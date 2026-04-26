Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah Viktor Gyokeres akan diperkuat? Arsenal ‘mengamati perkembangan Endrick’ saat The Gunners memantau pemain yang terpinggirkan di Real Madrid selama masa peminjamannya di Lyon
The Gunners sedang mencari penyerang baru
Arsenal memprioritaskan perombakan besar-besaran di lini depan mereka setelah musim di mana produktivitas serangan mereka mendapat sorotan tajam. Meskipun klub telah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain internasional Swedia Viktor Gyokeres, sang striker masih kesulitan meyakinkan sebagian pengamat bahwa ia mampu menjadi penyerang tengah produktif yang dibutuhkan untuk merebut gelar Liga Premier.
Dengan Gabriel Jesus yang diperkirakan akan hengkang dari Emirates Stadium dan keraguan seputar masa depan Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli, Arteta sedang menjajaki pasar untuk mencari penyerang serba bisa. Endrick, yang bisa bermain baik sebagai striker tengah maupun sayap, dipandang sebagai opsi berpotensi tinggi yang sesuai dengan profil usia dan kebutuhan taktis tim asal London utara tersebut. Arsenal dikabarkan "mengawasi" situasi bintang muda Brasil tersebut, menurut CaughtOffside.
- AFP
Endrick mulai menemukan performa terbaiknya di Prancis
Setelah masa-masa yang mengecewakan di Spanyol, di mana ia kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso, Endrick kembali menemukan ketajamannya selama masa peminjaman di Ligue 1. Ayahnya, Douglas Sousa, baru-baru ini mengeluhkan masa-masa sang pemain muda di Madrid, dengan menyatakan bahwa klub raksasa Spanyol itu pada dasarnya "mengambil alih lapangan bermainnya" dengan terus menempatkannya di bangku cadangan. Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi kejutan bagi Lyon, dengan serangkaian penampilan yang menentukan kemenangan yang telah mengembalikan namanya ke radar klub-klub elit Eropa.
Musim panas yang penuh ketidakpastian di Madrid
Real Madrid diperkirakan akan melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya setelah musim yang mengecewakan di Bernabeu. Meskipun rencana awal untuk Endrick hanyalah peminjaman untuk pengembangan tanpa klausul pembelian, kenyataan finansial terkait target-target Madrid di bursa transfer musim panas serta perubahan manajemen yang diantisipasi dapat memaksa mereka untuk melepas beberapa pemain secara permanen.
Ketertarikan Arsenal terhadap skuad Madrid juga tidak terbatas pada remaja asal Brasil tersebut. The Gunners dilaporkan telah menjalin kontak dengan perwakilan Arda Guler dan telah diberi tahu mengenai kemungkinan ketersediaan Eduardo Camavinga. Raksasa Spanyol tersebut mungkin perlu menyetujui penjualan pemain-pemain ternama untuk menyeimbangkan keuangan, yang berpotensi membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat.
- Getty Images
Keputusan musim panas semakin mendekat
Prioritas Endrick tetaplah untuk berhasil di Real Madrid, namun staf teknis di Emirates meyakini bahwa bermain secara reguler di tim utama di London akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya. Penampilannya di Prancis, termasuk penampilan gemilangnya melawan PSG, telah membuktikan bahwa ia siap memimpin lini depan tim papan atas Eropa.
Untuk saat ini, sang pemain tetap fokus untuk mengakhiri musim dengan gemilang di Prancis sambil membidik tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia. Meskipun prioritasnya selalu untuk sukses mengenakan seragam putih legendaris Real Madrid, kurangnya jalan yang jelas menuju tim utama di Bernabeu pada akhirnya mungkin memaksa wonderkid ini untuk mempertimbangkan panggilan dari Liga Premier dan proyek ambisius Arteta di London Utara.