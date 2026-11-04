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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Apakah United akhirnya menemukan pria untuk situasi sulit? Schmeichel ungkap rahasia remontada bersejarah

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Champions League
P. Schmeichel
M. Carrick
Y. Tielemans
Inggris
Italia
Denmark
Belgia

Kesedihan mendalam lalu ledakan kegembiraan

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Bintang Manchester United, Peter Schmeichel, memuji salah satu bintang timnya setelah ia "mengubah jalannya pertandingan" melawan Roma dan turut menyumbang kemenangan berharga 3-2, usai timnya sempat tertinggal dua gol tanpa balas.

Schmeichel mengatakan bahwa ia merasa "sangat sedih" pada babak pertama, tetapi ia menilai pertandingan berubah begitu Youri Tielemans, yang didatangkan pada musim panas, masuk ke lapangan.

Gelandang asal Belgia itu masuk menggantikan pemain Kamerun, Carlos Baleba, yang mengalami cedera, tak lama setelah babak kedua dimulai, dan mulai "mengubah jalannya pertandingan", menurut Schmeichel.

Situs Metro mengutip pernyataan Schmeichel kepada jaringan CBS Sports: "Sudah waktunya kami melakukan sesuatu seperti ini. Manchester United telah melakukan hal semacam ini berulang kali di masa lalu, tetapi butuh waktu lama."

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  • Tielemans mengubah jalannya pertandingan

    Ia melanjutkan: "Pada babak pertama, saya merasa sangat sedih dengan apa yang saya lihat dalam 45 menit pertama, situasinya benar-benar buruk. Kemudian Carlos Baleba keluar karena cedera di awal babak kedua, dan saya berkata dalam hati: keadaan tidak mungkin menjadi lebih buruk dari ini."

    Ia pun menuturkan: "Namun Youri Tielemans masuk ke lapangan dan mengubah jalannya pertandingan. Ini adalah penampilan terbaik yang pernah saya lihat darinya bersama Manchester United, dan saya sangat senang untuknya. Ia masuk ke lini tengah, membawa tim maju ke depan, dan menjadi pemimpin. Sungguh luar biasa menyaksikannya."

    Ia menambahkan: "Bagi saya, ini bisa menjadi titik balik yang besar. Para pemain kini telah merasakan apa artinya berada di Manchester United dan bermain pada malam-malam besar Eropa seperti ini."

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  • Percikan perubahan besar: "Jika kamu akan kalah, berjuanglah sampai akhir"

    Legenda United itu menambahkan: "Bangkit dari ketertinggalan dua gol tanpa balas, inilah yang dilakukan United selama bertahun-tahun. Saya sangat senang untuk Michael Carrick karena ia sangat membutuhkan kemenangan ini." Kasper, putra Schmeichel sekaligus mantan penjaga gawang Leicester City, juga memuji Tielemans setelah comeback luar biasa di Old Trafford.

    Ia mengatakan kepada BBC Radio 5 Live: "Saya katakan di babak pertama, jika kau akan kalah, maka berjuanglah sampai akhir. Kau bisa menerima kekalahan jika telah mengerahkan segala kemampuanmu, dan mereka tidak melakukannya di babak pertama."

    Ia menegaskan: "Tetapi mereka melakukannya di babak kedua. Carlos Baleba menentukan gaya permainan. Sangat disayangkan ia cedera karena itu, tetapi hal itu bagaikan percikan api. Youri Tielemans masuk ke lapangan, dan itu sedikit mengubah jalannya pertandingan. Kontrol permainan menjadi lebih besar."

    Ia melanjutkan: "Ketika kau bermain dalam laga-laga seperti ini dan tertinggal dua gol, kau sebenarnya sudah kalah, jadi lebih baik kau kerahkan segala kemampuanmu. Lebih baik kau berlari dan bermain."

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  • "Inilah standarnya"

    Kiper bersejarah itu melanjutkan: "Inilah yang seharusnya menjadi standar, dan hal yang luar biasa bagi Michael Carrick adalah kini dia memiliki sesuatu yang bisa dijadikan rujukan. Kapan pun ada situasi sulit atau pembicaraan tim sebelum pertandingan, hal itu akan menjadi seperti: lihatlah apa yang kalian lakukan ketika kalian mengerahkan segala kemampuan dengan cara seperti ini, maka kalian menjadi mustahil untuk dihadapi."

    Dengan kemenangan yang diraih Manchester United setelah bangkit dari ketertinggalan ini, mereka menempati peringkat ketujuh belas di Liga Champions Eropa setelah empat pertandingan, sementara Roma turun ke peringkat kesembilan belas.

    Tim asuhan Carrick akan kembali berlaga pada hari Minggu melawan Aston Villa, sementara Roma, yang berada di peringkat ketiga Liga Italia, akan menjamu Sassuolo.

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