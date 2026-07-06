Apakah Virgil van Dijk akan bergabung dengan Christian Pulisic dan Luka Modric di AC Milan? Rumor transfer mengejutkan dari Liverpool ini dibahas seiring bek asal Belanda tersebut memasuki tahun terakhir kontraknya di Anfield

Berbagai rumor mulai beredar yang mengisyaratkan bahwa Van Dijk mungkin akan bergabung ke San Siro untuk bermain bersama pemain-pemain seperti Christian Pulisic dan Luka Modric.

Laporan dari Italia menunjukkan bahwa manajer baru AC Milan, Amorim, memandang pemain internasional Belanda tersebut sebagai target transfer prioritas untuk memperkuat lini belakang Milan. Prospek kehilangan pilar utama kesuksesan modern mereka mungkin tak terbayangkan setahun yang lalu, namun situasi di Anfield telah berubah drastis.

Terlepas dari desas-desus dari luar negeri, Liverpool Echo telah membantah kabar yang mengaitkan Van Dijk dengan Milan dan klub Turki, Fenerbahce, serta menegaskan bahwa The Reds sedang merencanakan musim mendatang dengan kapten mereka tetap berada di tim.

Namun, setelah kepergian Jurgen Klopp dan Arne Slot yang terjadi beruntun, klub kini berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dengan hengkangnya tokoh-tokoh senior seperti Mohamed Salah dan Andy Robertson, Van Dijk kini menjadi salah satu dari sedikit pilar yang tersisa dari era sebelumnya, sekaligus berperan sebagai penasihat bagi Iraola.



