Apakah VfB Stuttgart kembali berusaha merekrutnya? Real Madrid tampaknya ingin menjual sang penyerang

Garcia, yang memang bukan pemain inti di Real Madrid karena persaingan yang ketat di lini serang, namun tetap mendapat kesempatan bermain secara teratur, pasti memiliki peluang di pasar transfer. Termasuk di Bundesliga.

Musim dingin lalu, pemain berusia 22 tahun ini bahkan sempat dianggap sebagai kandidat idaman VfB Stuttgart, dan kabarnya sudah ada pembicaraan dengan klub asal Swabia tersebut. Pada akhirnya kesepakatan tidak tercapai, namun saat itu sudah dikabarkan bahwa minat VfB terhadapnya belum sepenuhnya padam. Selain itu, Eintracht Frankfurt juga dikaitkan dengan Garcia dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, Stuttgart saat ini sudah memiliki pengalaman positif dengan seorang talenta dari Real Madrid. Chema Andres datang dari Madrid ke Stuttgart musim panas lalu, dan pemain tengah berusia 20 tahun ini tampil meyakinkan terutama pada paruh pertama musim. Saat ini, Chema—yang memiliki opsi pembelian kembali oleh Real Madrid—bergantian antara menjadi starter dan pemain pengganti di VfB.