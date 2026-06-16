Mungkinkah pemain sepak bola terhebat dalam sejarah, orang yang telah membawa timmu meraih gelar Piala Dunia setelah 36 tahun dan yang tampil di ajang Piala Dunia terakhir dalam kariernya sebagai Juara Dunia bertahan, kapten, dan dengan nomor punggung 10, justru berakhir di bangku cadangan? Sebuah pertanyaan yang untungnya tidak perlu kami jawab, melainkan harus dijawab oleh pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mulai pukul 3 dini hari nanti, saat Albiceleste akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026, dalam pertandingan pertama Grup J melawan Aljazair: bagaimana cara mengelola Lionel Messi?
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Argentina, debut Leo Messi melawan Aljazair: Akankah ia menjadi bintang utama di Piala Dunia atau sekadar pemain cadangan andalan?
38 TAHUN DAN BERMAIN DI MLS
Ini adalah PialaDunia keenam bagi Messi bersama timnas Argentina, dengan target mempertahankan gelar yang diraih di Qatar, dalam apa yang akan menjadi turnamen internasional besar terakhir dalam karier sang pemain terhebat sepanjang masa: kelahiran 1987, berusia 38 tahun, yang telah bermain selama tiga musim terakhir di MLS bersama Inter Miami. Wajar jika kontribusinya, dari segi fisik, tidak bisa sama seperti empat tahun lalu.
SCALONI TIDAK MENYERAHKAN NOMOR 10
Namun, Scaloni tidak berniat melepaskan kehebatan La Pulga, yang akan menjadi starter pada laga perdana tersebut, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh para pemain Argentina: kehadiran seorang pemain yang mampu meningkatkan performa semua orang, dalam peran sebagai pemimpin yang tenang namun kompetitif, sangatlah penting. Namun, ia juga mampu mengesampingkan diri jika diperlukan.
RASA SYUKUR, IDENTITAS, DAN PERLINDUNGAN
Rasa syukur seluruh negeri juga tertuang dalam daftar pemanggilan Scaloni, dengan 17 dari 26 pemain yang pernah bertanding di Qatarmasukdalam skuad, serta tulang punggung tim yang bertumpu pada Emiliano Martinez di gawang, Romero di lini belakang, De Paul, Enzo Fernandez, dan MacAllister di lini tengah, serta Messi dan Alvarez, bersama Lautaro, di lini depan. Identitas yang kuat ini, bagaimanapun, harus didukung oleh strategi taktis tertentu, yang dapat memengaruhi penempatan pemain penyeimbang seperti Almada.
REKOR DAN SASARAN
Nomor 10 tetap menjadi acuan utama dalam aspek teknis dan emosional tim. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi dan kariernya sudah memasuki fase akhir, pengaruhnya tetap sangat menentukan dalam setiap aspek permainan dan kepemimpinan internal. Kapten Argentina ini sudah memegang rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia serta rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Argentina di ajang tersebut, angka-angka yang menegaskan status legendarisnya. Untuk menutup lingkaran yang dimulai 20 tahun lalu di Jerman: satu-satunya tim nasional yang mampu memenangkan dua Piala Dunia berturut-turut adalah Italia, pada tahun 1934 dan 1938, serta Brasil, pada tahun 1958 dan 1962. Messi, sebelum mengakhiri kariernya, memiliki satu tujuan konkret.