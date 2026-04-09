CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

أrbeloa: Saya membutuhkan pemain yang ingin bersinar setiap hari.. dan siulan terhadap Vinicius adalah hal yang wajar

Pelatih asal Spanyol tidak puas dengan performa para bintang Real Madrid

Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap performa para pemain tim dalam pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions Eropa, seraya menuntut agar mereka mengerahkan usaha lebih besar.

Real Madrid kalah 1-2 dari tamunya Bayern Munich pada Selasa lalu pada leg pertama perempat final Liga Champions, dan kini mereka harus menang dengan selisih dua gol di Stadion “Allianz Arena” pada Rabu pekan depan.

Tim Kerajaan bersiap menghadapi Girona di Stadion “Santiago Bernabeu” besok, Kamis, במסגרת La Liga, di mana pasukan Arbeloa ingin memangkas selisih tujuh poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

Arbeloa menegaskan bahwa ia tidak akan menerapkan rotasi pemain dalam laga melawan Girona demi mempersiapkan duel kontra Bayern, sembari memuji kemampuan Eduardo Camavinga dan Éder Militão yang kembali dari cedera.

  • Bukan hanya Mbappé saja

    Terkait penurunan performa Mbappé, sang pelatih berkomentar, "Bukan hanya Mbappé. Saya ingin pemain yang ingin menjadi pemain Real Madrid setiap hari. Penting bagi pemain untuk menjadi dirinya sendiri, terlepas dari sekadar bakat dan kualitas."

    Ia menambahkan, "Tidak mungkin memainkan perempat final Liga Champions atau pertandingan dengan motivasi besar setiap hari, dan di sinilah pentingnya disiplin diri. Ini melampaui bakatnya. Kami ingin para pemain besok, saat menghadapi Girona, merasa perlu untuk tampil menonjol."

    Ia melanjutkan, "Inilah yang kami butuhkan: mereka menjadi diri mereka sendiri setiap hari dan siap memberikan yang terbaik. Ini tidak mudah, tetapi itulah yang kami minta: motivasi mereka adalah memberikan kemampuan maksimal."

    Ditanya apakah ada pemain yang kurang menunjukkan komitmen dalam pertandingan melawan Bayern, ia menjelaskan, "Tidak, sama sekali tidak. Saya bukan orang yang suka membahas detail taktik di sini. Yang penting adalah keinginan untuk tampil dengan semangat besar dan komitmen tinggi. Bakat itu ada dan itu luar biasa, tetapi memenangkan pertandingan tidak dicapai dengan bakat saja. Terkadang itu bisa terjadi, tetapi jika kami menginginkan konsistensi, kami butuh lebih dari sekadar bakat."

    Ia menambahkan, "Jika sebelumnya margin kesalahan kami sudah sempit, sekarang lebih sempit lagi. Kami sadar setiap pertandingan sangat penting. Bahkan jika kami tidak mendapatkan peluang, kami akan terus berjuang dengan semangat yang sama. Kami tahu siapa yang kami wakili dan besarnya tanggung jawab yang dipikul, dan kami siap menghadapinya."

    • Iklan

  • Cemoohan siulan terhadap Vinícius

    Mengenai siulan ejekan yang diterima Vinicius Junior, bintang Real Madrid, di Stadion Santiago Bernabeu dalam laga melawan Bayern Munich, Arbeloa berkata, “Kalian tahu apa yang saya pikirkan tentang Vinicius, dan apa artinya bagi saya sebagai pelatih dan sebagai penggemar Real Madrid, وكذلك penampilan yang ia tunjukkan.”

    Ia melanjutkan, “Bagi saya, akan menjadi sebuah keberuntungan bisa bermain di setiap pertandingan di Bernabeu. Siulan ejekan adalah bagian dari tuntutan suporter ini. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang normal dan dapat dipahami. Sebagian orang mungkin merasakan suasana negatif, tetapi yang kami rasakan adalah dukungan dari suporter kami. Kami tidak bisa meminta lebih dari itu.”

    Ia menambahkan, “Jika tim tampil baik dan menciptakan peluang, itu berkat tekanan yang diberikan Bernabeu. Saya berharap memiliki keberuntungan untuk bermain di stadion ini. Semua pemain merasakan hal yang sama.”

  • Pertandingan Bayern dimulai sekarang

    Tentang kemungkinan melakukan rotasi susunan pemain demi persiapan yang baik untuk laga penentuan melawan Bayern Munich di Jerman, ia berkomentar: "Besok saya ingin turun untuk menang. Saya masih yakin, meskipun hasilnya seperti itu, saya menurunkan pemain-pemain terbaik pada pertandingan melawan Mallorca. Saya tidak memikirkan rotasi. Pertandingan terpenting bagi saya sebagai pelatih adalah pertandingan besok. Saya akan menurunkan susunan pemain yang sepadan dengan laga ini."

    Tentang kemungkinan melakukan eksperimen pada pertandingan melawan Girona sebagai persiapan menghadapi Bayern, ia menjawab: "Kami tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk bereksperimen. Kami antusias menantikan pertandingan di Munich. Sejak peluit akhir (pertandingan sebelumnya), kami ingin menguji kemampuan kami di Allianz Arena. Tetapi sebelum itu, kami harus fokus pada pertandingan besok. Pertandingan Rabu dimulai dari sekarang. Kami harus menampilkan pertandingan besar. Kami punya 4 hari untuk pemulihan, dan satu-satunya yang kami pikirkan adalah menampilkan yang terbaik dari kami. Ini satu-satunya tujuan: menurunkan tim yang kuat dan menampilkan pertandingan besar."

  • ميليتاو وبيلينجهام وكامافينغا أساسيون

    Arbeloa ditanya tentang kondisi Mendy, Militão, dan Bellingham, lalu ia menjawab, “Militão dan Bellingham akan menjadi starter besok, dan Mendy akan mendapatkan menit bermain selama pertandingan.”

    Ia menambahkan, “Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ketika Militão berada dalam kondisi terbaiknya, dia mungkin yang terbaik di dunia. Secara fisik dia adalah pemain yang dominan, kuat dalam duel satu lawan satu, bertahan di area yang luas dalam ruang terbuka, dan memiliki kekuatan besar dalam duel udara.”

    Ia melanjutkan, “Dia juga memiliki kemampuan khusus untuk membangun permainan dari belakang, selain karakter kepemimpinannya dan suaranya di dalam lapangan. Pentingnya bagi tim tidak diragukan lagi. Merupakan kebanggaan memiliki pemain dengan level seperti itu.”

    Ia meneruskan, “Camavinga banyak bermain bersama saya, lebih banyak daripada yang dia mainkan di awal musim. Dia starter dan akan menjadi starter besok. Saya menganggapnya pemain penting bagi saya dan bagi klub. Dia sudah berkali-kali menunjukkan kualitas pemain seperti apa dirinya, dan dia mendapat kepercayaan dari semua orang di klub, dan tentu saja dari pelatih.”

    Terkait pernyataan Camavinga yang ingin memberikan lebih, ia berkomentar, “Merasa seperti itu adalah hal yang positif. Setiap pelatih meminta hal yang berbeda. Dia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, kontrol bola yang baik, dan potensi yang besar. Saya puas dengan penampilannya. Saya ingin dia berkembang, dan memahami apa yang kami minta darinya di dalam lapangan. Dia akan tetap menjadi pemain penting di masa depan.”

