Apakah VAR telah mengambil keputusan yang tepat terkait gol Arsenal yang dianulir? Ketua PGMOL Howard Webb menganalisis momen yang berpotensi menentukan gelar juara Liga Premier di laga melawan West Ham

Webb telah mengklarifikasi kontroversi seputar gol penyama kedudukan West Ham yang dianulir dalam kekalahan 1-0 mereka dari Arsenal, dengan menegaskan bahwa para wasit telah mengambil keputusan yang tepat. Callum Wilson mengira ia telah menyelamatkan satu poin bagi The Hammers pada menit kelima tambahan waktu, namun VAR turun tangan karena adanya pelanggaran yang dilakukan Pablo terhadap kiper David Raya. Berbicara dalam acara Match Officials Mic'd Up, Webb menyatakan: "Apakah itu pelanggaran terhadap kiper? Jelas sekali ya. Kami telah mengatakan sepanjang musim ini, termasuk dalam briefing pramusim dengan para pemain, bahwa jika seorang kiper terhalang oleh lawan yang mencengkeram atau memegang lengannya sehingga ia tidak dapat melakukan tugasnya, maka lawan tersebut akan dikenai sanksi."