Dalam wawancara dengan 10bet, pemenang Sepatu Emas Liga Premier 1999 itu menyoroti bagaimana pergantian manajer benar-benar mengubah dinamika bagi bek sayap yang berorientasi menyerang tersebut. Ketika ditanya apakah Dumfries bisa menggantikan Alexander-Arnold sebagai bek sayap pilihan utama, Hasselbaink mengatakan: “Jika yang datang adalah Jose Mourinho, kemungkinan besar peluangnya sangat besar karena Mourinho lebih mengutamakan pertahanan dari para pemain belakangnya.

"Kita semua tahu kualitas Trent, tapi kualitas Trent ada pada kemampuannya menyerang. Jadi dalam arti tertentu, jika itu Mourinho, saya pikir Dumfries akan banyak bermain. Namun di sisi lain, ini merupakan kemewahan besar bagi Mourinho karena dia memiliki dua tipe bek kanan yang benar-benar berbeda dan dia bisa mengambil arah taktis yang berbeda.

"Jadi, saya tetap berpikir bahwa Trent akan mendapatkan banyak waktu bermain. Tapi ya, ada persaingan, dan itu wajar di klub besar.”