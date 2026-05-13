Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Presiden Kehormatan FCB kini juga gencar mendorong transfer Anthony Gordon dari Newcastle United. Menurut laporan tersebut, perekrutan pemain berusia 25 tahun itu tetap menjadi prioritas utama.
Diterjemahkan oleh
Apakah transfer sensasional ini semakin mendekati kenyataan? Uli Hoeneß dikabarkan telah ikut campur tangan dalam upaya merekrut calon pemain FC Bayern
Masalahnya: Menurut laporan tersebut, pihak Inggris meminta biaya transfer sebesar 92 juta euro — dan angka itu dianggap terlalu mahal oleh pihak Munich. Namun: Tergantung seberapa besar biaya transfer Gordon, hal ini akan memengaruhi semua transfer Bayern lainnya pada musim panas mendatang, demikian dilaporkan.
Oleh karena itu, Direktur Olahraga Max Eberl terus menjajaki pasar untuk mencari alternatif. Dua nama yang disebutkan telah dikaitkan dengan Bayern: Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain dan Yan Diomande dari Leipzig. Namun, keduanya tampaknya akan lebih mahal daripada Gordon.
- Getty Images
Gordon dikabarkan bisa membayangkan pindah ke Bayern
Baru pekan lalu, surat kabar Inggris Daily Mail melaporkan bahwa FC Bayern telah meningkatkan upayanya untuk merekrut Gordon. Menurut laporan tersebut, juara Bundesliga itu sedang menjalin komunikasi dengan Newcastle United dan telah melakukan pembicaraan awal untuk transfer pemain serang serba bisa tersebut.
Namun, menurut laporan surat kabar tersebut, negosiasi intensif belum terjadi. Diduga, langkah awal saat ini adalah untuk menguji seberapa besar Newcastle akan meminta bayaran atas jasa Gordon, meskipun klub tersebut menyadari bahwa Gordon sedang mencari tantangan baru pada musim panas mendatang dan FC Bayern sangat menarik baginya.
Harry Kane tampaknya ingin meyakinkan Anthony Gordon untuk bergabung dengan Bayern
Terutama perkembangan Michael Olise, yang meninggalkan Liga Premier untuk bergabung dengan klub asal Munich dan dengan cepat berkembang menjadi pemain kelas dunia sejati, memainkan peran penting dalam pertimbangan Gordon untuk bergabung dengan FCB.
Menurut laporan Sport Bild, rekan senegaranya sekaligus kapten tim nasional, Harry Kane, juga telah menghubungi Gordon untuk meyakinkannya agar pindah ke FCB. Selain itu, agen Gordon, Gordon Stipic-Wipfler, dilaporkan telah berada di Munich dalam beberapa pekan terakhir untuk bernegosiasi mengenai detail kontrak dengan pihak manajemen.
Sky juga melaporkan adanya draf kontrak pertama yang konon sudah mencakup angka, gaji, dan durasi kontrak. Menurut laporan tersebut, Gordon kemungkinan akan menandatangani kontrak selama lima tahun dengan juara bertahan tersebut jika transfer ini terwujud.
Namun, mengingat tuntutan biaya transfer yang dikabarkan oleh The Magpies, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, apalagi dengan masuknya FC Barcelona sebagai pesaing baru dalam perburuan Gordon. Menurut Sport dan RAC1, manajer Gordon juga telah menemui direktur olahraga Barca, Deco.
- Getty Images
Vlahovic dikabarkan ingin bergabung dengan FCB
Sementara itu, The Athletic mengklaim bahwa Diomande merupakan target transfer utama Bayern, namun biaya transfernya diperkirakan akan melampaui angka 100 juta euro. Jumlah yang terlalu besar bagi FCB.
Atau apakah pada akhirnya Dusan Vlahovic yang akan mendarat di Munich? Baru-baru ini, surat kabar Italia Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Bayern merupakan target utama striker Juventus Turin tersebut.
Selama musim ini, rumor tentang kemungkinan kepindahan pemain Serbia tersebut, yang kontraknya di Juventus akan berakhir pada akhir musim, ke Munich tidak pernah surut. Dan ini jauh dari musim pertama di mana Vlahovic dikaitkan dengan Bayern. Spekulasi semacam itu sudah muncul sejak ia menandatangani kontrak dengan Juventus pada awal 2022.
Di sisi lain, Juve ingin memperpanjang kontrak Vlahovic. Namun, kesepakatan kini tampak semakin jauh. Konon, tidak ada komunikasi sama sekali. Masalah gaji disebut-sebut sebagai penyebab utama. Sementara pemain berusia 26 tahun itu ingin tetap mendapatkan sekitar 12 juta euro bersih, Turin ingin memotong gaji tahunannya menjadi setengahnya. Baru beberapa hari yang lalu, Gazzetta dello Sport melaporkan adanya lima (!) putaran negosiasi yang tidak membuahkan hasil.
Anthony Gordon: Catatan performa musim ini
Penampilan Gol Assist Kartu Kuning Kartu merah 46 17 5 4 1