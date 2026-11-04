Bintang Manchester United, Peter Schmeichel, memuji salah satu bintang timnya setelah ia "mengubah jalannya pertandingan" melawan Roma dan turut menyumbang kemenangan berharga 3-2, usai timnya sempat tertinggal dua gol tanpa balas.

Schmeichel mengatakan bahwa ia merasa "sangat sedih" pada babak pertama, tetapi ia menilai pertandingan berubah begitu Youri Tielemans, yang didatangkan pada musim panas, masuk ke lapangan.

Gelandang asal Belgia itu masuk menggantikan pemain Kamerun, Carlos Baleba, yang mengalami cedera, tak lama setelah babak kedua dimulai, dan mulai "mengubah jalannya pertandingan", menurut Schmeichel.

Situs Metro mengutip pernyataan Schmeichel kepada jaringan CBS Sports: "Sudah waktunya kami melakukan sesuatu seperti ini. Manchester United telah melakukan hal semacam ini berulang kali di masa lalu, tetapi butuh waktu lama."

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