Messi. "Kami senang telah memenangkan kedua pertandingan; setiap pertandingan di Piala Dunia itu sulit, rumit, dan tidak ada yang memberi Anda apa pun dengan mudah. Mereka tidak pernah membahayakan, dan dari segi itu, ini bukanlah pertandingan yang sulit. Kami ingin bermain cepat dan kami berhasil melakukannya; lolos ke babak berikutnya benar-benar penting. Memang tidak pernah mudah, tetapi Argentina mampu melakukannya.”



