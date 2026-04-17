AFP
Diterjemahkan oleh
Arab Saudi memecat manajer legendaris Herve Renard hanya dua bulan menjelang Piala Dunia, dan mantan bintang Blackburn serta Sheffield United dipanggil untuk menggantikannya
Pemecatan mendadak sang pelatih asal Prancis
Menurut RMC Sport, Renard telah diberhentikan dari jabatannya oleh presiden federasi dengan segera. Arab Saudi memutuskan untuk berpisah dengan sang pelatih setelah mengalami kekalahan beruntun dalam laga persahabatan melawan Mesir (4-0) dan Serbia (2-1) pada bulan Maret. Meskipun berhasil mengantarkan kemenangan bersejarah 2-1 atas Argentina pada edisi 2022, ia akan absen dari penampilan di turnamen untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ketika ditanya oleh wartawan mengenai spekulasi pemecatannya yang semakin menguat pada akhir bulan lalu, ia dengan tegas menyatakan "tidak mengetahui apa-apa".
- Getty Images Sport
Seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi yang diperkirakan akan memimpin
Sementara itu, Asharq Al-Awsat melaporkan bahwa kesepakatan akhir telah tercapai dengan mantan bintang Blackburn dan Sheffield United, Georgios Donis, sebagai penggantinya. Donis diperkirakan akan diperkenalkan secara resmi dalam dua hari ke depan. Manajer asal Yunani ini memiliki pengalaman domestik yang luas, setelah pernah melatih Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh, dan Al-Khaleej di Liga Pro Saudi. Selain itu, ia sebelumnya pernah menjalani masa kerja singkat bersama klub Uni Emirat Arab, Sharjah.
Rekam jejak yang kontras dari kedua manajer tersebut
Masa jabatan kedua Renard berakhir lebih awal. Pelatih berusia 55 tahun ini sebelumnya memimpin Maroko di Piala Dunia 2018, hanya meraih satu poin, sebelum membimbing Arab Saudi pada 2022. Selama turnamen tersebut, tim asuhannya berhasil mengalahkan Argentina 2-1, namun menderita kekalahan 2-0 dan 2-1 dari Polandia serta Meksiko. Setelah mencapai perempat final Olimpiade Paris bersama tim wanita Prancis, ia kembali ke Arab Saudi pada Oktober lalu. Baru-baru ini dikaitkan dengan posisi pelatih Ghana sebelum penunjukan Carlos Queiroz pekan lalu, ia kini dipastikan akan digantikan. Calon pelatih baru tersebut sebelumnya menikmati masa jabatan yang sangat sukses bersama Al-Hilal selama musim 2015-2016.
- Saudi NT (X)
Apa yang menanti tim nasional Saudi
Ke depan, pelatih baru yang ditunggu-tunggu itu harus segera bersiap menghadapi perjalanan yang menantang di Grup H. Arab Saudi, yang tampil di turnamen ketiga berturut-turut, akan menghadapi Uruguay di Miami pada 16 Juni, Spanyol di Atlanta pada 21 Juni, dan Cape Verde di Houston pada 27 Juni. Sebelumnya, mereka akan menjalani laga persahabatan perdana melawan Ekuador.