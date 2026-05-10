Argentina berencana menyuguhkan penutup yang pas bagi kisah Lionel Messi di Piala Dunia, sementara Nicolas Tagliafico menargetkan gelar juara lainnya bagi sang GOAT
Melestarikan warisan para tokoh terbesar
Pengaruh Messi terhadap tim nasional Argentina melampaui angka-angka statistik, dan menjelang Piala Dunia 2026, rekan-rekan setimnya sangat menyadari betapa pentingnya ajang tersebut.
Tagliafico, salah satu pilar pertahanan Albiceleste, berbicara dengan penuh semangat tentang dampak sang kapten, sambil mencatat bahwa Messi telah meraih tiga gelar besar bersama tim nasional.
"Leo sangat berarti bagi kami karena dia adalah kapten dan pemimpin kami," kata Tagliafico kepada FIFA. "Saya merasa tim akan mendukungnya sampai akhir, seperti yang selalu kami lakukan, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan bekerja sama, seperti yang kami lakukan di Piala Dunia terakhir, untuk mempertahankan gelar dan menjadikannya turnamen lain yang dikenang semua orang."
Tantangan mempertahankan gelar juara
Tampil di turnamen sebagai juara bertahan membawa tekanan tersendiri, sebuah kenyataan yang siap dihadapi oleh Tagliafico dan rekan-rekan setimnya.
Setelah mengalami puncak kesuksesan di Qatar 2022 dan kegagalan di turnamen sebelumnya, bek veteran ini yakin bahwa evolusi tim selama empat tahun terakhir telah membuat mereka lebih fleksibel secara taktis dan lebih tangguh secara fisik untuk menghadapi format turnamen yang diperluas menjadi 48 tim.
Tagliafico mencatat: "Tantangan terbesar adalah membangun atas apa yang telah kami capai. Kami telah menetapkan standar yang sangat tinggi, jadi sekarang kami harus berusaha melampauinya. Kami tahu yang terakhir sangat bagus, tetapi kami harus memberikan yang terbaik untuk mencapai level itu lagi."
Piala Dunia yang berbeda
Edisi 2026 menghadirkan tantangan yang sangat berbeda, dengan pertandingan-pertandingan yang tersebar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Argentina akan bermarkas di Kansas City selama masa persiapan mereka, menghadapi turnamen yang lebih panjang yang mencakup babak gugur tambahan.
"Bermain di Piala Dunia ini sebagai juara adalah sesuatu yang sangat istimewa: mempertahankan gelar dan mengalami turnamen ini sekali lagi. Saya pikir ini akan berbeda," kata Tagliafico.
"Saya cukup beruntung bisa bermain di Piala Dunia sebelumnya, tapi ini akan menjadi tantangan baru karena, tentu saja, semua orang ingin mengalahkan kami… dan mempertahankan gelar itu unik."
Perjalanan seorang juara dunia
Saat merefleksikan perkembangan pribadinya sejak Piala Dunia di Qatar, bintang Lyon Tagliafico menyoroti betapa permainannya telah semakin matang di panggung Eropa. Ia mencatat bahwa meski intensitas khasnya tetap sama, kini ia membawa pemahaman taktis yang lebih mendalam ke dalam skema tim nasional asuhan Lionel Scaloni, sehingga memungkinkannya berkontribusi lebih efektif baik dalam pertahanan maupun saat transisi.
"Pengalaman yang jauh lebih banyak, pasti," kata Tagliafico saat menilai perkembangannya sejak 2022. "Kerja sama tim selalu ada, tapi kini saya bisa berkontribusi di area taktis yang lebih luas dan secara fisik juga. Intensitasnya tetap sama, tapi pengalaman yang saya peroleh sangat membantu. Di Eropa, saya telah menghadapi banyak lawan yang sama dengan yang kemungkinan akan kami temui di Piala Dunia, jadi tidak banyak yang berubah sejak 2022, tetapi pengalaman itu selalu berharga."