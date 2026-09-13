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Ruben Neves Al-Hilal 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Arab Saudi, chant memalukan tentang kematian Diogo Jota untuk menyerang Ruben Neves: Cristiano Ronaldo juga angkat suara

R. Neves
Al-Hilal
C. Ronaldo

Insiden yang patut dikecam di Saudi Pro League

Di Arab Saudi, dalam laga antara Al-Taawoun dan Al-Hilal, yang berakhir 6-0 untuk tim asuhan Simone Inzaghi, suporter tim tuan rumah melampiaskan amarah kepada pemain Portugal Rúben Neves dengan melantunkan chant memalukan tentang kematian mantan rekan setimnya di tim nasional, Diogo Jota.


Kedua pesepakbola itu, yang saling mengenal di tim nasional junior Portugal, menjadi sahabat dekat saat sama-sama di Wolverhampton, sampai-sampai setelah meninggalnya Diogo Jota secara tragis, Neves mengenakan jersey nomor 21 di tim nasional untuk menghormati sahabat terbaiknya itu.


Ruben Neves berkomentar, seperti dikutip Cronache di Spogliatoio: "Saya hanya berharap mereka tidak pergi berdoa setelah apa yang mereka lakukan".

  • RONALDO: "ORANG-ORANG INI JANGAN PERNAH LAGI KE STADION"

    Soal insiden tersebut, Cristiano Ronaldo juga angkat bicara, bintang Portugal yang bermain untuk Al-Nassr di Arab Saudi: "Orang-orang ini seharusnya tidak pernah lagi masuk ke stadion".


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