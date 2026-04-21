Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Hoeneß dikabarkan menjadi salah satu kandidat yang saat ini sedang dibahas oleh Real Madrid sebagai calon pengganti pelatih saat ini, Alvaro Arbeloa, pada musim panas mendatang.
Diterjemahkan oleh
Apakah VfB Stuttgart perlu khawatir? Klub papan atas dunia tampaknya sangat terkesan dengan Sebastian Hoeneß dan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya pada musim panas nanti
Arbeloa, yang bersama Real Madrid tampaknya akan mengakhiri musim ini tanpa gelar, baru saja mengambil alih jabatan dari Xabi Alonso yang baru saja dipecat pada pertengahan Januari. Meskipun kontrak pria berusia 43 tahun ini masih berlaku hingga 2027, namun sejak tersingkir di perempat final Liga Champions melawan FC Bayern München, kecenderungan untuk berpisah sudah terlihat bahkan setelah musim ini berakhir. The Athletic bahkan menyebut kemungkinan Arbeloa hengkang pada musim panas mendatang sebagai "sangat mungkin" pekan lalu.
Untuk membangun tim sukses baru, Real tampaknya kini mempertimbangkan Hoeneß di antara opsi lainnya. Menurut Sport Bild, pihak Madrid sedang mengamati pria Jerman berusia 43 tahun itu dengan sangat cermat. Gaya permainan Stuttgart yang berani dan kemampuan Hoeneß dalam mengembangkan tim yang solid tanpa harus membeli bintang-bintang siap pakai dilaporkan telah meninggalkan kesan mendalam pada para petinggi Real.
- Getty
Apakah Real Madrid akan membeli Sebastian Hoeneß dari kontraknya di VfB Stuttgart?
Namun, tampaknya belum ada tawaran konkret dari Madrid yang ditujukan kepada Hoeneß. Keponakan pemilik Bayern, Uli Hoeneß, masih terikat kontrak dengan VfB hingga 2028, dan tidak ada klausul pelepasan dalam kontraknya. Oleh karena itu, Real Madrid harus menegosiasikan biaya transfer dengan Stuttgart jika mereka benar-benar serius.
Hoeneß mengambil alih VfB pada musim semi 2023 saat klub berada dalam situasi genting dalam pertarungan menghindari degradasi, dan berhasil mempertahankan status liga melalui babak play-off. Pada musim berikutnya, ia membawa Stuttgart meraih posisi runner-up dan lolos ke Liga Champions, serta mengukuhkan tim Schwaben sebagai kandidat kompetisi internasional pada musim-musim berikutnya. Tahun lalu, mereka juga berhasil meraih gelar Piala DFB, yang bisa kembali diimpikan musim ini, dan akan menghadapi SC Freiburg di semifinal pada Kamis. Sebagai tim peringkat keempat saat ini, Hoeneß dan rekan-rekannya juga menargetkan kualifikasi kembali ke Liga Champions.
Berkat kinerjanya yang luar biasa di Stuttgart, Hoeneß sering dikaitkan dengan klub-klub besar dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya Manchester United dan Chelsea FC dikabarkan tertarik, namun pada akhir Maret 2025, Hoeneß memperpanjang kontraknya lebih awal selama satu tahun hingga 2028. "Ketika saya bergabung dengan VfB hampir dua tahun lalu, situasi tim yang berada di peringkat ke-18 klasemen sangat menantang. Namun, pindah ke VfB saat itu terasa tepat. Dan memperpanjang kontrak ini pun terasa sama tepatnya," kata Hoeneß saat itu.
Sebastian Hoeneß ke Real Madrid? Riwayat karier kepelatihannya
Periode
Tim
2011 hingga 2013
Hertha Zehlendorf U19
2014 hingga 2016
RB Leipzig Junior
2016 hingga 2017
RB Leipzig U17
2017 hingga 2019
FC Bayern U19
2019 hingga 2020
FC Bayern II
2020 hingga 2022
TSG Hoffenheim
sejak April 2023
VfB Stuttgart