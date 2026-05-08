Apakah Vincent Kompany yang harus disalahkan? Pelatih Bayern Munich dipertanyakan terkait keputusan-keputusan krusial dalam kekalahan dari PSG, sementara legenda memuji kontribusi Michael Olise dan Luis Diaz
Masalah taktis yang dihadapi Vincent Kompany
Dietmar Hamann berpendapat bahwa juara Eropa saat ini telah memperlihatkan kelemahan Bayern sepanjang laga semifinal, saat raksasa Prancis itu keluar sebagai pemenang dengan agregat 6-5. Mantan gelandang Liverpool dan Bayern ini secara langsung menunjuk garis pertahanan tinggi Kompany sebagai titik kegagalan utama saat menghadapi lawan elit. Hamann menyoroti betapa mudahnya PSG memanfaatkan formasi ini, khususnya saat Ousmane Dembele membuka skor pada menit ketiga setelah Khvicha Kvaratskhelia melakukan serangan cepat di sayap kiri.
"Apakah Anda harus bermain seperti itu selama 180 menit melawan PSG adalah pertanyaan yang harus diajukan kepada Vincent Kompany," kata Hamann dalam kolomnya di Sky Sport. Ia berargumen bahwa meskipun tekanan agresif semacam itu mungkin berhasil di Bundesliga, hal itu membuat pertahanan rentan terhadap penyerang kelas dunia, menyimpulkan: "Itu mungkin berjalan baik di liga domestik, tapi tidak saat Anda bermain melawan yang terbaik."
Terlepas dari kekecewaan tersebut, Hamann mengakui bahwa musim ini secara keseluruhan tetap positif, terutama karena Bayern telah dinobatkan sebagai juara Bundesliga. "Meskipun tersingkir dari Liga Champions, Bayern telah menjalani musim yang sangat bagus sejauh ini. Ini bisa menjadi musim yang luar biasa jika mereka memenangkan final DFB-Pokal melawan Stuttgart pada 23 Mei," tambahnya.
Dilema dalam memilih terkait Jamal Musiala
Salah satu topik utama dari laga semifinal tersebut adalah dimasukkannya Jamal Musiala ke dalam susunan pemain inti. Hamann mempertanyakan mengapa gelandang muda itu dipilih meskipun performanya menurun menjelang leg kedua.
"Saya bertanya-tanya: Mengapa Jamal Musiala masuk dalam starting XI setelah penampilannya yang buruk di Paris dan melawan Heidenheim? Pelatih juga harus menjawab pertanyaan ini. Leon Goretzka mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Musiala bisa saja lebih membantu tim jika ia masuk sebagai pemain pengganti pada 30 menit terakhir," kata Hamann.
Absennya Serge Gnabry juga disebut sebagai faktor utama ketidakmampuan Bayern menembus pertahanan Paris. Gnabry dipastikan absen hingga akhir musim dan diperkirakan akan melewatkan Piala Dunia 2026 musim panas ini setelah mengalami robekan otot adductor di paha kanannya selama sesi latihan terakhir Bayern pada 19 April.
"Fakta bahwa Serge Gnabry sangat dirindukan dalam kedua pertandingan tersebut tidak boleh dilupakan di sini," kata Hamann. Dia juga menyoroti bahwa Alphonso Davies kesulitan membuktikan nilai perpanjangan kontraknya yang menggiurkan, dengan menyatakan: "Kontrak Davies diperpanjang dengan gaji yang sangat tinggi, tetapi penampilannya sejauh ini belum sebanding dengan itu."
Pujian untuk Olise dan Diaz
Meskipun sebagian besar analisis pasca-pertandingan berfokus pada hal-hal negatif, Michael Olise dan Luis Diaz justru mendapat pujian besar atas usaha mereka. Hamann meyakini bahwa keduanya berperan penting dalam membawa klub ini hingga ke babak semifinal, yang ditegaskan oleh kontribusi gol dan assist mereka yang mengesankan.
Olise tampil gemilang musim ini dengan mencetak lima gol dan tujuh assist di Liga Champions, sementara Luis Diaz juga terbukti sama pentingnya, dengan mencetak tujuh gol dan memberikan empat assist di kompetisi tersebut.
"Michael Olise tampil luar biasa di leg pertama, tetapi sayangnya kurang beruntung di leg kedua. Dia berusaha, tetapi para pemain Paris bertahan dengan sangat baik secara kompak. Itu bukan salahnya. Tanpa Olise dan Luis Diaz, yang juga berusaha sekuat tenaga lagi, Bayern bahkan tidak akan mencapai babak semifinal," katanya.
Mendefinisikan talenta kelas dunia
Hamann menyimpulkan bahwa skuad Bayern kekurangan talenta "kelas dunia" yang cukup untuk pertandingan-pertandingan krusial. Ia mencatat bahwa hanya Diaz, Olise, Manuel Neuer, dan, dalam batas tertentu, Aleksandar Pavlovic yang mampu mencapai level elit tersebut dalam dua leg melawan PSG, sambil menyatakan: "Dan itu terlalu sedikit" bagi klub sekelas Bayern.