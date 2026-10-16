Guler akan bertahan di Madrid setelah menyepakati kontrak baru yang memperpanjang masa baktinya di Bernabeu hingga 2031, menurut TEAMtalk. Pengatur serangan berusia 21 tahun itu memutuskan untuk berkomitmen jangka panjang kepada klub meski sebelumnya sempat muncul keraguan mengenai perannya dalam skuad.

Kabar ini menjadi dorongan besar bagi Real Madrid yang berupaya mempertahankan salah satu talenta muda paling menjanjikannya. Guler kini siap terus memperkuat peran pentingnya bagi tim sepanjang sisa musim ini.

Komitmennya secara resmi mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya, sekaligus meyakinkan para pendukung bahwa gelandang asal Turki itu tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub.