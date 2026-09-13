Di Arab Saudi, dalam laga antara Al-Taawoun dan Al-Hilal, yang berakhir 6-0 untuk tim asuhan Simone Inzaghi, suporter tim tuan rumah melampiaskan amarah kepada pemain Portugal Rúben Neves dengan melantunkan chant memalukan tentang kematian mantan rekan setimnya di tim nasional, Diogo Jota.





Kedua pesepakbola itu, yang saling mengenal di tim nasional junior Portugal, menjadi sahabat dekat saat sama-sama di Wolverhampton, sampai-sampai setelah meninggalnya Diogo Jota secara tragis, Neves mengenakan jersey nomor 21 di tim nasional untuk menghormati sahabat terbaiknya itu.





Ruben Neves berkomentar, seperti dikutip Cronache di Spogliatoio: "Saya hanya berharap mereka tidak pergi berdoa setelah apa yang mereka lakukan".