Apakah VfB Stuttgart perlu khawatir? Klub papan atas dunia tampaknya sangat terkesan dengan Sebastian Hoeneß dan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya pada musim panas nanti

Namun, tampaknya belum ada tawaran konkret dari Madrid yang ditujukan kepada Hoeneß. Keponakan pemilik Bayern, Uli Hoeneß, masih terikat kontrak dengan VfB hingga 2028, dan tidak ada klausul pelepasan dalam kontraknya. Oleh karena itu, Real Madrid harus menegosiasikan biaya transfer dengan Stuttgart jika mereka benar-benar serius.

Hoeneß mengambil alih VfB pada musim semi 2023 saat klub berada dalam situasi genting dalam pertarungan menghindari degradasi, dan berhasil mempertahankan status liga melalui babak play-off. Pada musim berikutnya, ia membawa Stuttgart meraih posisi runner-up dan lolos ke Liga Champions, serta mengukuhkan tim Schwaben sebagai kandidat kompetisi internasional pada musim-musim berikutnya. Tahun lalu, mereka juga berhasil meraih gelar Piala DFB, yang bisa kembali diimpikan musim ini, dan akan menghadapi SC Freiburg di semifinal pada Kamis. Sebagai tim peringkat keempat saat ini, Hoeneß dan rekan-rekannya juga menargetkan kualifikasi kembali ke Liga Champions.

Berkat kinerjanya yang luar biasa di Stuttgart, Hoeneß sering dikaitkan dengan klub-klub besar dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya Manchester United dan Chelsea FC dikabarkan tertarik, namun pada akhir Maret 2025, Hoeneß memperpanjang kontraknya lebih awal selama satu tahun hingga 2028. "Ketika saya bergabung dengan VfB hampir dua tahun lalu, situasi tim yang berada di peringkat ke-18 klasemen sangat menantang. Namun, pindah ke VfB saat itu terasa tepat. Dan memperpanjang kontrak ini pun terasa sama tepatnya," kata Hoeneß saat itu.