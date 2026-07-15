AFP
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Apakah wasit sudah memenuhi standar? Kepala Wasit FIFA menanggapi komentar Didier Deschamps setelah kekalahan Prancis di semifinal
Deschamps mempertanyakan penampilan Barton
Segera setelah Prancis tersingkir di babak semifinal di Texas, Deschamps tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit. Pelatih Prancis itu menyalurkan sebagian besar kekecewaannya kepada wasit asal El Salvador, Ivan Barton, terutama terkait keputusan penalti di babak pertama yang membuat Mikel Oyarzabal berhasil mencetak gol dari titik penalti setelah Lamine Yamal dianggap dilanggar oleh Lucas Digne.
Saat berbicara kepada wartawan, Deschamps berusaha menyeimbangkan kritiknya dengan kenyataan hasil pertandingan. “Jika saya mengatakan apa pun, saya akan terlihat seperti pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan karena kami kalah,” kata pelatih kepala berusia 57 tahun itu. “Tapi saya bertanya kepada Anda: apakah wasit tersebut mampu menangani pertandingan semifinal? Ada keputusan penalti itu, tapi itu bukan satu-satunya; hal itu menambah beban dari segala hal lainnya. Saya tidak memiliki masalah dengan wasit malam ini, tetapi tanyakanlah pada diri Anda sendiri."
- AFP
Ketua FIFA menanggapi pernyataan Deschamps
Tidak butuh waktu lama bagi FIFA untuk menanggapi pertanyaan publik terkait wasit pertandingan tersebut. Collina, mantan wasit legendaris yang kini menjabat sebagai kepala departemen wasit FIFA, dengan tegas membela Barton dan timnya. Ia menepis anggapan bahwa tim wasit tersebut tidak mampu menangani salah satu pertandingan terbesar di turnamen tersebut.
"Menanggapi komentar Didier Deschamps yang mempertanyakan apakah wasit memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin pertandingan semifinal, FIFA dengan tegas menyatakan: 'Ya, tentu saja,'" kata Collina. Pria asal Italia itu menekankan bahwa proses seleksi untuk pertandingan-pertandingan semacam ini sangat ketat, dan membela para wasit yang terlibat dengan menambahkan: "Wasit-wasit kami adalah wasit kelas dunia."
Deschamps mempertanyakan kualitas wasit terkait keputusan-keputusan kontroversial
Pertanyaan Deschamps mengenai kualitas wasit bermula dari keputusan-keputusan wasit yang sangat kontroversial yang menodai babak pertama, dimulai pada menit ke-22 ketika Barton memberikan penalti kepada Spanyol setelah Digne menjatuhkan Yamal di kotak penalti. Deschamps tampak sangat marah, berargumen bahwa Yamal telah menyentuh bola dengan tangan beberapa saat sebelumnya, namun keputusan tersebut tetap berlaku setelah tinjauan VAR.
Kekecewaan Deschamps semakin memuncak pada menit ke-43 ketika Barton sepenuhnya membatalkan tendangan bebas yang menjanjikan yang diberikan kepada Prancis tepat di luar kotak penalti setelah Fabián Ruiz melakukan tekel terhadap Ousmane Dembele; wasit membatalkan keputusannya sendiri setelah berkonsultasi dengan asistennya, sebuah langkah yang digambarkan Deschamps sebagai hal yang sangat tidak biasa mengingat baik wasit keempat maupun kelima awalnya mendukung klaim Prancis. Selain insiden-insiden penting tersebut, pelatih Prancis itu menyesalkan “akumulasi” keputusan yang tidak menguntungkan, sambil mengecam kelonggaran wasit karena Spanyol lolos dari kartu kuning untuk beberapa pelanggaran berat, termasuk tekel berbahaya yang dilakukan Yamal.
- Getty Images Sport
Kegagalan taktis dan kesalahan teknis
Meskipun keputusan wasit tetap menjadi bahan pembicaraan bagi staf pelatih, para pemain Prancis juga melakukan introspeksi terhadap penampilan mereka sendiri. Prancis kesulitan menemukan ritme permainan mereka saat menghadapi tim Spanyol yang sangat efektif, dengan lini serang yang gagal menciptakan ancaman berarti hingga menit-menit akhir pertandingan. Deschamps mengakui bahwa timnya belum berada di level yang dibutuhkan untuk melaju ke final ketiga berturut-turut.
"Untuk memiliki harapan, kami harus tampil dalam performa terbaik," kata sang pelatih. "Sayangnya, kami tidak melakukannya. [Spanyol] bertahan dengan sangat baik. Mereka hanya memberi kami sedikit ruang. Selain itu, karena kami melakukan kesalahan teknis, menjadi sulit untuk merepotkan mereka. Tingkat teknis kami berada di bawah apa yang telah kami tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya."
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