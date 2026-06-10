Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah Vitinha dan João Neves akan hengkang dari PSG? Jorge Mendes mengungkap sikap duo asal Portugal itu terkait transfer musim panas di tengah kabar yang mengaitkan mereka dengan Real Madrid
Pilar-pilar utama bagi Luis Enrique
Vitinha dan Neves kini menjadi bagian tak terpisahkan dari skema taktis Luis Enrique. Vitinha, khususnya, telah berkembang menjadi salah satu pemain paling konsisten di Eropa, dengan mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi musim lalu, termasuk 17 penampilan di Liga Champions di mana ia mencetak enam gol.
Sementara itu, Neves juga telah membuktikan dirinya sebagai aset penting bagi tim asal Paris tersebut meskipun usianya baru 21 tahun. Mantan pemain Benfica ini juga menjadi pemain yang menonjol bagi juara Eropa dua kali berturut-turut tersebut, dengan mencatatkan tujuh gol dan empat assist dalam 38 pertandingan.
- Getty Images
Keputusan akhir sang agen
Meskipun rumor yang mengaitkan Vitinha dan Neves dengan kemungkinan kepindahan ke Santiago Bernabeu semakin santer, Mendes telah menutup pintu rapat-rapat terhadap kemungkinan kepergian mereka pada bursa transfer musim panas. Dalam percakapannya dengan Fabrizio Romano, agen berpengaruh tersebut menegaskan bahwa juara Prancis itu tidak berniat mempertimbangkan tawaran apa pun untuk dua pilar lini tengah mereka.
“Vitinha dan Joao tidak pernah menjadi opsi bagi siapa pun. Mereka tidak bisa dinegosiasikan bagi Paris Saint-Germain dan mereka sangat, sangat bahagia di PSG – mereka akan terus mengumpulkan trofi,” kata Mendes kepada Romano.
Mengapa Real Madrid memantau
Kabar yang mengaitkan kedua pemain tersebut dengan Madrid bermula dari upaya Los Blancos yang terus-menerus mencari talenta gelandang kelas atas untuk memperkuat skuad mereka. Mengingat rentang usia Vitinha dan Neves, keduanya merupakan tipe pemain yang selama beberapa tahun terakhir menjadi incaran juara Spanyol tersebut. Namun, petinggi PSG menganggap kedua pemain itu sebagai "tak tersentuh". Pihak manajemen PSG dilaporkan telah memberi tahu pihak-pihak yang tertarik bahwa bahkan tawaran dengan nilai rekor pun tidak akan cukup untuk membuat mereka bersedia melepas kedua pemain internasional Portugal tersebut tahun ini.
- Getty Images
Perhatian kini beralih ke panggung dunia
Setelah masa depan mereka di klub secara resmi diputuskan oleh perwakilan mereka, perhatian terhadap Vitinha dan Neves kini beralih dari bursa transfer. Keduanya diperkirakan akan memainkan peran penting bagi Portugal dalam persiapan menuju Piala Dunia mendatang, di mana harapan terhadap Selecao di panggung dunia sangat tinggi. Skuad asuhan Roberto Martinez bertekad meraih gelar juara dunia pertama mereka saat bersiap bertanding di grup yang juga dihuni oleh Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.