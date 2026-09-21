Timnas Arab Saudi bersiap menjalani ajang Piala Teluk 27 di tengah grup yang berisi Irak, Kuwait, dan Oman, sejumlah tim yang dikenal baik oleh Arab Saudi setelah bertemu dalam berbagai pertandingan sepanjang sejarah sepak bola Teluk dan Asia, tetapi angka-angka mengungkap adanya perbedaan yang jelas dalam hasil pertemuan langsung antara Arab Saudi dan masing-masing lawan.
Arab Saudi jelang Piala Teluk 27: Irak jadi momok sejarah, Kuwait dan Oman dalam jangkauan
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Irak: Konfrontasi Tersulit Sepanjang Sejarah
Pertandingan melawan Irak menjadi ujian tersulit sepanjang sejarah bagi timnas Saudi Arabia, di mana catatan pertemuan langsung menunjukkan keunggulan yang jelas bagi timnas Irak. Kedua tim telah bertemu dalam 38 pertandingan, di mana Saudi Arabia meraih 12 kemenangan berbanding 18 kekalahan, sementara 8 pertandingan berakhir imbang.
Angka-angka ini memberikan keunggulan historis yang jelas bagi Irak atas Saudi Arabia, berbeda dengan apa yang terjadi menghadapi tim-tim lain di grup tersebut. Selain itu, pertemuan kedua tim selalu memiliki nuansa kompetitif yang khusus, terutama dengan seringnya laga di antara keduanya di Piala Teluk, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia.
Apa yang dilakukan Arab Saudi menghadapi Kuwait?
Adapun menghadapi Kuwait, gambarannya tampak sangat berbeda, di mana keunggulan berpihak kepada timnas Arab Saudi, setelah meraih 17 kemenangan berbanding 13 kemenangan untuk Kuwait, sementara hasil imbang tercatat dalam 13 pertemuan, sesuai rekor pertemuan langsung yang digunakan di sini.
Angka-angka ini mengungkap bahwa pertemuan melawan Kuwait menyimpan sejarah panjang persaingan sengit, namun pada saat yang sama memberikan keunggulan relatif bagi Arab Saudi, terutama karena Arab Saudi berhasil meraih kemenangan lebih banyak dibanding rivalnya, sehingga menjadikan laga mendatang sebagai kelanjutan dari rangkaian panjang pertemuan Teluk antara kedua timnas.
Oman: Keunggulan Jelas Milik Arab Saudi
Keunggulan tampak lebih jelas ketika menyangkut pertandingan melawan Oman, di mana timnas Arab Saudi secara historis unggul dengan selisih besar, setelah meraih 17 kemenangan berbanding 4 kekalahan dan 4 hasil imbang menurut angka-angka yang menjadi rujukan laporan tersebut, sementara basis data lain yang diperbarui menunjukkan bahwa Arab Saudi telah mencapai 18 kemenangan dalam 26 pertemuan.
Namun yang menarik, keunggulan historis Arab Saudi tidak berarti pertandingan melawan Oman akan mudah, terutama karena timnas Oman dalam beberapa tahun terakhir membuktikan kemampuannya untuk mengganggu Arab Saudi, dan berhasil mengalahkannya 2-1 di Piala Teluk 26, sebelum Arab Saudi membalas dengan skor yang sama di Piala Asia lalu 2-1 di Piala Arab 2025.
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Di antara Irak yang secara historis unggul atas Arab Saudi, Kuwait yang keunggulannya sedikit condong ke Arab Saudi, dan Oman yang di hadapannya timnas Arab Saudi memiliki keunggulan jelas, pasukan Georgios Donis memasuki ajang Piala Teluk 27 menghadapi grup yang mereka kenal betul, tetapi angka-angka lama tidak akan menentukan pertandingan apa pun, melainkan yang dibutuhkan adalah mengubah keunggulan historis itu menjadi hasil-hasil baru di dalam lapangan.
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