Apakah Trent Alexander-Arnold tak bisa kembali? Wayne Rooney berpendapat bahwa bintang Real Madrid itu tak akan kembali ke timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel

Thomas Tuchel membuat heboh dunia sepak bola dengan mengumumkan skuad yang diperluas berisi 35 pemain untuk pemusatan latihan terakhir Inggris menjelang Piala Dunia, namun tidak menyertakan Alexander-Arnold. Mantan bintang Liverpool yang bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu ini telah menjadi pemain reguler Tim Tiga Singa sejak 2018, sehingga ketidakhadirannya dalam skuad sebesar itu terasa sangat mencolok.

Berbicara dalam podcast BBC-nya, Rooney tidak segan-segan dalam menilai situasi tersebut. "Satu kejutan besar, jelas, adalah Trent," kata Rooney. "Saya merasa luar biasa bahwa dia tidak masuk dalam skuad 35 pemain. Dari cara Thomas Tuchel berbicara, sepertinya tidak ada jalan bagi Trent untuk kembali ke skuad."