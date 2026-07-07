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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Argentina dan Messi menciptakan keajaiban: meski tertinggal 0-2, mereka membalikkan keadaan melawan Mesir dalam waktu 13 menit dan lolos ke perempat final Piala Dunia

Argentina vs Egypt
World Cup
Argentina
Egypt

Kembalinya sang juara bertahan yang spektakuler, yang berhasil melaju ke perempat final

Piala Dunia 2026 menghadirkan satu bab baru dalam sejarah sepak bola yang pasti akan terukir dalam ingatan kita untuk waktu yang lama. Argentina, juara bertahan Piala Dunia terakhir, nyaris mengalami mimpi buruk tersingkir, tertinggal dua gol dari Mesir yang tampil gemilang, dan dengan Messi yang gagal mengeksekusi tendangan penalti yang berpotensi menyamakan kedudukan menjadi 1-1, serta tampaknya siap mengucapkan selamat tinggal pada turnamen ini hanya 24 jam setelah Portugal asuhan Cristiano Ronaldo tersingkir. Namun, di ambang jurang, mereka berpegang pada Dewa Sepak Bola, yang terlebih dahulu memberikan umpan kepada Romero dan kemudian secara langsung mencetak gol penyeimbang 2-2. Sebelum perayaan akhir, pada menit ketiga tambahan waktu, Enzo Fernandez mencetak gol yang memastikan lolosnya Argentina ke perempat final berkat umpan dari Lautaro Martinez yang baru masuk sebagai pemain pengganti.


Scaloni mengejutkan dengan mengganti tiga dari sebelas pemain dibandingkan laga sulit melawan Cape Verde dan memilih formasi lini tengah berbentuk belah ketupat yang belum pernah digunakan sebelumnya, dengan mantan pemain Roma dan Juventus, Leandro Paredes, yang mengatur ritme permainan, dikelilingi oleh De Paul, Enzo Fernandez, dan Mac Allister. Di lini belakang, di sisi kiri bukan Medina melainkan Tagliafico, sementara rekan serang Messi adalah Julian Alvarez, yang berhasil mengalahkan Lautaro Martinez dalam persaingan posisi tersebut. Anda mungkin mengharapkan Argentina memulai pertandingan dengan cepat, namun justru Mesir – yang menggunakan formasi 4-4-2 di mana Hassan di sayap kanan tampil sangat agresif, sementara Ziko menjadi penyerang yang berpasangan dengan Salah – yang mencetak gol pertama. Pada menit ke-15, menyusul umpan silang dari sayap kanan oleh Attia, Ibrahim melompat tinggi dan mengejutkan Lisando Martinez untuk mencetak gol 1-0. Albiceleste, yang tampil tenang seperti yang mereka tunjukkan di sebagian besar babak 16 besar, langsung bereaksi melalui Tagliafico yang mengejutkan Hassan dan mendapatkan penalti: Messi, setelah kegagalan melawan Austria, kembali menendang penalti dengan sangat buruk dan terhipnotis oleh Shobeir, yang sejak saat itu menjadi calon pahlawan pertandingan. Messi menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi dua penalti dalam edisi Piala Dunia yang sama dan ini merupakan kesalahan keempatnya dari delapan percobaan.


Gawang Mesir seolah-olah terkutuk, ketika Mac Allister (sundulan yang agak ke tengah) dan Julian Alvarez, dengan tendangan kaki kiri, juga gagal menaklukkan kiper nomor satu tim Hassam yang luar biasa itu. Dan sekali lagi Messi, dengan tendangan bebas yang indah, bola membentur tiang di sebelah kanannya. Mesir bertahan dengan rapi dan mencoba melakukan serangan balik saat ada kesempatan, meskipun di akhir babak pertama mereka kehilangan Ashour akibat cedera, salah satu pemain paling menarik yang ditampilkan di Piala Dunia ini. Argentina kembali dengan susunan pemain yang sama di awal babak kedua, dengan Messi yang selalu dicari oleh rekan-rekannya namun tampaknya tidak dalam performa terbaiknya; pada menit ke-59, keadaan menjadi lebih buruk, karena Mesir melancarkan serangan balik yang fantastis, dengan Hassan berlari ke sisi kanan dan mengoper ke Salah, yang kemudian memberikan umpan terobosan kepada Ziko yang tidak menyia-nyiakan peluang di hadapan Dibu. Namun, aksi tersebut dianulir karena pelanggaran terhadap Lisandro Martinez di awal serangan, dan VAR, setelah berkonsultasi dengan wasit Letexier, membatalkan gol tersebut.


Pada menit ke-66, Scaloni memasukkan Nico Gonzalez (menggantikan Tagliafico) dan Lautaro Martinez (menggantikan De Paul), tetapi satu menit kemudian Mesir menggandakan keunggulan, kali ini benar-benar sah. Sekali lagi pertahanan Argentina terbuka lebar, Salah mengoper ke Hassan yang menemukan Ziko yang menyelinap ke tengah kotak penalti, membuat para pendukung Firaun bersorak gembira. Juara dunia itu terdesak, tetapi di sinilah sepak bola memutuskan untuk memberi Messi kesempatan untuk menebus kesalahannya dan sekali lagi menulis ulang sejarah, baik sejarahnya sendiri maupun sejarah olahraga yang luar biasa ini: pada menit ke-79, pemain bernomor punggung 10 itu memberikan umpan matang kepada Romero, yang mengubah skor menjadi 1-2, lalu mencetak gol penyama kedudukan dengan tendangan kaki kiri yang fantastis setelah menerima umpan sundulan dari pemain pengganti lainnya, Montiel. Ini adalah gol kedelapan di turnamen ini, gol ke-21 secara keseluruhan, dalam pertandingan kesembilan berturut-turut, dan dalam pertandingan sistem gugur keenam secara beruntun. Stadion di Atlanta berubah menjadi lautan sorak-sorai, seolah-olah berada di Buenos Aires; kedua tim berusaha menyelesaikan pertandingan dengan serangan balik yang terus-menerus, namun Argentina-lah yang mencetak gol penentu 3-2, saat Lautaro menemukan pergerakan Enzo Fernandez di dalam kotak penalti. Shobeir tak bisa berbuat apa-apa dan La Selección, yang belum pernah sedekat ini dengan eliminasi, berhasil lolos ke perempat final. Semua ini berkat kepemimpinannya, yang berakhir dengan air mata karena emosi dan yang, di usia 39 tahun, tampaknya sama sekali tidak ingin mundur.



  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    93' ARGENTINA MENYELESAIKAN KOMEBALIKAN SKOR, 3-2: kali ini tim asuhan Scaloni yang mengejutkan Mesir lewat serangan balik, bola dikirim ke sayap kanan kepada Lautaro yang melepaskan umpan silang fantastis ke arah kepala Enzo Fernandez!


    83' MESSIIIIII!!!!! ARGENTINA KEMBALI MENYAMAKAN SKOR: luar biasa, comeback berhasil! Shobeir menepis umpan silang Messi dengan tinjunya, bola tetap berada di kotak penalti di mana Montiel mengolahnya untuk nomor 10 yang dengan tendangan kaki kiri yang luar biasa dari posisi melompat berhasil menyamakan skor menjadi 2-2


    82' PELUANG BESAR UNTUK MENYAMAKAN SKOR: Messi melewati tiga lawan, menusuk ke garis akhir, dan mengirim umpan silang ke arah sundulan Lautaro yang sayangnya melebar.


    79' ARGENTINA KEMBALI KE PERMAINAN: umpan silang sempurna dari sisi kanan oleh Messi, yang mencatatkan assist kesembilan dalam sejarah Piala Dunia-nya dengan mengarahkan bola ke kepala Romero yang mengalahkan Shobeir yang tak bersalah.


    78' MESIR TIDAK BERHENTI: serangan balik super cepat dari tim asuhan Hassam, dengan umpan terobosan ke arah Trezeguet yang menerima bola di posisi yang agak menyamping, lalu mencoba menendang dengan kaki kanan namun bola hanya membentur bagian luar jaring.


    67' KALI INI SEMUANYA BERJALAN BAIK, MESIR MENAMBAH KEUNGGULAN: Argentina kehilangan bola setelah tendangan sudut, Salah memicu serangan balik dengan mengoper ke Hassan, yang membuat kekacauan di sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah untuk diselesaikan dengan tendangan tap-in dari jarak dekat oleh Ziko. Kali ini skor benar-benar 2-0


    66' SCALONI MENGAMBIL RISIKO PENUH: pelatih timnas Argentina itu berusaha mengejar gol penyama kedudukan dan memasukkan Lautaro Martinez serta Nico Gonzalez menggantikan De Paul dan Tagliafico.


    59' MESIR MEMIMPIN 2-0 BERKAT ZIKO, TAPI VAR MEMBATALKAN SEMUANYA: serangan balik spektakuler yang melibatkan Hassan, Salah, dan Ziko, yang tidak meleset di hadapan Dibu Martinez, namun aksi tersebut dianulir karena pelanggaran Attia yang menginjak Lisandro Martinez. Wasit Letexier dipanggil oleh VAR dan membatalkan gol kedua Faraoni.


    52' ARGENTINA MENINGKATKAN INTENSITAS: Paredes memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mencoba tendangan keras dari luar kotak penalti, namun bola tidak turun dan meleset jauh dari gawang Shobeir.


    47' DE PAUL LANGSUNG MENCOBA: kombinasi umpan-umpan pendek di tepi kotak penalti antara Enzo Fernandez dan Messi, bola diteruskan ke mantan pemain Udinese itu yang menendang lemah dan tepat ke tengah, langsung ditangkap oleh Shobeir.


    BABAK PERTAMA


    39' KEJAJADIAN LUAR BIASA DARI SHOBEIR: umpan silang sempurna dari Paredes ke sisi kiri untuk Tagliafico, yang kemudian mengoper ke tengah untuk Julian Alvarez; tendangan keras Alvarez yang sepertinya pasti masuk itu berhasil dihalau menjadi tendangan sudut berkat refleks luar biasa kiper Mesir tersebut.


    38' MESSI KEMBALI MENENDANG, BOLA TERLALU TINGGI: kerja sama di ruang sempit antara Mac Allister dan kaptennya, yang mengontrol bola dengan kaki kiri namun tendangannya meleset jauh dari sasaran.


    31' TENDANGAN MESSI YANG MENYENTUH TIANG Gawang DARI TENDANGAN BEBAS: tendangan dari jarak tiga puluh meter oleh "La Pulga", Shobeir menarik tangannya di detik-detik terakhir karena bola tidak cukup melengkung dan akhirnya menghantam tiang gawang di sebelah kanannya


    28' PELUANG BESAR LAINNYA BAGI ARGENTINA: De Paul melepaskan umpan silang dari sisi kanan, Mac Allister memilih waktu yang tepat untuk menyelinap masuk dan menyundul bola, namun refleks Shobeir sungguh luar biasa.


    21' LUAR BIASA, MESSI GAGAL MENJALANKAN PENALTI UNTUK MENYAMAKAN SKOR 1-1: Hassan menjatuhkan Tagliafico di kotak penalti, Letexier tidak ragu-ragu dan menunjuk titik penalti. Messi berhadapan satu lawan satu dengan Shobeir, yang menebak arah tendangan dan melompat ke kiri untuk menggagalkan tendangan pemain nomor 10 Argentina tersebut.


    15' MESIR SECARA TAK TERSANGKA UNGGUL: tim asuhan Hassam mengolah bola dari tendangan sudut, Attia mengirim umpan silang ke arah kepala Ibrahim, yang melompat lebih tinggi dari Lisandro Martinez dan mengalahkan Dibu.


    9' PELUANG BESAR PERTAMA BAGI ARGENTINA: umpan terobosan sempurna dari Paredes kepada De Paul, yang melihat ke tengah kotak penalti dan menunggu masuknya Enzo Fernandez, yang melepaskan tendangan yang melebar jauh. Namun, aksi tersebut dianulir karena offside sejak awal.

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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    ARGENTINA-MESIR 3-2


    PENCETAK GOL: 15' Ibrahim (E), 67' Ziko (E), 79' Romero (A), 83' Messi (A), 93' Enzo Fernandez (A)


    ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina (73' Montiel), Romero (95' Otamendi), L. Martinez, Tagliafico (66' Nico Gonzalez); De Paul (66' Lautaro Martinez), Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez (95' Medina). Pelatih: Scaloni

    MESIR (4-4-2): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ashour (46' Fathy), Ziko (79' Marmoush), Attia, Lasheen (96' Zizo); Salah, Hassan (73' Trezeguet). Pelatih: Hassam


    WASIT: Letexier


    KARTU KUNING: Fathy (E), Shobeir (E), Marmoush (E)

    PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -

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