Piala Dunia 2026 menghadirkan satu bab baru dalam sejarah sepak bola yang pasti akan terukir dalam ingatan kita untuk waktu yang lama. Argentina, juara bertahan Piala Dunia terakhir, nyaris mengalami mimpi buruk tersingkir, tertinggal dua gol dari Mesir yang tampil gemilang, dan dengan Messi yang gagal mengeksekusi tendangan penalti yang berpotensi menyamakan kedudukan menjadi 1-1, serta tampaknya siap mengucapkan selamat tinggal pada turnamen ini hanya 24 jam setelah Portugal asuhan Cristiano Ronaldo tersingkir. Namun, di ambang jurang, mereka berpegang pada Dewa Sepak Bola, yang terlebih dahulu memberikan umpan kepada Romero dan kemudian secara langsung mencetak gol penyeimbang 2-2. Sebelum perayaan akhir, pada menit ketiga tambahan waktu, Enzo Fernandez mencetak gol yang memastikan lolosnya Argentina ke perempat final berkat umpan dari Lautaro Martinez yang baru masuk sebagai pemain pengganti.



Scaloni mengejutkan dengan mengganti tiga dari sebelas pemain dibandingkan laga sulit melawan Cape Verde dan memilih formasi lini tengah berbentuk belah ketupat yang belum pernah digunakan sebelumnya, dengan mantan pemain Roma dan Juventus, Leandro Paredes, yang mengatur ritme permainan, dikelilingi oleh De Paul, Enzo Fernandez, dan Mac Allister. Di lini belakang, di sisi kiri bukan Medina melainkan Tagliafico, sementara rekan serang Messi adalah Julian Alvarez, yang berhasil mengalahkan Lautaro Martinez dalam persaingan posisi tersebut. Anda mungkin mengharapkan Argentina memulai pertandingan dengan cepat, namun justru Mesir – yang menggunakan formasi 4-4-2 di mana Hassan di sayap kanan tampil sangat agresif, sementara Ziko menjadi penyerang yang berpasangan dengan Salah – yang mencetak gol pertama. Pada menit ke-15, menyusul umpan silang dari sayap kanan oleh Attia, Ibrahim melompat tinggi dan mengejutkan Lisando Martinez untuk mencetak gol 1-0. Albiceleste, yang tampil tenang seperti yang mereka tunjukkan di sebagian besar babak 16 besar, langsung bereaksi melalui Tagliafico yang mengejutkan Hassan dan mendapatkan penalti: Messi, setelah kegagalan melawan Austria, kembali menendang penalti dengan sangat buruk dan terhipnotis oleh Shobeir, yang sejak saat itu menjadi calon pahlawan pertandingan. Messi menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi dua penalti dalam edisi Piala Dunia yang sama dan ini merupakan kesalahan keempatnya dari delapan percobaan.



Gawang Mesir seolah-olah terkutuk, ketika Mac Allister (sundulan yang agak ke tengah) dan Julian Alvarez, dengan tendangan kaki kiri, juga gagal menaklukkan kiper nomor satu tim Hassam yang luar biasa itu. Dan sekali lagi Messi, dengan tendangan bebas yang indah, bola membentur tiang di sebelah kanannya. Mesir bertahan dengan rapi dan mencoba melakukan serangan balik saat ada kesempatan, meskipun di akhir babak pertama mereka kehilangan Ashour akibat cedera, salah satu pemain paling menarik yang ditampilkan di Piala Dunia ini. Argentina kembali dengan susunan pemain yang sama di awal babak kedua, dengan Messi yang selalu dicari oleh rekan-rekannya namun tampaknya tidak dalam performa terbaiknya; pada menit ke-59, keadaan menjadi lebih buruk, karena Mesir melancarkan serangan balik yang fantastis, dengan Hassan berlari ke sisi kanan dan mengoper ke Salah, yang kemudian memberikan umpan terobosan kepada Ziko yang tidak menyia-nyiakan peluang di hadapan Dibu. Namun, aksi tersebut dianulir karena pelanggaran terhadap Lisandro Martinez di awal serangan, dan VAR, setelah berkonsultasi dengan wasit Letexier, membatalkan gol tersebut.



Pada menit ke-66, Scaloni memasukkan Nico Gonzalez (menggantikan Tagliafico) dan Lautaro Martinez (menggantikan De Paul), tetapi satu menit kemudian Mesir menggandakan keunggulan, kali ini benar-benar sah. Sekali lagi pertahanan Argentina terbuka lebar, Salah mengoper ke Hassan yang menemukan Ziko yang menyelinap ke tengah kotak penalti, membuat para pendukung Firaun bersorak gembira. Juara dunia itu terdesak, tetapi di sinilah sepak bola memutuskan untuk memberi Messi kesempatan untuk menebus kesalahannya dan sekali lagi menulis ulang sejarah, baik sejarahnya sendiri maupun sejarah olahraga yang luar biasa ini: pada menit ke-79, pemain bernomor punggung 10 itu memberikan umpan matang kepada Romero, yang mengubah skor menjadi 1-2, lalu mencetak gol penyama kedudukan dengan tendangan kaki kiri yang fantastis setelah menerima umpan sundulan dari pemain pengganti lainnya, Montiel. Ini adalah gol kedelapan di turnamen ini, gol ke-21 secara keseluruhan, dalam pertandingan kesembilan berturut-turut, dan dalam pertandingan sistem gugur keenam secara beruntun. Stadion di Atlanta berubah menjadi lautan sorak-sorai, seolah-olah berada di Buenos Aires; kedua tim berusaha menyelesaikan pertandingan dengan serangan balik yang terus-menerus, namun Argentina-lah yang mencetak gol penentu 3-2, saat Lautaro menemukan pergerakan Enzo Fernandez di dalam kotak penalti. Shobeir tak bisa berbuat apa-apa dan La Selección, yang belum pernah sedekat ini dengan eliminasi, berhasil lolos ke perempat final. Semua ini berkat kepemimpinannya, yang berakhir dengan air mata karena emosi dan yang, di usia 39 tahun, tampaknya sama sekali tidak ingin mundur.







