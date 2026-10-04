Kini penantian untuk laga terakhir Messi semakin memuncak di negaranya, dan bersamaan dengan itu sorotan terhadap cara Federasi Sepak Bola Argentina dikelola juga meningkat, karena mereka terus memilih lawan dari federasi sepak bola Afrika yang kecil dan sedang kesulitan untuk laga-laga uji coba mereka. Dan alasannya sepenuhnya ekonomi karena bayaran, lapor The Guardian, yang harus dibayar untuk pertandingan itu sangat minim dan, akibatnya, pemasukan untuk kas federasi menjadi maksimal.

Masalahnya, lapor portal tersebut, tim nasional Benin juga sedang mengalami gangguan yang luar biasa. Pertama-tama, perjalanan udara tidak diubah, dengan penerbangan komersial biasa yang menyebabkan sejumlah orang merasa tidak enak badan dan bahkan membuat seorang anggota staf video tim nasional pingsan.

Selain itu, Benin mengeluhkan buruknya kondisi hotel yang dipilih untuk tempat menginap para pemain, yang bahkan tidak memiliki ruang angkat beban, atau untuk melakukan aktivitas otot. Di salah satu lantai hotel sama sekali tidak ada air panas dan, sebagai penutup, satu-satunya fasilitas tambahan, sauna, ternyata juga rusak.

Singkatnya, pertanyaan yang sedang diajukan Benin kepada AFA, dan bersamanya kepada seluruh dunia, adalah: untuk penampilan besar terakhir Messi, siapa yang sedang mengantongi semua uang itu?