Menyusul kekalahan dalam laga yang berakhir dengan adu penalti di Puskas Arena, Keown mengidentifikasi lini depan sebagai area utama yang perlu ditingkatkan. Mantan bek tersebut berpendapat bahwa meskipun skuad saat ini telah tampil mengesankan hingga mengakhiri puasa gelar domestik selama 22 tahun, jarak dengan klub-klub elit Eropa menuntut investasi lebih lanjut pada pemain-pemain berkualitas tinggi yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

Berbicara di TNT Sports, Keown menyoroti dua posisi spesifik yang menurutnya perlu ditingkatkan oleh The Gunners. "Mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali posisi striker. Kai Havertz bermain selama 90 menit malam ini, tetapi ini baru pertandingan penuh kedua yang dia selesaikan dalam 18 bulan terakhir. Bagi Viktor Gyokeres, ini adalah malam yang sulit baginya, jadi itu bisa menjadi area yang perlu diperhatikan Arsenal. Mungkin juga posisi sayap kiri. Mikel Arteta pasti akan memperkuat tim, tidak diragukan lagi," jelasnya.



