"Argentina 'bermain seolah-olah mereka berusia tujuh tahun!'" - Lionel Scaloni mengatakan keberanian dan 'semangat juang yang tak kenal lelah' menjadi kunci kemenangan comeback yang 'epik' atas Inggris

Argentina kembali berada di ambang kejayaan setelah meraih kemenangan 2-1 atas Inggris di semifinal. Berhasil membalikkan ketertinggalan 1-0, pasukan Scaloni menunjukkan kualitas teknis sekaligus semangat juang yang tak kenal lelah untuk mengalahkan tim asuhan Thomas Tuchel dan melaju ke final Piala Dunia melawan Spanyol pada Minggu ini.

Dalam wawancara dengan Ole, ketika ditanya bagaimana ia akan memberi judul pada hasil tersebut, Scaloni menjawab pertanyaan itu dengan nada bercanda. “Dua kali epik. ‘Bersejarah’ itu mudah. ‘Epik’. Saya tidak tahu. Kami pikir tidak akan ada lagi kejutan,” katanya.