Vinicius Junior merupakan salah satu pemain kunci Real Madrid, yang akan menghadapi sejumlah pertandingan krusial dalam beberapa pekan mendatang — termasuk dua laga perempat final Liga Champions pada awal April melawan FC Bayern. Dan justru saat ini, sang bintang penyerang tampaknya sedang mengalami cedera.
Diterjemahkan oleh
Apakah Vinicius Junior akan absen saat melawan Bayern München? Kekhawatiran cedera menimpa bintang Real Madrid di tim nasional Brasil
Seperti dilaporkan oleh portal Brasil Globo Esporte, pemain berusia 25 tahun itu terpaksa absen dari latihan pada hari Sabtu dan tidak ikut berlatih bersama tim asuhan pelatih Carlo Ancelotti. Sebagai gantinya, Vini Jr. hanya dapat melakukan beberapa latihan di gym dan kemudian menjalani perawatan.
Apakah jeda latihan Vini Jr. hanya sebagai tindakan pencegahan?
Namun, jeda latihan ini hanya dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan, setelah Vini dilaporkan merasakan nyeri di paha setelah pertandingan persahabatan melawan Prancis (1-2) – meskipun dalam pemeriksaan pada hari Jumat tidak ditemukan adanya cedera. Belum jelas apakah Ancelotti akan menurunkan bintang Real Madrid itu pada pertandingan melawan Kroasia hari Selasa.
Namun, Los Blancos tetap akan memantau situasi ini dengan cermat, karena absennya Vini dalam jangka panjang akan menjadi pukulan telak bagi tim asuhan pelatih Alvaro Arbeloa. Pemain asal Brasil ini adalah pencetak gol terpenting bagi Madrid setelah Kylian Mbappe; dalam 43 pertandingan di semua kompetisi musim ini, Vini telah menyumbang 17 gol dan 13 assist.
Vini Jr.: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Umpan
LaLiga
28
11
6
Liga Champions
12
5
7
Piala Raja
1
-
-
Supercopa
2
1
-