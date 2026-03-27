Apakah Trent Alexander-Arnold tak bisa kembali? Wayne Rooney berpendapat bahwa bintang Real Madrid itu tak akan kembali ke timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel
Rooney mempertanyakan keputusan Tuchel terkait pencoretan yang mengejutkan
Thomas Tuchel membuat heboh dunia sepak bola dengan mengumumkan skuad yang diperluas berisi 35 pemain untuk pemusatan latihan terakhir Inggris menjelang Piala Dunia, namun tidak menyertakan Alexander-Arnold. Mantan bintang Liverpool yang bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu ini telah menjadi pemain reguler Tim Tiga Singa sejak 2018, sehingga ketidakhadirannya dalam skuad sebesar itu terasa sangat mencolok.
Berbicara dalam podcast BBC-nya, Rooney tidak segan-segan dalam menilai situasi tersebut. "Satu kejutan besar, jelas, adalah Trent," kata Rooney. "Saya merasa luar biasa bahwa dia tidak masuk dalam skuad 35 pemain. Dari cara Thomas Tuchel berbicara, sepertinya tidak ada jalan bagi Trent untuk kembali ke skuad."
Apa yang dikatakan Rooney
Terlepas dari perdebatan berkepanjangan mengenai kemampuan bertahannya, Rooney menegaskan bahwa Alexander-Arnold memiliki serangkaian keterampilan unik yang tak dapat ditiru oleh pemain Inggris lainnya. Setelah masa adaptasi pasca kepindahannya ke Bernabeu, pemain berusia 27 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi klub raksasa Spanyol tersebut.
"Tapi dia seharusnya masuk dalam skuad itu. Lihatlah kemampuannya, kualitasnya – saya tahu dia bukan bek terbaik, dia mungkin akan mengakuinya sendiri," tambah Rooney. "Tapi apa yang dia miliki saat menguasai bola adalah sesuatu yang tidak dimiliki pemain Inggris lainnya. Dia baru-baru ini bermain untuk Real Madrid dan tampil sangat baik. Saya pikir terkadang kita menilai pemain terlalu cepat dan saya sendiri pernah melakukan hal itu. Kalian tidak tahu betapa sulitnya baginya untuk pindah ke sana dan beradaptasi, dan dia juga mengalami beberapa cedera."
Apakah ada intrik internal dalam tim?
Rooney bahkan melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa keputusan untuk tidak memasukkan pemain sekelas Alexander-Arnold mungkin didorong oleh faktor-faktor di luar performa semata. Ia mengisyaratkan adanya kemungkinan keinginan dari Tuchel untuk mengubah budaya ruang ganti dan memecah kelompok-kelompok sosial yang sudah mapan di dalam skuad tim nasional.
"Ada pendapat bahwa dia seharusnya menjadi starter untuk Inggris. Jadi, tidak memasukkannya ke dalam skuad, rasanya ada alasan yang lebih dalam dari Tuchel," jelas Rooney. "Sekarang saya tahu dia dekat dengan Jude [Bellingham] dan sepertinya ada beberapa masalah karena Jude tidak masuk skuad belakangan ini. Jadi mungkin Tuchel merasa ada kelompok eksklusif di sana dan dia mencoba memecahkannya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu apa alasannya."
Tuchel menjelaskan keputusan seleksi yang sulit
Saat ditanya mengenai keputusan tersebut, pelatih timnas Inggris itu menyebut keputusan itu sulit namun perlu, menjelang laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang.
"Ini adalah pemusatan latihan terakhir kami. Kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan dan kesempatan terakhir bagi para pemain untuk memperebutkan tempat di tim," kata Tuchel.
Secara khusus menyinggung pemain Real Madrid itu, ia menambahkan: "Saya tahu apa yang bisa diberikan Trent kepada kami dan saya memutuskan untuk tetap mempertahankan para pemain yang ada bersama kami".