AFP
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Argentina batalkan tur Asia pada November, Lionel Scaloni siapkan laga uji coba melawan Uruguay dan Kosta Rika di La Plata
Pembatalan perjalanan memaksa peninjauan ulang rencana di dalam negeri
Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) tengah berupaya keras mendapatkan lawan pengganti untuk laga di kandang sendiri pada jeda internasional terakhir tahun ini setelah tur mereka ke Asia dibatalkan. Perubahan rencana itu menyusul pertandingan pada Oktober melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin yang bertujuan memberi kesempatan bermain kepada generasi baru pemain berbakat. Dengan periode pertandingan internasional FIFA berlangsung selama sembilan hari, dari 9 hingga 17 November, staf pelatih ingin memainkan dua pertandingan yang menjadi jatah mereka.
- Getty Images Sport
Pergantian generasi menyusul pensiunnya sosok ikonik
Staf pelatih berupaya memanfaatkan setiap kesempatan berkumpul untuk mengevaluasi alternatif taktik dan mengidentifikasi pemain yang mampu memikul tanggung jawab lebih besar setelah Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional pada 6 Oktober. Menurut Doble Amarilla, federasi telah membuka pembicaraan untuk menggelar derbi Rio de la Plata yang sengit melawan rival sesama Amerika Selatan, Uruguay, di Estadio Unico Diego Armando Maradona. Pembahasan itu bahkan mencakup kemungkinan laga dua leg antara kedua negara bertetangga tersebut, dengan pertandingan pertama digelar di La Plata sebelum leg kedua di Montevideo.
Opsi Amerika Tengah mempermudah logistik
Menghadapi Uruguay yang dipimpin Diego Forlan akan menjadi ujian kompetitif yang ideal. Tim tamu baru-baru ini menyelesaikan tur Asia mereka sendiri dengan mengalahkan Korea Selatan dan India, tetapi kalah dari Jepang. Selain tetangga mereka di benua yang sama, Kosta Rika juga muncul sebagai kandidat untuk bertandang ke lokasi yang sama. Menggelar kedua pertandingan pada November di La Plata akan menghindarkan mereka dari perjalanan jauh yang melelahkan, menyederhanakan logistik, dan memberi staf tambahan waktu berharga di lapangan latihan.
- AFP
Jadwal final bergantung pada negosiasi
Negosiasi masih berlangsung di balik layar, sementara belum satu pun laga yang diusulkan mendapat konfirmasi resmi dari badan pengatur. Jadwal final akan bergantung pada kesepakatan yang dicapai para petinggi federasi dalam beberapa pekan mendatang saat mereka merampungkan persiapan. Lawatan komersial ke luar negeri yang semula direncanakan kini bisa memberi para pendukung di kandang kesempatan untuk menyaksikan tim mereka bertanding sekali lagi sebelum akhir 2026.
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