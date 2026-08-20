Argentina klaim kampanye anti-Argentina gagal menghentikan Lionel Messi dkk mencapai final Piala Dunia 2026

Pesan itu menyasar klaim tentang adanya kampanye terorganisasi melawan mereka, sambil menegaskan bahwa skuad bangga dengan laju mereka meski kalah dari Spanyol di final: "Grup ini datang dengan tujuan memberi rakyat Argentina satu final lagi, dan sebesar apa pun kampanye anti-Argentina yang ada, kami tetap sampai di sana," bunyi video tersebut.

"Ketika seseorang memberi tahu Anda bahwa sesuatu terjadi, katakan kepada mereka ya. Yang terjadi adalah ada sebuah tim yang memberikan segalanya untuk menang, berjuang sampai akhir, dan pergi dengan kepala tegak.

"Air mata kapten kami sekali lagi mengajarkan kepada kami bahwa Anda bisa menang, tetapi yang tidak pernah boleh Anda lakukan, apa pun yang terjadi, adalah berhenti mencoba," demikian bunyi penutup pesan tersebut.