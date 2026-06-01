Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Apakah Victor Osimhen akan bergabung dengan Liga Premier? Pernyataan pelatih Nigeria mengenai transfer tersebut memicu perdebatan sengit seputar langkah selanjutnya sang striker Galatasaray

Victor Osimhen kembali menjadi sorotan dalam perebutan transfer global menyusul pengakuan penting dari kubu tim nasional Nigeria. Setelah menorehkan prestasi gemilang di Turki bersama Galatasaray, mantan bintang Napoli tersebut tampaknya siap untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya, sementara klub-klub di Liga Premier dan Serie A pun bersiap-siap.

  • Pelatih Nigeria mengonfirmasi kepindahannya pada musim panas

    Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Osimhen kembali memanas setelah pelatih kepala Nigeria, Eric Chelle, mengonfirmasi bahwa sang striker sedang dalam proses negosiasi untuk hengkang dari Galatasaray. Pemain berusia 27 tahun itu tidak masuk dalam skuad terbaru Super Eagles untuk laga persahabatan melawan Polandia, dengan manajernya memilih untuk membiarkan sang penyerang menyelesaikan masa depannya di level domestik.

    Dalam konferensi pers mengenai absennya bintang utamanya, Chelle menyatakan: “Kami kehilangan dua pemain karena Victor Osimhen mungkin akan pindah klub, jadi saya lebih memilih dia tetap di rumah karena jika dia bermain dan tidak dalam kondisi 100 persen, itu tidak baik. Untuk Lookman, dia sangat lelah dan Atletico [Madrid] meminta kami untuk membebaskannya.” Pernyataan ini langsung menarik perhatian klub-klub elit Eropa menjelang bursa transfer musim panas.


  Victor Osimhen Manchester United badge 2026

    Impian Liga Premier dan kabar terkait Manchester United

    Meskipun minat terhadap Osimhen sangat luas, kepindahan ke Inggris telah lama dibicarakan sebagai tujuan akhir bagi mantan pemain Lille tersebut. Manchester United sering dikaitkan dengan kepindahannya, dan legenda klub Patrice Evra baru-baru ini mendesak Setan Merah untuk segera bertindak. United sudah memiliki Benjamin Sesko dalam skuad mereka setelah transfer senilai £74 juta ($100 juta) pada 2025, namun daya tarik seorang pencetak gol yang sudah teruji seperti Osimhen mungkin terlalu sulit untuk diabaikan. Pemain asal Nigeria ini telah menjadi ancaman yang konsisten sepanjang kariernya, dan gayanya sering dibandingkan dengan legenda Chelsea, Didier Drogba. Dengan Michael Carrick yang kini secara permanen memimpin di Old Trafford, pencarian tenaga penyerang sedang gencar-gencarnya dilakukan.



  • Dampak buruk kekalahan Napoli dan minat dari Serie A

    Kembalinya ke Italia juga masih menjadi kemungkinan, meskipun masa bakti Osimhen di Napoli berakhir dengan cara yang tidak menyenangkan. Penyerang tersebut sebelumnya telah membuka suara mengenai keretakan hubungannya dengan Partenopei, dengan secara mengejutkan menyatakan bahwa klub memperlakukannya "seperti anjing" setelah insiden kontroversial di media sosial. Meskipun telah membawa mereka meraih Scudetto pertama dalam lebih dari tiga dekade, hubungan tersebut rusak secara permanen akibat sebuah video TikTok yang disetujui klub.

    Juventus dan Roma dilaporkan memantau situasi ini dengan cermat karena mereka ingin memperkuat lini serang mereka. Bianconeri telah mengagumi sang penyerang selama beberapa tahun dan sebelumnya telah melakukan pembicaraan dengan perwakilannya sebelum ia memilih Istanbul. Namun, potensi kembalinya ke Serie A menjadi rumit karena klausul dalam kontraknya dengan Galatasaray yang dirancang untuk mencegahnya bergabung dengan rival langsung Napoli di liga domestik sebelum akhir 2027.


    Meninggalkan warisan di Istanbul

    Jika Osimhen benar-benar hengkang dari Galatasaray musim panas ini, ia akan melakukannya setelah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia sepak bola Turki. Sejak bergabung dengan raksasa Super Lig tersebut pada tahun 2024, penampilannya benar-benar luar biasa. Penyerang asal Nigeria ini telah mencetak 59 gol dan menyumbang 16 assist dalam hanya 74 penampilan kompetitif di semua ajang, mengantarkan klub tersebut meraih dua gelar Super Lig dan satu trofi Piala Turki.

    Waktunya di Istanbul membantunya menemukan kembali semangatnya setelah akhir karier yang tidak menyenangkan di Napoli, namun pemain berusia 27 tahun ini tetaplah seorang penyerang yang berada di puncak performanya dan layak untuk menguji kemampuannya di Liga Champions setiap pekan. Baik itu di Old Trafford, Olimpico, atau kembali ke Turin, beberapa pekan ke depan akan menentukan di mana salah satu ekspor terbaik Afrika di era modern ini akan menghabiskan masa jayanya.