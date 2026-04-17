Arab Saudi memecat manajer legendaris Herve Renard hanya dua bulan menjelang Piala Dunia, dan mantan bintang Blackburn serta Sheffield United dipanggil untuk menggantikannya

Masa jabatan kedua Renard berakhir lebih awal. Pelatih berusia 55 tahun ini sebelumnya memimpin Maroko di Piala Dunia 2018, hanya meraih satu poin, sebelum membimbing Arab Saudi pada 2022. Selama turnamen tersebut, tim asuhannya berhasil mengalahkan Argentina 2-1, namun menderita kekalahan 2-0 dan 2-1 dari Polandia serta Meksiko. Setelah mencapai perempat final Olimpiade Paris bersama tim wanita Prancis, ia kembali ke Arab Saudi pada Oktober lalu. Baru-baru ini dikaitkan dengan posisi pelatih Ghana sebelum penunjukan Carlos Queiroz pekan lalu, ia kini dipastikan akan digantikan. Calon pelatih baru tersebut sebelumnya menikmati masa jabatan yang sangat sukses bersama Al-Hilal selama musim 2015-2016.