Gol-gol pertama di Piala Dunia dari Giovani Lo Celso dan Lautaro Martinez, serta Leo Messi yang masuk sebagai pemain pengganti (menggantikan Nico Paz), mencetak gol, dan terus mencatatkan rekor. Inilah poin-poin utama dari kemenangan 3-1 yang diraih Argentina—yang susunan pemainnya jauh berbeda dibandingkan dua pertandingan sebelumnya melawan Aljazair dan Austria—saat mengalahkan Yordania dan menutup fase grup dengan raihan poin penuh.
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Argentina berhasil meraih poin penuh di grupnya: menang 3-1 atas Yordania, Lautaro Martinez mencetak gol pembuka sementara Messi masuk dari bangku cadangan, mencetak gol, dan mencatatkan rekor baru
PENGALAMAN PERTAMA
Setelah memastikan lolos ke babak berikutnya dan menduduki posisi pertama usai dua pertandingan pertama, juara dunia bertahan ini menggelar pertunjukan kehormatan di Arlington, dengan susunan pemain yang berbeda sebanyak sembilan per sebelas dibandingkan pertandingan terakhir: kecuali Dibu Martinez dan Lautaro, pelatih Lionel Scaloni memberikan kesempatan kepada semua pemain cadangan dan, misalnya, memberi Nico Paz—yang baru saja dibeli kembali seharga 60 juta euro oleh Como—debut yang telah lama dinantikan sebagai starter di Piala Dunia. Hal lain yang menarik perhatian adalah duet penyerang yang terdiri dari kapten Inter bersama Julian Alvarez, yang hingga saat ini selalu kalah dalam persaingan untuk memimpin lini depan Selecciòn sebagai penyerang tengah. Babak pertama berakhir dengan tendangan bebas indah yang dieksekusi oleh LoCelso (19') – yang absen dalam ekspedisi kemenangan di Qatar – yang menggetarkan jaring gawang untuk mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, diikuti 12 menit kemudian oleh Lautaro Martinez, yang menggandakan keunggulan melalui tendangan penalti (yangdiberikan akibat pelanggaran terhadap Senesi).
TANDA TANGAN MESSI
Kebangkitan ini terutama didorong oleh dua momen penting. Pada menit ke-55, Yordania—yang telah tersingkir dari turnamen—setidaknya meraih kepuasan mencetak gol ke gawang juara bertahan berkat aksi apik yang diakhiri dengan tendangan split dari penyerang Rennes, Tamari. Momentum lainnya adalah masuknya Leo Messi ke lapangan pada menit ke-60, yang bertekad menambah koleksi golnya untuk mempertahankan gelar top skor turnamen. “La Pulce” membutuhkan waktu 20 menit untuk mencetak gol pertamanya, langsung dari tendangan bebas (gol ketujuh dari tendangan bebas, lebih banyak dari siapa pun), untuk mencetak gol keenamnya di Piala Dunia ini, gol ke-19 secara keseluruhan (kini unggul 3 gol atas Mbappé), dan mencatatkan rekor baru. Ia memang menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut di Piala Dunia.
JALAN SUDAH TERBUKA?
Pada babak berikutnya, Argentina akan menghadapi tim kejutan turnamen ini, Cape Verde, di babak 16 besar: pertandingan akan digelar pada Sabtu, 4 Juli, pukul tengah malam, di Miami Stadium. Dan, jika melihat susunan undian babak gugur setelah hasil pertandingan terakhir yang menentukan peringkat di masing-masing grup, kesan yang muncul adalah bahwa, kecuali terjadi kejutan besar, Albiceleste memiliki peluang yang sangat bagus untuk melaju tanpa banyak kendala hingga babak semifinal. Di babak 16 besar, mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Australia-Mesir, sedangkan di perempat final akan berhadapan dengan salah satu dari Aljazair, Swiss, Kolombia, atau Ghana.
LAPORAN PERTANDINGAN
YORDANIA-ARGENTINA 1-3
PENCETAK GOL: 19’ Lo Celso (A), 31’ penalti Lautaro Martinez (A), 55’ M. Al Tamari (G), 80’ Messi (A)
YORDANIA (4-4-2): Abulaila; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abudahab (digantikan oleh Obaid pada menit ke-90); Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al-Rashdan (digantikan oleh Jamous pada menit ke-76), Azaizeh (digantikan oleh M. Al Tamari pada menit ke-46); Fakhouri (digantikan oleh Al Mardi pada menit ke-46), Olwan (digantikan oleh Abu Zrayq pada menit ke-90). Pelatih: Jamal Sellami.
ARGENTINA (3-4-2-1): E. Martínez; Senesi, Otamendi, Tagliafico; G. Simeone (digantikan oleh Barco pada menit ke-71), Paredes, Palacios, Lo Celso (digantikan oleh T. Almada pada menit ke-60); Nico Paz (digantikan oleh Mac Allister pada menit ke-60), J. Alvarez (digantikan oleh José Manuel López pada menit ke-82); Lautaro Martinez (digantikan oleh Messi pada menit ke-60). Pelatih: Lionel Scaloni.
WASIT: Kovacs
KARTU KUNING: Abu Taha (G), Al Arab (G)
PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -