Apakah Viktor Gyokeres akan diperkuat? Arsenal ‘mengamati perkembangan Endrick’ saat The Gunners memantau pemain yang terpinggirkan di Real Madrid selama masa peminjamannya di Lyon

Arsenal memprioritaskan perombakan besar-besaran di lini depan mereka setelah musim di mana produktivitas serangan mereka mendapat sorotan tajam. Meskipun klub telah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain internasional Swedia Viktor Gyokeres, sang striker masih kesulitan meyakinkan sebagian pengamat bahwa ia mampu menjadi penyerang tengah produktif yang dibutuhkan untuk merebut gelar Liga Premier.

Dengan Gabriel Jesus yang diperkirakan akan hengkang dari Emirates Stadium dan keraguan seputar masa depan Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli, Arteta sedang menjajaki pasar untuk mencari penyerang serba bisa. Endrick, yang bisa bermain baik sebagai striker tengah maupun sayap, dipandang sebagai opsi berpotensi tinggi yang sesuai dengan profil usia dan kebutuhan taktis tim asal London utara tersebut. Arsenal dikabarkan "mengawasi" situasi bintang muda Brasil tersebut, menurut CaughtOffside.