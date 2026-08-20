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Argentina klaim kampanye anti-Argentina gagal menghentikan Lionel Messi dkk mencapai final Piala Dunia 2026
Pembangkangan menyoroti laju yang tangguh
Satu bulan setelah Final Piala Dunia 2026, Argentina merilis video emosional yang menengok kembali perjalanan mereka menuju partai puncak. Klip itu merangkai momen-momen besar pertandingan, cuplikan kerumunan penonton, dan kemenangan mereka atas England di semifinal. Federasi itu menegaskan skuad tersebut mencapai final secara beruntun dengan berjuang melewati keraguan dan kritik yang meluas.
- Getty Images
Pesan kuat ditujukan kepada para pengkritik
Video itu dibuka dengan menyoroti kegigihan tim untuk keluar dari kesulitan di setiap babak, sebelum kemudian beralih langsung kepada para pengkritik mereka: "Sebulan lalu sesuatu terjadi. Apa yang tidak ingin terjadi bagi banyak orang, benar-benar terjadi: Argentina bermain di Final lain," bunyi pesan itu pada awalnya.
"Yang terjadi adalah kami bangkit di setiap pertandingan sepanjang perjalanan, bahwa kami membuat sejarah dengan menyingkirkan Inggris di semifinal," demikian bunyinya.
Teori konspirasi yang bermusuhan tak terbukti
Pesan itu menyasar klaim tentang adanya kampanye terorganisasi melawan mereka, sambil menegaskan bahwa skuad bangga dengan laju mereka meski kalah dari Spanyol di final: "Grup ini datang dengan tujuan memberi rakyat Argentina satu final lagi, dan sebesar apa pun kampanye anti-Argentina yang ada, kami tetap sampai di sana," bunyi video tersebut.
"Ketika seseorang memberi tahu Anda bahwa sesuatu terjadi, katakan kepada mereka ya. Yang terjadi adalah ada sebuah tim yang memberikan segalanya untuk menang, berjuang sampai akhir, dan pergi dengan kepala tegak.
"Air mata kapten kami sekali lagi mengajarkan kepada kami bahwa Anda bisa menang, tetapi yang tidak pernah boleh Anda lakukan, apa pun yang terjadi, adalah berhenti mencoba," demikian bunyi penutup pesan tersebut.
- Getty
Skuad menatap masa depan
Setelah turnamen berakhir, Argentina kini mengalihkan perhatian mereka untuk memperbarui skuad jelang kualifikasi mendatang. Air mata Messi setelah final menunjukkan betapa besar arti perjalanan ini bagi grup tersebut. Namun, sang kapten masih belum mengumumkan apakah ia akan terus bermain untuk negaranya, dengan spekulasi yang terus berkembang seputar langkah berikutnya.
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