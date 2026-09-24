Getty Images Sport
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Apakah Virgil van Dijk MENGUBAH taktik Belanda? Kapten Liverpool membalas klaim 'benar-benar omong kosong' setelah tersingkir dari Piala Dunia
Van Dijk membantah memaksa perubahan taktik
Kapten Liverpool itu menghadapi pers Belanda dalam konferensi pers yang berlangsung tegang, dan dengan cepat membantah rumor mengenai perannya dalam kegagalan tim nasional di Piala Dunia. Setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar oleh Maroko lewat adu penalti, muncul laporan yang menyebut bek tengah veteran itu secara aktif ikut campur dalam keputusan taktik.
Secara spesifik, Van Dijk dituduh memaksa mantan manajer Ronald Koeman untuk menerapkan sistem pertahanan lima pemain. Para pengkritik berpendapat intervensi yang dituduhkan itu pada akhirnya merusak identitas sepak bola negara tersebut dan berkontribusi langsung terhadap tersingkirnya mereka lebih awal dari turnamen.
- Getty Images Sport
Kapten membalas sorotan media
Dalam konferensi pers itu, sang bek secara langsung menghadapi para jurnalis terkait rumor taktis yang beredar. Ia menegaskan bahwa staf pelatih memiliki otoritas penuh atas bentuk permainan tim dan mengungkapkan frustrasinya terhadap narasi media yang terus berlanjut.
"Salah satu rekan Anda mengatakan, tentu saja, bahwa itu adalah ide saya untuk beralih bermain dengan lima bek. Itu omong kosong belaka," kata Van Dijk. "Rencana itu disusun oleh staf. Omong kosong disebarkan agar saya terlihat makin buruk. Itu terjadi terlalu sering."
Mengakui performa buruk tim secara kolektif, ia dengan geram menolak anggapan bahwa dirinya telah merusak tim nasional. "Faktanya adalah kami gagal di Piala Dunia. Itulah fakta yang keras," ujarnya. "Kami tidak memainkan Piala Dunia yang bagus. Ini bukan soal saya. Anda tampil bersama, Anda adalah sebuah tim. Klaim Anda bahwa saya menghancurkan sepak bola Belanda setelah Piala Dunia, hal semacam itu sama sekali tidak berdasar.
"Saya diberi tahu bahwa itu salah saya karena kami bermain dengan lima, bahwa Ronald Koeman dan saya telah menghancurkan sepak bola Belanda. Rencana itu bekerja selama 89 menit, meskipun itu pertandingan yang buruk. Kami hampir saja menembus pertahanan lawan. Gagasan bahwa saya menghancurkan sepak bola Belanda sama sekali tidak masuk akal. Saya tidak memutuskan itu."
Masa depan di level internasional sempat diragukan
Dampak dari kekalahan melawan Maroko awalnya membuat pemain berusia 35 tahun itu mempertimbangkan pensiun dari tim nasional. Beban akibat tersingkir lebih awal itu cukup menguras dirinya, mendorongnya untuk mengambil waktu jeda dari sepakbola sebelum membuat keputusan final soal kariernya di tim nasional.
Namun, percakapan penting dengan pelatih baru Xavi dengan cepat menegaskan kembali komitmennya kepada Belanda. Diskusi itu memberikan keyakinan yang dibutuhkannya terkait nilai pentingnya yang tetap ada di ruang ganti.
"Saya butuh liburan bersama keluarga saya dan kemudian pertemuan penting dengan pelatih tim nasional: Setelah 10 detik, sudah jelas bahwa saya akan lanjut," jelasnya. "Apa yang dia katakan? Bahwa saya adalah Virgil van Dijk. Ini soal kepercayaan, penghargaan, seberapa penting Anda bagi tim. Secara fisik tidak ada, dan memang tidak pernah ada, keraguan, tetapi Anda juga ingin merasakan penghargaan dan kesenangan."
- AFP
Mendekati tonggak penting
Setelah mengikat masa depannya pada rezim baru Xavi, bek tengah itu kini berada di ambang pencapaian pribadi yang signifikan. Ia hanya berjarak empat penampilan lagi dari 100 caps untuk negaranya.
Sang bek bisa mencapai tonggak 100 caps itu pada jeda internasional saat ini. Untuk mewujudkannya, ia harus tampil dalam keempat laga Nations League Belanda yang akan datang, yang mencakup ujian berat melawan Jerman, Yunani, dan dua pertandingan menghadapi Serbia.
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