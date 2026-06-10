Vitinha dan Neves kini menjadi bagian tak terpisahkan dari skema taktis Luis Enrique. Vitinha, khususnya, telah berkembang menjadi salah satu pemain paling konsisten di Eropa, dengan mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi musim lalu, termasuk 17 penampilan di Liga Champions di mana ia mencetak enam gol.

Sementara itu, Neves juga telah membuktikan dirinya sebagai aset penting bagi tim asal Paris tersebut meskipun usianya baru 21 tahun. Mantan pemain Benfica ini juga menjadi pemain yang menonjol bagi juara Eropa dua kali berturut-turut tersebut, dengan mencatatkan tujuh gol dan empat assist dalam 38 pertandingan.