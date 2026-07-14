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Gianluca Rocchi desktopGetty Images

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Arbitropoli, Kejaksaan Milan terpecah: Ascione menentang penghentian kasus, tidak menandatangani berkas perkara

Inter

Jaksa Penuntut Umum Maurizio Ascione, yang akan mengundurkan diri dari jabatannya besok, belum sepenuhnya yakin untuk menandatangani permohonan tersebut. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Marcello Viola dan Jaksa Penuntut Umum Pembantu Paolo Ielo cenderung setuju dengan kesimpulan ini.

Penyelidikan mengenai hubungan antara klub dan wasit yang dilakukan oleh Kejaksaan Milan mengalami akhir yang bergejolak, setidaknya sebagian, mengingat lembaga tersebut tampaknya terpecah di internalnya. Di satu sisi, Jaksa Penuntut Umum Maurizio Ascione yakin telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menutup penyelidikan menjelang persidangan terhadap mantan penunjuk wasit Gianluca Rocchi atas tuduhan “secara curang menerima campur tangan untuk mengubah jalannya kompetisi yang semestinya, bekerja sama dengan perwakilan klub Inter”. Di sisi lain, tampaknya ada Jaksa Marcello Viola dan Jaksa Penuntut Tambahan Paolo Ielo, yang telah bergabung dengan Ascione dalam menangani penyelidikan ini setelah satu tahun penyelidikan, sejak Juni lalu, sebagaimana dilaporkan oleh Calcio e Finanza.





  • PERMOHONAN PENUTUPAN PERKARA

    Mereka, berbeda dengan Ascione yang akan meninggalkan Kejaksaan besok, berpendapat bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan—termasuk hasil penyadapan, kesaksian, dan pemeriksaan—tidak cukup untuk membenarkan permohonan persidangan dengan “kemungkinan yang wajar” akan putusan bersalah, sebagaimana diwajibkan oleh Reformasi Cartabia. Semua ini disertai kemungkinan adanya kejutan di detik-detik terakhir, berupa penambahan nama baru dalam daftar tersangka, yang dapat memperumit pemahaman terhadap situasi yang sudah sangat kompleks.





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  • APA YANG TERJADI

    Ascione memiliki waktu hingga besok untuk memutuskan apakah akan menandatangani atau tidak permohonan penghentian perkara yang tidak meyakinkannya. Jika ia melakukannya, permohonan tersebut dapat segera diajukan ke hakim penyidik besok. Namun, jika jaksa penuntut umum yang akan dipindahkan tetap mempertahankan sikap penolakan, demi pertimbangan kelayakan, Viola dan Ielo akan menandatangani permohonan penghentian perkara tersebut ketika Ascione tidak lagi menjadi bagian dari Kejaksaan Milan. Dengan demikian, setidaknya secara formal, hal itu akan dilakukan tanpa adanya penolakan dari Ascione.




  • PELANGGARAN OLAHRAGA YANG MUNGKIN TERJADI

    Terakhir, dengan persetujuan semua pihak, dokumen-dokumen hasil penyelidikan mendalam mengenai dunia sepak bola akan dikirimkan ke Kejaksaan Federal agar dapat dinilai apakah terdapat pelanggaran dalam bidang olahraga.

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