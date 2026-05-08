Apakah Vincent Kompany yang harus disalahkan? Pelatih Bayern Munich dipertanyakan terkait keputusan-keputusan krusial dalam kekalahan dari PSG, sementara legenda memuji kontribusi Michael Olise dan Luis Diaz

Dietmar Hamann berpendapat bahwa juara Eropa saat ini telah memperlihatkan kelemahan Bayern sepanjang laga semifinal, saat raksasa Prancis itu keluar sebagai pemenang dengan agregat 6-5. Mantan gelandang Liverpool dan Bayern ini secara langsung menunjuk garis pertahanan tinggi Kompany sebagai titik kegagalan utama saat menghadapi lawan elit. Hamann menyoroti betapa mudahnya PSG memanfaatkan formasi ini, khususnya saat Ousmane Dembele membuka skor pada menit ketiga setelah Khvicha Kvaratskhelia melakukan serangan cepat di sayap kiri.

"Apakah Anda harus bermain seperti itu selama 180 menit melawan PSG adalah pertanyaan yang harus diajukan kepada Vincent Kompany," kata Hamann dalam kolomnya di Sky Sport. Ia berargumen bahwa meskipun tekanan agresif semacam itu mungkin berhasil di Bundesliga, hal itu membuat pertahanan rentan terhadap penyerang kelas dunia, menyimpulkan: "Itu mungkin berjalan baik di liga domestik, tapi tidak saat Anda bermain melawan yang terbaik."

Terlepas dari kekecewaan tersebut, Hamann mengakui bahwa musim ini secara keseluruhan tetap positif, terutama karena Bayern telah dinobatkan sebagai juara Bundesliga. "Meskipun tersingkir dari Liga Champions, Bayern telah menjalani musim yang sangat bagus sejauh ini. Ini bisa menjadi musim yang luar biasa jika mereka memenangkan final DFB-Pokal melawan Stuttgart pada 23 Mei," tambahnya.