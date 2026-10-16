AFP
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Arda Guler akhiri spekulasi transfer ke Arsenal dan Man City setelah menyepakati kontrak baru bernilai fantastis dengan Real Madrid
Guler tegaskan komitmen jangka panjangnya
Guler akan bertahan di Madrid setelah menyepakati kontrak baru yang memperpanjang masa baktinya di Bernabeu hingga 2031, menurut TEAMtalk. Pengatur serangan berusia 21 tahun itu memutuskan untuk berkomitmen jangka panjang kepada klub meski sebelumnya sempat muncul keraguan mengenai perannya dalam skuad.
Kabar ini menjadi dorongan besar bagi Real Madrid yang berupaya mempertahankan salah satu talenta muda paling menjanjikannya. Guler kini siap terus memperkuat peran pentingnya bagi tim sepanjang sisa musim ini.
Komitmennya secara resmi mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya, sekaligus meyakinkan para pendukung bahwa gelandang asal Turki itu tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub.
- Getty Images Sport
Ketertarikan dari Liga Primer resmi ditutup
Kedatangan Jose Mourinho sebagai pelatih Madrid sejak awal diperkirakan akan menimbulkan gejolak di dalam skuad. Ada yang berspekulasi bahwa Guler mungkin menjadi salah satu pemain yang terdampak, karena gaya bermainnya yang halus dinilai tidak cocok dengan tuntutan Mourinho.
Ketidakpastian itu memicu minat besar dari klub-klub Liga Primer menjelang bursa transfer musim panas. Arsenal dan Manchester City sama-sama memantau pemain berbakat asal Turki itu untuk melihat apakah mereka bisa merekrutnya dari Madrid.
Namun, peluang bagi klub-klub rival itu kini resmi tertutup. Guler telah mengakhiri rumor transfer tersebut dengan menegaskan komitmennya untuk bertahan di klub.
Dukungan Perez dan kontribusi penting
Guler terus menunjukkan nilainya di lapangan meski tidak selalu dijamin menjadi starter setiap pekan. Ia masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Roma dan menyumbang dua assist krusial, membantu timnya bangkit secara dramatis dari ketertinggalan 3-1 untuk memenangkan pertandingan.
Kontribusinya yang mengubah jalannya laga setelah masuk dari bangku cadangan itu semakin mengukuhkan statusnya di mata Mourinho sebagai opsi penting di lini serang. Selain itu, pemain muda tersebut disebut-sebut sebagai salah satu pemain favorit utama presiden Madrid Florentino Perez. Dukungan kuat dari jajaran petinggi klub semakin mempertegas keyakinan bahwa Guler sejak awal tidak akan hengkang.
- AFP
Mengukuhkan diri di level tertinggi
Gelandang itu akan berupaya melanjutkan penampilan menentukan yang belakangan ia tunjukkan dan mendapat lebih banyak kesempatan menjadi starter. Dengan masa depan jangka panjangnya yang telah terjamin, Guler dapat sepenuhnya fokus pada perkembangannya dan peran taktisnya dalam skuad.
Musim ini, ia mencatatkan satu gol dan lima assist dalam sembilan penampilan di semua kompetisi. Selanjutnya, Guler akan berupaya kembali berkontribusi saat Real Madrid menghadapi Sevilla dalam pertandingan La Liga akhir pekan ini.
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