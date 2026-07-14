Arbitropoli, Kejaksaan Milan terpecah: Ascione menentang penghentian kasus, tidak menandatangani berkas perkara

Penyelidikan mengenai hubungan antara klub dan wasit yang dilakukan oleh Kejaksaan Milan mengalami akhir yang bergejolak, setidaknya sebagian, mengingat lembaga tersebut tampaknya terpecah di internalnya. Di satu sisi, Jaksa Penuntut Umum Maurizio Ascione yakin telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menutup penyelidikan menjelang persidangan terhadap mantan penunjuk wasit Gianluca Rocchi atas tuduhan “secara curang menerima campur tangan untuk mengubah jalannya kompetisi yang semestinya, bekerja sama dengan perwakilan klub Inter”. Di sisi lain, tampaknya ada Jaksa Marcello Viola dan Jaksa Penuntut Tambahan Paolo Ielo, yang telah bergabung dengan Ascione dalam menangani penyelidikan ini setelah satu tahun penyelidikan, sejak Juni lalu, sebagaimana dilaporkan oleh Calcio e Finanza.















