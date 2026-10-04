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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Argentina: kontroversi soal laga terakhir Messi terus berlanjut. Benin juga mengeluhkan perjalanan kelas ekonomi, hotel reyot, dan berbagai macam masalah. Uangnya masuk ke siapa?

L. Messi
Argentina
Argentina vs Benin
Benin
Friendlies
Argentina vs Burkina Faso
Burkina Faso

Malam antara Selasa 6 dan Rabu 7 waktu Italia akan menjadi saat ketika seluruh rakyat Argentina berhenti sejenak. Itulah tanggal pertandingan resmi terakhir Lionel Messi dengan seragam tim nasional Argentina. Tarian terakhir, dalam atmosfer yang akan begitu unik, tetapi juga tak lepas dari kontroversi.

Setelah skandal yang muncul untuk laga kedua terakhir, dengan para pemain Burkina Faso yang menolak berangkat ke Buenos Aires dan pertandingan yang dimainkan Argentina melawan tim U-23 negara Afrika tersebut, kontroversi juga tengah memanas terkait federasi Benin, lawan yang ditunjuk untuk penampilan terakhir La Pulga bersama Argentina.

  • APA YANG TERJADI DENGAN BURKINA FASO

    Pada Jumat pagi, tim nasional Burkina Faso memilih untuk tidak berangkat dari bandara di Maroko tempat mereka seharusnya terbang, dengan penerbangan reguler kelas ekonomi yang dibayar oleh Argentina, menuju Buenos Aires untuk memainkan laga persahabatan melawan Argentina. Namun, para pemain menolak dan federasi sepak bola Burkina Faso dengan tergesa-gesa meyakinkan tim Under-23 untuk menggantikan mereka dengan membatalkan pada saat-saat terakhir laga persahabatan melawan Mali Under-23. Pesawat itu dijadwalkan tiba di Argentina pada pukul 15.00, dengan kick-off pertandingan pada pukul 19.00.

  • Kontroversi juga datang dari Benin

    Kini penantian untuk laga terakhir Messi semakin memuncak di negaranya, dan bersamaan dengan itu sorotan terhadap cara Federasi Sepak Bola Argentina dikelola juga meningkat, karena mereka terus memilih lawan dari federasi sepak bola Afrika yang kecil dan sedang kesulitan untuk laga-laga uji coba mereka. Dan alasannya sepenuhnya ekonomi karena bayaran, lapor The Guardian, yang harus dibayar untuk pertandingan itu sangat minim dan, akibatnya, pemasukan untuk kas federasi menjadi maksimal.

    Masalahnya, lapor portal tersebut, tim nasional Benin juga sedang mengalami gangguan yang luar biasa. Pertama-tama, perjalanan udara tidak diubah, dengan penerbangan komersial biasa yang menyebabkan sejumlah orang merasa tidak enak badan dan bahkan membuat seorang anggota staf video tim nasional pingsan.

    Selain itu, Benin mengeluhkan buruknya kondisi hotel yang dipilih untuk tempat menginap para pemain, yang bahkan tidak memiliki ruang angkat beban, atau untuk melakukan aktivitas otot. Di salah satu lantai hotel sama sekali tidak ada air panas dan, sebagai penutup, satu-satunya fasilitas tambahan, sauna, ternyata juga rusak.

    Singkatnya, pertanyaan yang sedang diajukan Benin kepada AFA, dan bersamanya kepada seluruh dunia, adalah: untuk penampilan besar terakhir Messi, siapa yang sedang mengantongi semua uang itu?

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