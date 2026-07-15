"Apakah wasit mampu menangani pertandingan semifinal?" - Didier Deschamps menyalahkan wasit setelah Prancis tersingkir dari Piala Dunia oleh Spanyol

Di luar kontroversi wasit, pelatih Prancis mengakui bahwa timnya kalah di hampir semua lini. Spanyol menggandakan keunggulan mereka melalui Pedro Porro pada menit ke-58, membuat serangan Prancis yang diperkuat Kylian Mbappé dan Michael Olise sama sekali tak berdaya. Statistik mencerminkan kenyataan yang memalukan, di mana Prancis bahkan gagal melepaskan satu tembakan pun dari jarak dekat hingga detik-detik terakhir pertandingan.

"Untuk memiliki harapan, kami harus tampil dalam performa terbaik," aku Deschamps. "Sayangnya, kami tidak melakukannya. Hari ini [Spanyol] bertahan dengan sangat baik. Mereka memberi kami ruang gerak yang sangat sedikit. Di atas itu semua, karena kami melakukan kesalahan teknis, menjadi sulit untuk menciptakan ancaman bagi mereka. Tingkat teknis kami berada di bawah apa yang telah kami tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya."

Dia menambahkan: “Dibandingkan dengan mereka, dalam kombinasi dan urutan operan kami, mereka juga sangat ahli dalam membaca permainan dan memotong operan. Kami tidak bisa menemukan solusi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ekspresi serangan dan teknis kami hilang begitu saja. Itu biasanya salah satu kekuatan kami.

"Ada juga banyak kelebihan di pihak lawan. Saya tidak akan menyalahkan semua yang kami lakukan atau mengabaikan apa yang telah kami capai. Namun, saya akan mengulanginya: dalam pertandingan seperti ini, melawan tim seperti Spanyol, Anda harus tampil maksimal. Prancis tidak berada di level itu malam ini."







