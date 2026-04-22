'Arena yang pantas mereka dapatkan' - Chelsea akan menggelar semua pertandingan Liga Super Wanita di Stamford Bridge mulai musim 2026-27 ke depan, seiring dengan kepindahan The Blues dari markas lama mereka di Kingsmeadow
Pihak Resmi: Stamford Bridge Akan Menjadi Markas Tetap Chelsea Women
Chelsea mengumumkan kabar tersebut pada hari Rabu, setelah berkonsultasi dengan para pemain, dewan penasihat suporter, dan kelompok-kelompok pendukung lainnya. Dalam sebuah pernyataan, klub tersebut mengatakan bahwa langkah ini "mencerminkan keyakinan yang teguh terhadap peluang jangka panjang dalam sepak bola wanita serta tanggung jawab klub untuk membantu memajukan olahraga ini". The Blues menambahkan: "Bermain di Stamford Bridge akan meningkatkan visibilitas, memberikan konsistensi bagi para penggemar, membuka potensi, dan menginspirasi generasi berikutnya seiring dengan terus berkembangnya olahraga ini."
Kabar ini muncul di musim di mana tim wanita Chelsea telah memainkan tujuh pertandingan di Stamford Bridge sejauh ini, di WSL dan Liga Champions. Pertandingan Piala FA Wanita pertama kali akan digelar di venue tersebut bulan depan, saat The Blues menjamu pemimpin klasemen Manchester City di semifinal, dan pertandingan WSL terakhir Chelsea musim ini juga akan berlangsung di stadion tersebut, sehingga totalnya menjadi sembilan untuk musim ini.
Namun, ke depannya, jumlah tersebut akan meningkat menjadi minimal 13, seiring dengan perluasan WSL menjadi liga dengan 14 tim mulai musim depan. Adapun pertandingan di kompetisi lain yang tidak digelar di Stamford Bridge, rincian mengenai venue alternatif bagi Chelsea akan diumumkan pada waktunya.
Babak baru: Apa arti kepindahan ke Stamford Bridge bagi Chelsea Women
Berbicara mengenai langkah ini, Aki Mandhar, CEO tim wanita Chelsea yang telah memenangkan keenam gelar WSL terakhir, mengatakan: "Komitmen kami untuk menggelar semua pertandingan Women’s Super League di Stamford Bridge mulai musim depan menegaskan kembali ambisi dan niat kami untuk menjadikan CFCW sebagai klub olahraga wanita terkemuka di dunia. Memainkan pertandingan WSL tim di stadion yang begitu ikonik memastikan para pemain dan pendukung kami memiliki arena yang layak mereka dapatkan saat kami berupaya mendorong permainan ini ke fase pertumbuhan berikutnya. Di CFCW, kami tidak pernah berhenti berkembang dan mendorong kemajuan untuk membawa permainan ini serta olahraga wanita ke tingkat yang lebih tinggi."
Pelatih kepala Sonia Bompastor menambahkan: "Kami merasa beruntung dapat terlibat dalam sepak bola wanita, melihat ribuan pendukung luar biasa kami mengikuti kami dan menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami akan selalu merasa memiliki ikatan khusus dengan Kingsmeadow dan segala hal yang telah diciptakan oleh para penggemar, staf, dan komunitas lokal kami sehingga kami dapat berdiri di sini sekarang, berkomitmen pada masa depan kami di Stamford Bridge. Skuad, dan setiap pemain yang pernah mengenakan jersey Chelsea sebelum mereka, telah bekerja sangat keras untuk ini, begitu pula setiap anggota staf yang berdiri di pinggir lapangan. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi kami untuk terus berkembang, tampil di level tertinggi, dan menciptakan atmosfer istimewa di stadion yang kami semua cintai."
Sementara itu, surat terbuka yang ditulis oleh skuad wanita Chelsea berbunyi: "Momen ini bukan hanya untuk kami. Ini untuk setiap pemain yang pernah mengenakan lambang Chelsea. Ini untuk setiap orang yang telah mendorong perkembangan sepak bola wanita. Ini untuk setiap pendukung yang telah menemani kami dalam perjalanan luar biasa ini. Ini adalah bab baru, tetapi ambisi kami tetap sama. Kami ingin menang. Kami ingin mengangkat lebih banyak trofi. Kami ingin menciptakan sejarah baru. Itulah yang selalu dilakukan Chelsea dan kami akan melanjutkan warisan itu bersama para pendukung kami di Bridge."
Tren yang sedang berkembang: Klub-klub WSL mana saja yang bertanding di stadion-stadion pria?
Ini adalah langkah yang mencerminkan perubahan yang semakin nyata di WSL. Musim ini, Arsenal untuk pertama kalinya memainkan semua pertandingan WSL mereka di Emirates Stadium, dengan jumlah penonton yang secara konsisten melebihi 24.000 orang. Rekor penonton terbanyak mereka sejauh ini tercatat saat melawan Chelsea pada bulan November, di mana 56.537 penonton hadir menyaksikan kedua rival London itu bermain imbang 1-1.
Sementara itu, Aston Villa telah memainkan semua pertandingan WSL mereka di Villa Park sejak musim 2024-25 dan Leicester City telah menjadikan King Power Stadium sebagai kandang permanen mereka di divisi ini sejak 2021, hanya menggunakan Pirelli Stadium milik Burton Albion sebagai alternatif ketika ada bentrokan jadwal dengan tim putra. Di sisi lain, Everton telah pindah ke Goodison Park musim ini, setelah tim pria mereka pindah ke Hill Dickinson Stadium yang baru dibangun.
Jumlah penonton untuk Villa dan Leicester jauh lebih rendah daripada Arsenal, meskipun Leicester memang mencatatkan rekor penonton baru musim ini sebagai tanda pertumbuhan yang stabil, meskipun The Foxes masih terpuruk di dasar klasemen WSL. Villa juga mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah penonton Everton berfluktuasi pada musim pertama mereka di stadion sebesar itu, tetapi ada beberapa hal positif, tidak terkecuali 18.154 penonton yang menghadiri pertandingan melawan Manchester United pada bulan Oktober.
Melangkah ke babak baru: Tantangan baru di luar lapangan bagi Chelsea Women
Chelsea kini akan menghadapi tantangan untuk pindah ke stadion yang jauh lebih besar secara permanen. Klub ini secara rutin berhasil menjual habis tiket pertandingan di Kingsmeadow, stadion berkapasitas 4.850 penonton yang telah menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan kandang mereka selama sembilan tahun terakhir, sehingga jelas bahwa The Blues mulai merasa stadion tersebut sudah tidak memadai lagi. Namun, pindah ke Stamford Bridge berarti kapasitasnya melonjak secara dramatis, hingga 41.312, dan mengisi tribun di sana akan membutuhkan kerja keras yang besar dari tim pemasaran dan komersial, serta kesabaran.
Sejauh ini musim ini, jumlah penonton tertinggi Chelsea dari tujuh pertandingan mereka di Stamford Bridge terjadi saat 30.545 penonton hadir untuk menyaksikan The Blues kalah 2-0 dari Arsenal pada Januari. Memang, lima dari tujuh pertandingan mereka di stadion tersebut musim ini menarik lebih dari 10.000 penonton, namun pertandingan melawan Paris FC dan Roma di Liga Champions hanya menarik 2.752 dan 3.914 penonton, masing-masing.
Namun, Arsenal telah menunjukkan nilai dari kerja keras dan kesabaran tersebut, dengan jumlah penonton terendah di Emirates Stadium untuk tim wanita mereka musim ini mencapai 18.087. Sebagai perbandingan, jumlah penonton terendah The Gunners musim lalu adalah 5.539. Meskipun menjadi rival di lapangan, Chelsea berharap dapat mengikuti jejak klub sesama London tersebut dalam menyaksikan pertumbuhan dan kesuksesan serupa saat mereka melakukan perpindahan besar ke Stamford Bridge.