AFP
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"Apakah wasit mampu menangani pertandingan semifinal?" - Didier Deschamps menyalahkan wasit setelah Prancis tersingkir dari Piala Dunia oleh Spanyol
Deschamps mempertanyakan standar wasit
Setelah kekalahan 2-0 yang mengakhiri upaya Prancis meraih gelar juara dunia ketiga, Deschamps tak menyembunyikan kemarahannya terhadap cara Barton memimpin pertandingan tersebut. Pertandingan berubah pada menit ke-22 ketika Mikel Oyarzabal mencetak gol dari titik penalti setelah Lamine Yamal dinyatakan dilanggar oleh Lucas Digne.
Deschamps jelas kesal dengan keputusan tersebut, dan mengisyaratkan bahwa bola telah mengenai lengan Yamal sebelum terjadi kontak. "Jika saya mengatakan apa pun, saya akan terlihat seperti pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan karena kami kalah," kata pelatih kepala berusia 57 tahun itu. "Tapi saya bertanya kepada Anda: apakah wasit tersebut layak memimpin pertandingan semifinal? Ada penalti itu, tapi bukan hanya itu; hal itu menambah masalah lainnya. Saya tidak punya masalah dengan wasit malam ini, tapi tanyakanlah pada diri Anda sendiri."
- AFP
Masalah teknis yang menghantui Les Bleus
Di luar kontroversi wasit, pelatih Prancis mengakui bahwa timnya kalah di hampir semua lini. Spanyol menggandakan keunggulan mereka melalui Pedro Porro pada menit ke-58, membuat serangan Prancis yang diperkuat Kylian Mbappé dan Michael Olise sama sekali tak berdaya. Statistik mencerminkan kenyataan yang memalukan, di mana Prancis bahkan gagal melepaskan satu tembakan pun dari jarak dekat hingga detik-detik terakhir pertandingan.
"Untuk memiliki harapan, kami harus tampil dalam performa terbaik," aku Deschamps. "Sayangnya, kami tidak melakukannya. Hari ini [Spanyol] bertahan dengan sangat baik. Mereka memberi kami ruang gerak yang sangat sedikit. Di atas itu semua, karena kami melakukan kesalahan teknis, menjadi sulit untuk menciptakan ancaman bagi mereka. Tingkat teknis kami berada di bawah apa yang telah kami tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya."
Dia menambahkan: “Dibandingkan dengan mereka, dalam kombinasi dan urutan operan kami, mereka juga sangat ahli dalam membaca permainan dan memotong operan. Kami tidak bisa menemukan solusi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ekspresi serangan dan teknis kami hilang begitu saja. Itu biasanya salah satu kekuatan kami.
"Ada juga banyak kelebihan di pihak lawan. Saya tidak akan menyalahkan semua yang kami lakukan atau mengabaikan apa yang telah kami capai. Namun, saya akan mengulanginya: dalam pertandingan seperti ini, melawan tim seperti Spanyol, Anda harus tampil maksimal. Prancis tidak berada di level itu malam ini."
Mbappe mengkritik keras pendekatan taktis tersebut
Sementara manajer fokus pada wasit dan jalannya pertandingan, kapten tim Mbappe mengalihkan perhatiannya ke bangku cadangan. Bintang Real Madrid itu tampak frustrasi karena lini tengah Spanyol dibiarkan mendikte ritme pertandingan. Mbappe berpendapat bahwa rencana taktis gagal membatasi pengaruh para pengatur serangan La Roja.
"Kami bermain tiga lawan dua di lini tengah dan melawan Spanyol, itu sulit," kata Mbappe. "Fabian [Ruiz] dan Rodri punya banyak waktu untuk bermain. Ada kurangnya komunikasi dalam melakukan tekanan. Saya pikir kami seharusnya melakukan tekanan man-to-man dan memaksa mereka berlari bersama kami. Kami tidak bermain sesuai yang kami inginkan, baik secara teknis maupun taktis. Ketika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di semifinal Piala Dunia, Anda tidak akan menang."
- Getty Images Sport
Akhir dari sebuah era bagi Deschamps
Kekalahan ini menandai akhir yang suram bagi masa kepemimpinan Deschamps yang gemilang selama 14 tahun di pucuk pimpinan tim nasional. Terlepas dari kekecewaan tersebut, sang manajer menolak membiarkan satu malam merusak warisan yang mencakup empat kali berturut-turut lolos setidaknya hingga perempat final Piala Dunia, termasuk menjuarai turnamen 2018 dan mencapai final empat tahun lalu. Ia menekankan bahwa timnya hanya kehilangan kendali saat menghadapi lawan kelas atas.
"Kami tidak mengendalikan situasi dengan cukup baik," katanya. "Lawan memaksa kami melakukan kesalahan. Tapi ini adalah semifinal Piala Dunia. Bagi dua pemain kami, ini adalah semifinal pertama mereka. Itu tidak mengurangi apa pun dari apa yang telah kami lakukan dengan baik sebelumnya. Saya tidak ingin meremehkan semua yang telah dicapai." Dengan Zinedine Zidane yang dilaporkan siap mengambil alih setelah turnamen ini, Prancis kini harus bangkit kembali untuk bertanding di perebutan tempat ketiga di Miami.
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