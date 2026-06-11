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Apakah Trent dalam masalah?! Alexander-Arnold mengingatkan bahwa Jose Mourinho 'suka jika bek bertugas bertahan', sementara Denzel Dumfries diprediksi akan menjadi pilihan utama di Real Madrid
Kembalinya Mourinho memicu perombakan di lini pertahanan
Menurut Sky Sports, pelatih asal Portugal itu terbang dari Lisbon ke Madrid pada Rabu sore untuk menyelesaikan proses kembalinya ke klub raksasa Spanyol tersebut, dan langsung menuju lapangan latihan menjelang dimulainya kontraknya secara resmi pada bulan Juli. Untuk memfasilitasi perombakan lini pertahanan, petinggi Bernabeu kini mengincar bek Inter, Denzel Dumfries, dalam kesepakatan dengan harga diskon bersama bek tengah Liverpool, Ibrahima Konate. Upaya perekrutan ini dilakukan setelah musim debut yang kurang memuaskan bagi Alexander-Arnold, di mana cedera otot yang berulang dan pencoretannya dari skuad Piala Dunia Inggris memaksa klub untuk mencari alternatif yang dapat diandalkan.
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Hasselbaink mengidentifikasi dilema taktis
Dalam wawancara dengan 10bet, pemenang Sepatu Emas Liga Premier 1999 itu menyoroti bagaimana pergantian manajer benar-benar mengubah dinamika bagi bek sayap yang berorientasi menyerang tersebut. Ketika ditanya apakah Dumfries bisa menggantikan Alexander-Arnold sebagai bek sayap pilihan utama, Hasselbaink mengatakan: “Jika yang datang adalah Jose Mourinho, kemungkinan besar peluangnya sangat besar karena Mourinho lebih mengutamakan pertahanan dari para pemain belakangnya.
"Kita semua tahu kualitas Trent, tapi kualitas Trent ada pada kemampuannya menyerang. Jadi dalam arti tertentu, jika itu Mourinho, saya pikir Dumfries akan banyak bermain. Namun di sisi lain, ini merupakan kemewahan besar bagi Mourinho karena dia memiliki dua tipe bek kanan yang benar-benar berbeda dan dia bisa mengambil arah taktis yang berbeda.
"Jadi, saya tetap berpikir bahwa Trent akan mendapatkan banyak waktu bermain. Tapi ya, ada persaingan, dan itu wajar di klub besar.”
Tidak akan kembali ke Liga Premier
Dengan kepergian Dani Carvajal pada 30 Juni, tekanan yang menimpa pemain berusia 27 tahun itu untuk menjadi andalan di sayap kanan akan semakin besar di bawah sorotan publik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Hasselbaink menegaskan bahwa kembali ke Liga Premier masih terlalu dini.
Saat membahas masa depan sang bek, Hasselbaink menambahkan: “Tidak, saya rasa dia tidak seharusnya melakukannya. Saya pikir dia harus bertahan dan berjuang. Untuk Inggris—saya tahu dia tidak masuk skuad tim nasional saat ini—tetapi bagi tim nasional itu sendiri, sangat baik bahwa pemain Inggris bermain di luar negeri. Sekarang ada Kane, ada Gordon, ada Rashford, ada Trent. Saya pikir hal itu hanya akan menguntungkan Inggris.
“Dan untuk Trent, saya pikir ini baik bagi karakternya bahwa segalanya tidak semudah saat di Liverpool. Dia perlu menunjukkan sisi lain dari permainannya, dan ya, dia mendapat tekanan—jenis tekanan yang berbeda.”
- Getty Images Sport
Musim panas penuh pemulihan menanti
Pihak klub Madrid sangat berkeinginan untuk mendatangkan Dumfries dan Konate sebelum Piala Dunia dimulai, sehingga Mourinho dapat mulai membentuk skuadnya sejak dini. Sementara rekan-rekan setimnya bersiap menuju turnamen tersebut, Alexander-Arnold harus menjalani musim panas yang krusial untuk menjalani rehabilitasi fisik guna mengatasi masalah kebugarannya yang berkepanjangan. Bek tersebut harus memanfaatkan masa pramusim untuk meyakinkan manajer baru bahwa ia mampu beradaptasi dengan peran bertahan yang lebih disiplin sebelum musim kompetisi domestik yang berat dimulai pada bulan Agustus.