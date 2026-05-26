Apakah WSL menjadi tujuan selanjutnya bagi Alexia Putellas? Kepindahan sang pemenang Ballon d’Or dua kali dari Barcelona telah dikonfirmasi di tengah kabar yang mengaitkannya dengan beberapa klub di Inggris

Barcelona telah secara resmi mengonfirmasi bahwa Putellas akan meninggalkan klub pada akhir musim ini, menandai berakhirnya karier gemilangnya selama 14 musim bersama tim utama. Menurut pernyataan yang dirilis di situsweb resmi klub, gelandang berusia 30 tahun itu akan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya dalam acara perpisahan khusus yang dijadwalkan pada Rabu pagi di Spotify Camp Nou.

Raksasa Catalan ini memuji kapten mereka karena telah menjadi panutan global dan penggerak di balik pertumbuhan pesat sepak bola wanita. Putellas bergabung dari Levante pada 2012 saat berusia 18 tahun dan sejak itu mengukuhkan statusnya sebagai sosok legendaris dalam sepak bola modern.