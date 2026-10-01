Arbitropoli, Chiné dan kejaksaan FIGC menutup penyelidikan terhadap Rocchi: tidak ada kontak ilegal dengan klub-klub

Kasus yang sejak lama dijuluki "Arbitropoli" dan menyeret mantan kepala penunjukan wasit Gianluca Rocchi bersama anggota lain dari jajaran puncak perwasitan dalam 2 musim terakhir, telah berakhir bukan hanya di tingkat peradilan umum, tetapi juga di tingkat peradilan olahraga tanpa hasil apa pun.





Tuduhannya adalah turut serta dalam kecurangan olahraga, dan berkaitan dengan kemungkinan penunjukan "paksa" akibat keluhan klub seperti Inter serta "ketukan" di Lissone di Ruang VAR untuk mengubah keputusan wasit, tetapi menurut laporan Sky Sport kejaksaan FIGC memilih menutup penyelidikan dengan membebaskan mantan wasit tersebut.





Kuota juara Serie B 2027: pendapat para bandar taruhan



