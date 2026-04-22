'Arena yang pantas mereka dapatkan' - Chelsea akan menggelar semua pertandingan Liga Super Wanita di Stamford Bridge mulai musim 2026-27 ke depan, seiring dengan kepindahan The Blues dari markas lama mereka di Kingsmeadow

Berbicara mengenai langkah ini, Aki Mandhar, CEO tim wanita Chelsea yang telah memenangkan keenam gelar WSL terakhir, mengatakan: "Komitmen kami untuk menggelar semua pertandingan Women’s Super League di Stamford Bridge mulai musim depan menegaskan kembali ambisi dan niat kami untuk menjadikan CFCW sebagai klub olahraga wanita terkemuka di dunia. Memainkan pertandingan WSL tim di stadion yang begitu ikonik memastikan para pemain dan pendukung kami memiliki arena yang layak mereka dapatkan saat kami berupaya mendorong permainan ini ke fase pertumbuhan berikutnya. Di CFCW, kami tidak pernah berhenti berkembang dan mendorong kemajuan untuk membawa permainan ini serta olahraga wanita ke tingkat yang lebih tinggi."

Pelatih kepala Sonia Bompastor menambahkan: "Kami merasa beruntung dapat terlibat dalam sepak bola wanita, melihat ribuan pendukung luar biasa kami mengikuti kami dan menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami akan selalu merasa memiliki ikatan khusus dengan Kingsmeadow dan segala hal yang telah diciptakan oleh para penggemar, staf, dan komunitas lokal kami sehingga kami dapat berdiri di sini sekarang, berkomitmen pada masa depan kami di Stamford Bridge. Skuad, dan setiap pemain yang pernah mengenakan jersey Chelsea sebelum mereka, telah bekerja sangat keras untuk ini, begitu pula setiap anggota staf yang berdiri di pinggir lapangan. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi kami untuk terus berkembang, tampil di level tertinggi, dan menciptakan atmosfer istimewa di stadion yang kami semua cintai."

Sementara itu, surat terbuka yang ditulis oleh skuad wanita Chelsea berbunyi: "Momen ini bukan hanya untuk kami. Ini untuk setiap pemain yang pernah mengenakan lambang Chelsea. Ini untuk setiap orang yang telah mendorong perkembangan sepak bola wanita. Ini untuk setiap pendukung yang telah menemani kami dalam perjalanan luar biasa ini. Ini adalah bab baru, tetapi ambisi kami tetap sama. Kami ingin menang. Kami ingin mengangkat lebih banyak trofi. Kami ingin menciptakan sejarah baru. Itulah yang selalu dilakukan Chelsea dan kami akan melanjutkan warisan itu bersama para pendukung kami di Bridge."