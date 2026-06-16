Argentina, debut Leo Messi melawan Aljazair: Akankah ia menjadi bintang utama di Piala Dunia atau sekadar pemain cadangan andalan?

Nomor 10 tetap menjadi acuan utama dalam aspek teknis dan emosional tim. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi dan kariernya sudah memasuki fase akhir, pengaruhnya tetap sangat menentukan dalam setiap aspek permainan dan kepemimpinan internal. Kapten Argentina ini sudah memegang rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia serta rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Argentina di ajang tersebut, angka-angka yang menegaskan status legendarisnya. Untuk menutup lingkaran yang dimulai 20 tahun lalu di Jerman: satu-satunya tim nasional yang mampu memenangkan dua Piala Dunia berturut-turut adalah Italia, pada tahun 1934 dan 1938, serta Brasil, pada tahun 1958 dan 1962. Messi, sebelum mengakhiri kariernya, memiliki satu tujuan konkret.