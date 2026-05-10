Argentina berencana menyuguhkan penutup yang pas bagi kisah Lionel Messi di Piala Dunia, sementara Nicolas Tagliafico menargetkan gelar juara lainnya bagi sang GOAT

Pengaruh Messi terhadap tim nasional Argentina melampaui angka-angka statistik, dan menjelang Piala Dunia 2026, rekan-rekan setimnya sangat menyadari betapa pentingnya ajang tersebut.

Tagliafico, salah satu pilar pertahanan Albiceleste, berbicara dengan penuh semangat tentang dampak sang kapten, sambil mencatat bahwa Messi telah meraih tiga gelar besar bersama tim nasional.

"Leo sangat berarti bagi kami karena dia adalah kapten dan pemimpin kami," kata Tagliafico kepada FIFA. "Saya merasa tim akan mendukungnya sampai akhir, seperti yang selalu kami lakukan, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan bekerja sama, seperti yang kami lakukan di Piala Dunia terakhir, untuk mempertahankan gelar dan menjadikannya turnamen lain yang dikenang semua orang."