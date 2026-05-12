Apakah VAR telah mengambil keputusan yang tepat terkait gol Arsenal yang dianulir? Ketua PGMOL Howard Webb menganalisis momen yang berpotensi menentukan gelar juara Liga Premier di laga melawan West Ham
Webb mendukung keputusan wasit yang menyatakan pelanggaran terhadap Raya
Webb telah mengklarifikasi kontroversi seputar gol penyama kedudukan West Ham yang dianulir dalam kekalahan 1-0 mereka dari Arsenal, dengan menegaskan bahwa para wasit telah mengambil keputusan yang tepat. Callum Wilson mengira ia telah menyelamatkan satu poin bagi The Hammers pada menit kelima tambahan waktu, namun VAR turun tangan karena adanya pelanggaran yang dilakukan Pablo terhadap kiper David Raya. Berbicara dalam acara Match Officials Mic'd Up, Webb menyatakan: "Apakah itu pelanggaran terhadap kiper? Jelas sekali ya. Kami telah mengatakan sepanjang musim ini, termasuk dalam briefing pramusim dengan para pemain, bahwa jika seorang kiper terhalang oleh lawan yang mencengkeram atau memegang lengannya sehingga ia tidak dapat melakukan tugasnya, maka lawan tersebut akan dikenai sanksi."
Suara di dalam ruang VAR
Rekaman audio yang dirilis ini memberikan gambaran menarik mengenai perdebatan antara wasit Chris Kavanagh dan petugas VAR Darren England. Awalnya, keputusan di lapangan menyatakan gol, tetapi tim di ruang kontrol segera mendeteksi adanya masalah. Dalam transkrip tersebut, England mengidentifikasi pelanggaran tersebut sambil menjelaskan: "Tangannya menahan lengan lawannya. Itu berpengaruh, menurut saya. Lengan kiri di sana, sedang memegang, melintang di tubuh. Dia melintang di atas kepala dan dia memegang lengan kiri Raya, di sana. Yang menghalangi kemampuannya untuk mencapai bola dengan benar."
Para manajer bertukar pandangan di tengah nasib yang kontras di klasemen
Keputusan tersebut memicu pandangan yang bertolak belakang dari kedua manajer, yang mencerminkan nasib klub mereka yang kontras. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memuji VAR karena telah menunjukkan "keberanian yang besar", mengingat timnya kini berada di puncak klasemen dengan 79 poin setelah 36 pertandingan. Sebaliknya, pelatih West Ham, Nuno Espirito Santo, mengkritik "kurangnya konsistensi". Kekalahan ini membuat The Hammers terpuruk di peringkat ke-18 dengan 36 poin, yang jelas-jelas berada di zona degradasi. Menyadari adanya ketegangan tersebut, Webb menyatakan: "Musim ini sedikit lebih unik dibandingkan musim-musim sebelumnya dalam hal jumlah kontak di area penalti, dan hal ini memang menjadi tantangan bagi para wasit."
Tindakan tegas terhadap pertarungan di area penalti akan segera diberlakukan
Menjelang akhir musim, Webb mengungkapkan bahwa akan diadakan pembahasan mengenai pengaturan aksi perebutan bola yang berlebihan. Seiring para pelatih taktik berusaha meraih keunggulan sekecil apa pun, PGMOL harus menetapkan batasan yang lebih jelas. Dengan Arsenal memimpin atas Manchester City—yang mengoleksi 74 poin dan masih memiliki satu pertandingan tersisa—perebutan gelar juara tetap berlangsung sangat seru dan terbuka.