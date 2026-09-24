Dalam konferensi pers itu, sang bek secara langsung menghadapi para jurnalis terkait rumor taktis yang beredar. Ia menegaskan bahwa staf pelatih memiliki otoritas penuh atas bentuk permainan tim dan mengungkapkan frustrasinya terhadap narasi media yang terus berlanjut.

"Salah satu rekan Anda mengatakan, tentu saja, bahwa itu adalah ide saya untuk beralih bermain dengan lima bek. Itu omong kosong belaka," kata Van Dijk. "Rencana itu disusun oleh staf. Omong kosong disebarkan agar saya terlihat makin buruk. Itu terjadi terlalu sering."

Mengakui performa buruk tim secara kolektif, ia dengan geram menolak anggapan bahwa dirinya telah merusak tim nasional. "Faktanya adalah kami gagal di Piala Dunia. Itulah fakta yang keras," ujarnya. "Kami tidak memainkan Piala Dunia yang bagus. Ini bukan soal saya. Anda tampil bersama, Anda adalah sebuah tim. Klaim Anda bahwa saya menghancurkan sepak bola Belanda setelah Piala Dunia, hal semacam itu sama sekali tidak berdasar.

"Saya diberi tahu bahwa itu salah saya karena kami bermain dengan lima, bahwa Ronald Koeman dan saya telah menghancurkan sepak bola Belanda. Rencana itu bekerja selama 89 menit, meskipun itu pertandingan yang buruk. Kami hampir saja menembus pertahanan lawan. Gagasan bahwa saya menghancurkan sepak bola Belanda sama sekali tidak masuk akal. Saya tidak memutuskan itu."



