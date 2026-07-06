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Apakah Virgil van Dijk akan bergabung dengan Christian Pulisic dan Luka Modric di AC Milan? Rumor transfer mengejutkan dari Liverpool ini dibahas seiring bek asal Belanda tersebut memasuki tahun terakhir kontraknya di Anfield
Milan mengincar transfer mengejutkan untuk legenda The Reds
Berbagai rumor mulai beredar yang mengisyaratkan bahwa Van Dijk mungkin akan bergabung ke San Siro untuk bermain bersama pemain-pemain seperti Christian Pulisic dan Luka Modric.
Laporan dari Italia menunjukkan bahwa manajer baru AC Milan, Amorim, memandang pemain internasional Belanda tersebut sebagai target transfer prioritas untuk memperkuat lini belakang Milan. Prospek kehilangan pilar utama kesuksesan modern mereka mungkin tak terbayangkan setahun yang lalu, namun situasi di Anfield telah berubah drastis.
Terlepas dari desas-desus dari luar negeri, Liverpool Echo telah membantah kabar yang mengaitkan Van Dijk dengan Milan dan klub Turki, Fenerbahce, serta menegaskan bahwa The Reds sedang merencanakan musim mendatang dengan kapten mereka tetap berada di tim.
Namun, setelah kepergian Jurgen Klopp dan Arne Slot yang terjadi beruntun, klub kini berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dengan hengkangnya tokoh-tokoh senior seperti Mohamed Salah dan Andy Robertson, Van Dijk kini menjadi salah satu dari sedikit pilar yang tersisa dari era sebelumnya, sekaligus berperan sebagai penasihat bagi Iraola.
- AFP
Gomez mengakui masa depannya masih belum pasti
Krisis pertahanan di Anfield bisa semakin parah akibat situasi kontrak Joe Gomez. Pemain yang saat ini paling lama membela klub tersebut telah mengakui bahwa ia tidak yakin di mana ia akan bermain musim depan. Dalam wawancara pada bulan Mei, Gomez menyatakan: "Jujur saja, saya tidak tahu [apa yang akan terjadi selanjutnya]. Kontrak saya hanya tersisa satu tahun lagi, jadi saya tidak tahu."
Gomez nyaris menjadi korban bursa transfer tahun lalu ketika kepindahannya dibahas sebagai bagian dari upaya klub untuk mendatangkan Marc Guehi. Dengan Ibrahima Konate yang telah pindah ke Real Madrid, kehilangan Gomez bersama Van Dijk akan membuat skuad asuhan Iraola sangat tipis di lini belakang. Saat ini, The Reds mengandalkan pemain muda Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni untuk mengisi posisi di jantung pertahanan.
Para pemain andalan di lini tengah menjadi incaran dalam proses perekrutan
Bukan hanya barisan belakang yang akan mengalami perombakan; lini tengah pun menjadi sorotan tajam. Curtis Jones sedang memasuki tahun terakhir kontraknya dan telah menjadi incaran raksasa Serie A, Inter. Sementara Liverpool menilai lulusan akademi tersebut sekitar £35 juta, penawaran awal Inter masih jauh di bawah angka tersebut, yaitu £22 juta. Saat ini belum ada jadwal pembicaraan kontrak baru untuk pemain asal setempat ini.
Wataru Endo adalah sosok senior lainnya yang masa baktinya di klub mungkin akan segera berakhir. Pemain internasional Jepang ini, yang bergabung dari Stuttgart pada 2023 dengan biaya transfer sebesar £16 juta, juga telah memasuki 12 bulan terakhir kontraknya.
- AFP
Pra-musim yang menentukan bagi Elliott
Mungkin situasi yang paling menarik adalah yang menimpa Harvey Elliott. Setelah satu musim dipinjamkan ke Aston Villa—di mana waktu bermainnya terbatas—gelandang muda ini kembali ke Anfield dengan masa depannya yang masih belum jelas. Minat sebelumnya dari RB Leipzig membuat Liverpool menetapkan harga £50 juta untuk bintang Timnas Inggris U-21 ini, namun minimnya menit bermainnya di bawah asuhan Unai Emery kemungkinan besar telah memengaruhi penilaian tersebut.
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