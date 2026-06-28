Argentina berhasil meraih poin penuh di grupnya: menang 3-1 atas Yordania, Lautaro Martinez mencetak gol pembuka sementara Messi masuk dari bangku cadangan, mencetak gol, dan mencatatkan rekor baru

Setelah memastikan lolos ke babak berikutnya dan menduduki posisi pertama usai dua pertandingan pertama, juara dunia bertahan ini menggelar pertunjukan kehormatan di Arlington, dengan susunan pemain yang berbeda sebanyak sembilan per sebelas dibandingkan pertandingan terakhir: kecuali Dibu Martinez dan Lautaro, pelatih Lionel Scaloni memberikan kesempatan kepada semua pemain cadangan dan, misalnya, memberi Nico Paz—yang baru saja dibeli kembali seharga 60 juta euro oleh Como—debut yang telah lama dinantikan sebagai starter di Piala Dunia. Hal lain yang menarik perhatian adalah duet penyerang yang terdiri dari kapten Inter bersama Julian Alvarez, yang hingga saat ini selalu kalah dalam persaingan untuk memimpin lini depan Selecciòn sebagai penyerang tengah. Babak pertama berakhir dengan tendangan bebas indah yang dieksekusi oleh LoCelso (19') – yang absen dalam ekspedisi kemenangan di Qatar – yang menggetarkan jaring gawang untuk mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, diikuti 12 menit kemudian oleh Lautaro Martinez, yang menggandakan keunggulan melalui tendangan penalti (yangdiberikan akibat pelanggaran terhadap Senesi).