Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap performa para pemain tim dalam pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions Eropa, seraya menuntut agar mereka mengerahkan usaha lebih besar.

Real Madrid kalah 1-2 dari tamunya Bayern Munich pada Selasa lalu pada leg pertama perempat final Liga Champions, dan kini mereka harus menang dengan selisih dua gol di Stadion “Allianz Arena” pada Rabu pekan depan.

Tim Kerajaan bersiap menghadapi Girona di Stadion “Santiago Bernabeu” besok, Kamis, במסגרת La Liga, di mana pasukan Arbeloa ingin memangkas selisih tujuh poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

Arbeloa menegaskan bahwa ia tidak akan menerapkan rotasi pemain dalam laga melawan Girona demi mempersiapkan duel kontra Bayern, sembari memuji kemampuan Eduardo Camavinga dan Éder Militão yang kembali dari cedera.

Baca juga:

