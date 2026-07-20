Argentina dicap sebagai 'pecundang yang tidak sportif' terkait taktik yang mereka terapkan di final Piala Dunia serta penolakan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Spanyol setelah kekacauan yang terjadi di final Piala Dunia

Penobatan Spanyol sebagai juara Piala Dunia terganggu oleh keributan di lapangan saat peluit akhir berbunyi, yang memicu konfrontasi sengit antara kedua tim. Bek Argentina, Nahuel Molina, terlihat memukul kapten Spanyol, Rodri, saat sang kapten berlari keluar dari bangku cadangan untuk merayakan kemenangan, yang memicu keributan yang meluas di mana Leandro Paredes mencekik leher Eric Garcia sebelum juga bentrok dengan Gavi, hingga akhirnya para pemain dan staf pelatih turun tangan untuk memisahkan kedua belah pihak. Paredes mendapat kartu merah atas tindakannya tersebut, beberapa saat setelah Enzo Fernandez telah diusir dari lapangan pada masa tambahan waktu karena menerima kartu kuning kedua.

Saat para pemain Spanyol menunggu untuk mengangkat trofi, beberapa pemain Argentina terlihat membelakangi panggung tepat pada saat sang juara menerima trofi dari ofisial, sebuah gestur yang dengan cepat menarik perhatian di seluruh dunia.



