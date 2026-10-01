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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Arbitropoli, Chiné dan kejaksaan FIGC menutup penyelidikan terhadap Rocchi: tidak ada kontak ilegal dengan klub-klub

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Penyelidikan untuk kasus yang dijuluki "arbitropoli" itu berakhir tanpa hasil.

Kasus yang sejak lama dijuluki "Arbitropoli" dan menyeret mantan kepala penunjukan wasit Gianluca Rocchi bersama anggota lain dari jajaran puncak perwasitan dalam 2 musim terakhir, telah berakhir bukan hanya di tingkat peradilan umum, tetapi juga di tingkat peradilan olahraga tanpa hasil apa pun.


Tuduhannya adalah turut serta dalam kecurangan olahraga, dan berkaitan dengan kemungkinan penunjukan "paksa" akibat keluhan klub seperti Inter serta "ketukan" di Lissone di Ruang VAR untuk mengubah keputusan wasit, tetapi menurut laporan Sky Sport kejaksaan FIGC memilih menutup penyelidikan dengan membebaskan mantan wasit tersebut.


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  • MENGIKUTI GARIS PENYELIDIKAN KEJAKSAAN MONZA

    Menurut laporan Sky Sport, jaksa agung FIGC mengikuti pedoman yang diberikan terkait peradilan umum oleh Kejaksaan Republik Monza yang, khususnya dalam kasus "ketukan" di ruang VAR di Lissone selama musim 2024/2025, telah meminta penghentian kasus pidana tersebut.

  • Arsip olahraga

    Dan sebagai konsekuensinya, jaksa agung FIGC memilih mengabulkan permohonan penghentian perkara yang diajukan Rocchi juga dalam ranah peradilan olahraga, yang pada praktiknya menutup kasus ini dengan alasan bahwa Kejaksaan FIGC tidak menemukan bukti adanya kontak langsung, termasuk melalui telepon, antara Rocchi dan para petinggi klub dalam konteks keberatan atas penunjukan wasit. Keluhan dari klub yang dibahas dalam dokumen itu disebut disampaikan melalui Club Referee Manager dan bukan melalui hubungan langsung antara Rocchi dan para petinggi.

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