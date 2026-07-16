AFP
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"Argentina 'bermain seolah-olah mereka berusia tujuh tahun!'" - Lionel Scaloni mengatakan keberanian dan 'semangat juang yang tak kenal lelah' menjadi kunci kemenangan comeback yang 'epik' atas Inggris
Malam yang luar biasa di Atlanta
Argentina kembali berada di ambang kejayaan setelah meraih kemenangan 2-1 atas Inggris di semifinal. Berhasil membalikkan ketertinggalan 1-0, pasukan Scaloni menunjukkan kualitas teknis sekaligus semangat juang yang tak kenal lelah untuk mengalahkan tim asuhan Thomas Tuchel dan melaju ke final Piala Dunia melawan Spanyol pada Minggu ini.
Dalam wawancara dengan Ole, ketika ditanya bagaimana ia akan memberi judul pada hasil tersebut, Scaloni menjawab pertanyaan itu dengan nada bercanda. “Dua kali epik. ‘Bersejarah’ itu mudah. ‘Epik’. Saya tidak tahu. Kami pikir tidak akan ada lagi kejutan,” katanya.
- AFP
'Tidak ada lagi yang bisa diberikan'
Inti dari pujian Scaloni pasca-pertandingan berfokus pada kondisi psikologis para pemainnya yang unik dan bebas beban di tengah tekanan global yang luar biasa. Manajer peraih gelar Piala Dunia ini mengungkapkan bahwa rahasia di balik ketangguhan taktis mereka adalah kebebasan bawaan yang seperti anak-anak, yang mencegah mereka terlalu memikirkan konsekuensi menghancurkan dari kegagalan.
"Mereka bermain seolah-olah berusia tujuh atau delapan tahun," jelas Scaloni, kagum dengan pendekatan timnya yang membebaskan dalam pertandingan semifinal tersebut. "Mereka tidak memikirkan 'Bagaimana jika saya gagal?' atau 'Bagaimana jika kami tersingkir di semifinal?'; mereka hanya memikirkan bermain sepak bola, dan ketika pertandingan berakhir, tidak ada lagi yang bisa mereka berikan."
Latar belakang yang tak kenal rasa takut telah membentuk ketangguhan para elit
Selain kebebasan masa muda mereka, Scaloni mengaitkan latar belakang kehidupan yang berat para pemainnya sebagai faktor yang membentuk keunggulan kompetitif yang elit dan tak tergoyahkan.
"Mereka tumbuh di lingkungan di mana mereka tidak takut pada apa pun, di mana mereka harus menjadi yang terbaik di mana pun," tambah sang pelatih. "Sejak kecil, mereka sudah terbiasa bersaing dan menuntut yang terbaik dari diri mereka sendiri. Tekanan dari momen-momen besar ini sama sekali tidak memengaruhi mereka."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke final di Spanyol
Meskipun kemenangan bersejarah atas Inggris dalam laga sistem gugur Piala Dunia akan lama terkenang di benak para pendukung Argentina, Scaloni dengan cepat mengalihkan fokus kembali ke gelar juara. Staf teknis sudah bersiap untuk beralih dari euforia di Atlanta ke perencanaan taktis menjelang final.
Dengan Spanyol yang berdiri di antara Argentina dan gelar juara dunia berturut-turut, “anak-anak” Scaloni yang tak kenal takut perlu menampilkan kembali semangat tanpa beban yang sama persis itu sekali lagi. Final pada hari Minggu nanti dipastikan akan menjadi pertarungan sengit, namun ketangguhan Argentina tetap menjadi senjata psikologis utama mereka.
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