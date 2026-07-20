AFP
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Argentina dicap sebagai 'pecundang yang tidak sportif' terkait taktik yang mereka terapkan di final Piala Dunia serta penolakan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Spanyol setelah kekacauan yang terjadi di final Piala Dunia
Kekacauan meletus setelah pertandingan final
Penobatan Spanyol sebagai juara Piala Dunia terganggu oleh keributan di lapangan saat peluit akhir berbunyi, yang memicu konfrontasi sengit antara kedua tim. Bek Argentina, Nahuel Molina, terlihat memukul kapten Spanyol, Rodri, saat sang kapten berlari keluar dari bangku cadangan untuk merayakan kemenangan, yang memicu keributan yang meluas di mana Leandro Paredes mencekik leher Eric Garcia sebelum juga bentrok dengan Gavi, hingga akhirnya para pemain dan staf pelatih turun tangan untuk memisahkan kedua belah pihak. Paredes mendapat kartu merah atas tindakannya tersebut, beberapa saat setelah Enzo Fernandez telah diusir dari lapangan pada masa tambahan waktu karena menerima kartu kuning kedua.
Saat para pemain Spanyol menunggu untuk mengangkat trofi, beberapa pemain Argentina terlihat membelakangi panggung tepat pada saat sang juara menerima trofi dari ofisial, sebuah gestur yang dengan cepat menarik perhatian di seluruh dunia.
- Getty Images
Matthaus mengecam sikap Argentina yang tidak menghormati
Dalam kolomnya di Sky Sport, Matthaus tidak segan-segan dalam menilai perilaku Argentina selama final Piala Dunia. "Sebenarnya saya penggemar sepak bola Argentina, tapi apa yang ditunjukkan tim Amerika Selatan itu di final Piala Dunia sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola," tulis Matthaus. "Spanyol ingin bermain; Argentina tidak. Mereka tampak ragu-ragu dan terbawa emosi hingga terlibat dalam insiden-insiden yang tidak perlu terjadi di lapangan sepak bola."
Mantan pemain internasional Jerman itu sangat kritis terhadap penolakan Argentina untuk membentuk barisan kehormatan bagi Spanyol setelah peluit akhir dibunyikan. “Mereka menunjukkan diri sebagai pihak yang tidak bisa menerima kekalahan, dan mereka tidak membentuk barisan kehormatan bagi tim Spanyol, yang menurut saya sangat mengecewakan. Saya memahami kekecewaan itu, tetapi ini adalah soal rasa hormat terhadap tim yang pantas menjadi juara dunia.”
Olmo sudah menyampaikan hal yang sama
Kritik Matthaus tersebut sejalan dengan komentar yang telah disampaikan oleh para pemain Spanyol sendiri pasca-final. Dani Olmo tetap tenang namun tegas ketika ditanya secara langsung mengenai perilaku Argentina selama upacara. “Itu tidak penting bagi kami. Yang penting adalah nilai-nilai yang ingin Anda sampaikan,” kata Olmo, meredam drama tersebut sambil tetap mempertahankan sikap yang jelas mengenai fair play dan saling menghormati di antara para pesaing.
Gelandang Spanyol itu melangkah lebih jauh dengan menekankan tanggung jawab yang dipikul para atlet elit di panggung global semacam ini. “Kami adalah teladan bagi banyak generasi, bagi banyak anak laki-laki dan perempuan, dan saya pikir mereka juga harus menjadi teladan bagi semua orang, dan untuk kebaikan bersama. Kami hanya akan menikmati momen ini sekarang,” kata Olmo, sambil menyampaikan pesan yang tajam kepada rekan-rekan mereka dari Amerika Selatan.
- AFP
Masa depan Messi di tim nasional dipertanyakan
Pertandingan final tersebut menjadi akhir yang pahit bagi perjalanan turnamen yang kembali melaju jauh bagi Lionel Messi, yang memimpin timnya sebagai kapten sepanjang kompetisi di Amerika Utara. Meskipun Messi tetap menjadi sosok sentral di tim Argentina, Matthaus meyakini bahwa tirai akhirnya telah tertutup bagi karier sang penyerang legendaris di Piala Dunia.
"Lionel Messi membawa Argentina ke final. Saya yakin itu adalah pertandingan Piala Dunia terakhirnya," kata Matthaus saat membahas bintang Inter Miami tersebut. "Saya tidak yakin dia akan bermain di Piala Dunia berikutnya pada usia 43 tahun, tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu adalah pertandingan internasional terakhirnya."
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