Menurut The Athletic, Los Blancos berencana menjual Garcia pada musim panas nanti jika ada tawaran yang sesuai. Namun, seperti halnya beberapa talenta lain dari akademi klub, dilaporkan bahwa klausul pembelian kembali akan dimasukkan dalam kesepakatan transfer tersebut jika memungkinkan.
Apakah VfB Stuttgart kembali berusaha merekrutnya? Real Madrid tampaknya ingin menjual sang penyerang
Garcia, yang memang bukan pemain inti di Real Madrid karena persaingan yang ketat di lini serang, namun tetap mendapat kesempatan bermain secara teratur, pasti memiliki peluang di pasar transfer. Termasuk di Bundesliga.
Musim dingin lalu, pemain berusia 22 tahun ini bahkan sempat dianggap sebagai kandidat idaman VfB Stuttgart, dan kabarnya sudah ada pembicaraan dengan klub asal Swabia tersebut. Pada akhirnya kesepakatan tidak tercapai, namun saat itu sudah dikabarkan bahwa minat VfB terhadapnya belum sepenuhnya padam. Selain itu, Eintracht Frankfurt juga dikaitkan dengan Garcia dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara itu, Stuttgart saat ini sudah memiliki pengalaman positif dengan seorang talenta dari Real Madrid. Chema Andres datang dari Madrid ke Stuttgart musim panas lalu, dan pemain tengah berusia 20 tahun ini tampil meyakinkan terutama pada paruh pertama musim. Saat ini, Chema—yang memiliki opsi pembelian kembali oleh Real Madrid—bergantian antara menjadi starter dan pemain pengganti di VfB.
Pindah ke Bundesliga? Gonzalo Garcia baru saja menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid pada bulan Agustus lalu
Penjualan tersebut sebenarnya cukup mengejutkan, mengingat Real Madrid baru saja memperpanjang kontrak Garcia hingga 2030 pada Agustus tahun lalu. Namun, tampaknya klub asal Madrid itu kini lebih mengincar bintang muda Brasil, Endrick, untuk mengisi posisi tersebut dalam jangka menengah dan panjang.
Untuk pemain berusia 19 tahun itu, Real telah mentransfer sebesar 47,5 juta euro kepada Palmeiras pada 2024. Karena kurangnya waktu bermain, Endrick dipinjamkan ke Olympique Lyon hingga akhir musim pada awal tahun ini. Bersama tim Prancis tersebut, ia sejauh ini tampil cukup meyakinkan; dalam 16 penampilan untuk Lyon, ia mencetak enam gol dan enam assist.
Gonzalo Garcia menjadi bintang baru Real Madrid di Piala Dunia Antarklub
Sementara itu, Garcia berasal dari akademi Real Madrid dan telah membuktikan kemampuannya untuk ditugaskan di level yang lebih tinggi berkat penampilan gemilangnya musim lalu bersama tim cadangan (25 gol dalam 36 pertandingan di divisi ketiga). Pada Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, pemain timnas U-21 Spanyol ini kemudian menjadi bintang baru, masuk ke starting eleven karena masalah kesehatan yang dialami Kylian Mbappe. Dalam enam penampilan di turnamen tersebut, Garcia mencetak empat gol dan satu assist, termasuk gol penentu kemenangan 1-0 di babak 16 besar melawan Juventus Turin.
Sepanjang musim ini, Garcia sesekali masuk ke starting eleven Real, namun sebagian besar dari 33 penampilannya sejauh ini ia jalani sebagai pemain pengganti. Sorotan terbesarnya adalah hat-tricknya saat menang 5-1 atas Betis Sevilla pada awal Januari; secara keseluruhan, Garcia telah mencetak enam gol pada musim 2025/26.
Gonzalo Garcia: Catatan statistiknya musim ini
Penampilan 33 Gol 6 Assist 2