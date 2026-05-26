Apakah WSL menjadi tujuan selanjutnya bagi Alexia Putellas? Kepindahan sang pemenang Ballon d’Or dua kali dari Barcelona telah dikonfirmasi di tengah kabar yang mengaitkannya dengan beberapa klub di Inggris
Akhir dari sebuah era di Catalunya
Barcelona telah secara resmi mengonfirmasi bahwa Putellas akan meninggalkan klub pada akhir musim ini, menandai berakhirnya karier gemilangnya selama 14 musim bersama tim utama. Menurut pernyataan yang dirilis di situsweb resmi klub, gelandang berusia 30 tahun itu akan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya dalam acara perpisahan khusus yang dijadwalkan pada Rabu pagi di Spotify Camp Nou.
Raksasa Catalan ini memuji kapten mereka karena telah menjadi panutan global dan penggerak di balik pertumbuhan pesat sepak bola wanita. Putellas bergabung dari Levante pada 2012 saat berusia 18 tahun dan sejak itu mengukuhkan statusnya sebagai sosok legendaris dalam sepak bola modern.
Pemecah rekor dan juara beruntun
Selama kariernya yang luar biasa, Putellas telah mencatatkan angka-angka yang mengagumkan dan akan selamanya tercatat dalam sejarah. Pemain timnas Spanyol ini telah tampil dalam 507 pertandingan bersama Blaugrana, menempatkannya di peringkat kedua dalam daftar sepanjang masa, hanya tertinggal sembilan pertandingan dari Melanie Serrano.
Selain itu, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan 232 gol yang menakjubkan. Kepemimpinan dan bakatnya yang luar biasa telah membawa Barcelona meraih 38 trofi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prestasi yang luar biasa ini mencakup empat gelar Liga Champions, 10 gelar liga domestik, 10 Copa de la Reina, enam Piala Super Spanyol, dan delapan Copa Catalunya, yang memperkuat warisannya sebagai pemenang berulang bagi tim.
Mengatasi tantangan di kancah global
Selain prestasi kolektif, gelandang ini secara konsisten telah menaikkan standar kehebatan individu dalam sepak bola wanita. Ia mencatat sejarah sebagai pemain wanita Barcelona pertama yang memenangkan Ballon d’Or yang bergengsi, dengan meraih penghargaan tersebut dua kali pada tahun 2021 dan 2022.
Selama tahun-tahun gemilang tersebut, ia juga meraih penghargaan FIFA The Best dan UEFA Player of the Year. Di panggung internasional, ia telah menaklukkan dunia, memenangkan satu gelar Piala Dunia dan dua gelar UEFA Nations League bersama Spanyol. Pernyataan klub tersebut menyoroti ketangguhannya yang luar biasa, dengan mencatat bagaimana ia berhasil bangkit kembali dari cedera serius melalui pengorbanan yang luar biasa dan ketabahan mental.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Putellas?
Seiring berakhirnya babak gemilang dalam kariernya, perhatian kini beralih ke tujuan berikutnya. Prospek Putellas membawa bakat luar biasanya ke Liga Super Wanita merupakan kemungkinan yang sangat menarik. Manchester City baru saja menjuarai liga musim ini, sementara Arsenal finis di posisi kedua, dan kedua raksasa Inggris tersebut pasti akan memantau situasinya dengan cermat saat ia bersiap menghadapi tantangan baru — dengan London City Lionesses juga turut bersaing ketat.