Arab Saudi jelang Piala Teluk 27: Irak jadi momok sejarah, Kuwait dan Oman dalam jangkauan

Keunggulan tampak lebih jelas ketika menyangkut pertandingan melawan Oman, di mana timnas Arab Saudi secara historis unggul dengan selisih besar, setelah meraih 17 kemenangan berbanding 4 kekalahan dan 4 hasil imbang menurut angka-angka yang menjadi rujukan laporan tersebut, sementara basis data lain yang diperbarui menunjukkan bahwa Arab Saudi telah mencapai 18 kemenangan dalam 26 pertemuan.

Namun yang menarik, keunggulan historis Arab Saudi tidak berarti pertandingan melawan Oman akan mudah, terutama karena timnas Oman dalam beberapa tahun terakhir membuktikan kemampuannya untuk mengganggu Arab Saudi, dan berhasil mengalahkannya 2-1 di Piala Teluk 26, sebelum Arab Saudi membalas dengan skor yang sama di Piala Asia lalu 2-1 di Piala Arab 2025.

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Di antara Irak yang secara historis unggul atas Arab Saudi, Kuwait yang keunggulannya sedikit condong ke Arab Saudi, dan Oman yang di hadapannya timnas Arab Saudi memiliki keunggulan jelas, pasukan Georgios Donis memasuki ajang Piala Teluk 27 menghadapi grup yang mereka kenal betul, tetapi angka-angka lama tidak akan menentukan pertandingan apa pun, melainkan yang dibutuhkan adalah mengubah keunggulan historis itu menjadi hasil-hasil baru di dalam lapangan.

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