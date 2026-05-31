Apakah Viktor Gyokeres akan diperkuat? Prediksi transfer Arsenal pasca kekalahan di final Liga Champions - juara Liga Premier diprediksi akan memperkuat skuad di dua posisi
Keown meminta tambahan pemain penyerang
Menyusul kekalahan dalam laga yang berakhir dengan adu penalti di Puskas Arena, Keown mengidentifikasi lini depan sebagai area utama yang perlu ditingkatkan. Mantan bek tersebut berpendapat bahwa meskipun skuad saat ini telah tampil mengesankan hingga mengakhiri puasa gelar domestik selama 22 tahun, jarak dengan klub-klub elit Eropa menuntut investasi lebih lanjut pada pemain-pemain berkualitas tinggi yang mampu mengubah jalannya pertandingan.
Berbicara di TNT Sports, Keown menyoroti dua posisi spesifik yang menurutnya perlu ditingkatkan oleh The Gunners. "Mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali posisi striker. Kai Havertz bermain selama 90 menit malam ini, tetapi ini baru pertandingan penuh kedua yang dia selesaikan dalam 18 bulan terakhir. Bagi Viktor Gyokeres, ini adalah malam yang sulit baginya, jadi itu bisa menjadi area yang perlu diperhatikan Arsenal. Mungkin juga posisi sayap kiri. Mikel Arteta pasti akan memperkuat tim, tidak diragukan lagi," jelasnya.
Perjuangan bagi Suku Gyokeres
Sorotan memang tertuju pada Gyokeres, yang didatangkan dengan nilai transfer £64 juta musim panas lalu namun menjalani musim debut yang naik-turun di Emirates Stadium. Pemain internasional Swedia itu secara mengejutkan dicadangkan pada laga terpenting dalam sejarah klub belakangan ini, yang menandakan potensi kurangnya kepercayaan dari manajer pada momen-momen krusial. Meskipun Havertz mencetak gol di Budapest, masalah kebugarannya yang berkepanjangan membuatnya hanya tampil sebagai starter dalam tujuh pertandingan Liga Premier musim ini.
Ikon Liverpool, Steven Gerrard, sependapat dengan Keown mengenai kedalaman skuad. "Saya pikir mereka harus melakukannya," tambah Gerrard. "Ini adalah pertandingan ke-63 Arsenal musim ini. Anda membutuhkan lebih dari satu striker top, bahkan mungkin lebih dari dua. Anda harus terus melakukan peremajaan, memperbaiki atap saat matahari bersinar. Arsenal berada di posisi yang luar biasa, posisi yang luar biasa. Namun, level dan jumlah pertandingan berarti Anda harus terus menambah pemain dan melepas pemain yang sudah mencapai batas kemampuannya atau terlihat mulai menurun."
Arteta menuntut ambisi di bursa transfer musim panas
Arteta tampaknya sependapat dengan kebutuhan akan darah segar, dan meminta jajaran petinggi Arsenal untuk bertindak "sangat cerdas" serta "menunjukkan ambisi" selama jendela transfer mendatang. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa PSG saat ini adalah tim terbaik di dunia setelah The Gunners hanya mampu menguasai bola sebesar 24,7% selama pertandingan final.
"Kami [akan] mulai mengambil beberapa keputusan yang sangat penting jika ingin mencapai level yang lebih tinggi," kata Arteta kepada wartawan. "Dan kami harus menunjukkan ambisi itu karena kami lebih dari mampu melakukannya, tetapi hal itu akan menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas."
Mengatasi rasa sakit akibat hukuman
Kekalahan itu terasa semakin pahit karena jalannya adu penalti, di mana Eberechi Eze dan Gabriel sama-sama gagal mencetak gol dari titik penalti. Meski kecewa, Declan Rice langsung memberikan dukungan kepada rekan-rekan setimnya, dengan menekankan bahwa tanpa kontribusi mereka, klub tidak akan berhasil merebut trofi Liga Premier awal bulan ini.
"Gagal mengeksekusi penalti di final Liga Champions, jelas itu tidak menyenangkan," kata Rice. "Tapi kami mencintai mereka dan kami bersama mereka. Hal seperti ini biasa terjadi dalam sepak bola. Mereka bukanlah pemain terakhir yang gagal mengeksekusi penalti di final. Semua orang pernah gagal mengeksekusi penalti dan tanpa kedua pemain itu musim ini, kami tidak akan memenangkan Liga Premier, itu pasti. Gabriel, saya kehabisan kata-kata untuknya sebagai pribadi dan sebagai pemain. Eze telah mencetak beberapa gol krusial bagi kami musim ini. Hal seperti ini bisa terjadi. Inilah sepak bola dan ini kejam. Kami mengambil hal-hal positif dan terus maju."