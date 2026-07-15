Apakah wasit sudah memenuhi standar? Kepala Wasit FIFA menanggapi komentar Didier Deschamps setelah kekalahan Prancis di semifinal

Segera setelah Prancis tersingkir di babak semifinal di Texas, Deschamps tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit. Pelatih Prancis itu menyalurkan sebagian besar kekecewaannya kepada wasit asal El Salvador, Ivan Barton, terutama terkait keputusan penalti di babak pertama yang membuat Mikel Oyarzabal berhasil mencetak gol dari titik penalti setelah Lamine Yamal dianggap dilanggar oleh Lucas Digne.

Saat berbicara kepada wartawan, Deschamps berusaha menyeimbangkan kritiknya dengan kenyataan hasil pertandingan. “Jika saya mengatakan apa pun, saya akan terlihat seperti pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan karena kami kalah,” kata pelatih kepala berusia 57 tahun itu. “Tapi saya bertanya kepada Anda: apakah wasit tersebut mampu menangani pertandingan semifinal? Ada keputusan penalti itu, tapi itu bukan satu-satunya; hal itu menambah beban dari segala hal lainnya. Saya tidak memiliki masalah dengan wasit malam ini, tetapi tanyakanlah pada diri Anda sendiri."