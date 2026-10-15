Argentina batalkan tur Asia pada November, Lionel Scaloni siapkan laga uji coba melawan Uruguay dan Kosta Rika di La Plata

Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) tengah berupaya keras mendapatkan lawan pengganti untuk laga di kandang sendiri pada jeda internasional terakhir tahun ini setelah tur mereka ke Asia dibatalkan. Perubahan rencana itu menyusul pertandingan pada Oktober melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin yang bertujuan memberi kesempatan bermain kepada generasi baru pemain berbakat. Dengan periode pertandingan internasional FIFA berlangsung selama sembilan hari, dari 9 hingga 17 November, staf pelatih ingin memainkan dua pertandingan yang menjadi jatah mereka.