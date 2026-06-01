Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Osimhen kembali memanas setelah pelatih kepala Nigeria, Eric Chelle, mengonfirmasi bahwa sang striker sedang dalam proses negosiasi untuk hengkang dari Galatasaray. Pemain berusia 27 tahun itu tidak masuk dalam skuad terbaru Super Eagles untuk laga persahabatan melawan Polandia, dengan manajernya memilih untuk membiarkan sang penyerang menyelesaikan masa depannya di level domestik.

Dalam konferensi pers mengenai absennya bintang utamanya, Chelle menyatakan: “Kami kehilangan dua pemain karena Victor Osimhen mungkin akan pindah klub, jadi saya lebih memilih dia tetap di rumah karena jika dia bermain dan tidak dalam kondisi 100 persen, itu tidak baik. Untuk Lookman, dia sangat lelah dan Atletico [Madrid] meminta kami untuk membebaskannya.” Pernyataan ini langsung menarik perhatian klub-klub elit Eropa menjelang bursa transfer musim panas.



