Apakah transfer sensasional ini semakin mendekati kenyataan? Uli Hoeneß dikabarkan telah ikut campur tangan dalam upaya merekrut calon pemain FC Bayern

Sementara itu, The Athletic mengklaim bahwa Diomande merupakan target transfer utama Bayern, namun biaya transfernya diperkirakan akan melampaui angka 100 juta euro. Jumlah yang terlalu besar bagi FCB.

Atau apakah pada akhirnya Dusan Vlahovic yang akan mendarat di Munich? Baru-baru ini, surat kabar Italia Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Bayern merupakan target utama striker Juventus Turin tersebut.

Selama musim ini, rumor tentang kemungkinan kepindahan pemain Serbia tersebut, yang kontraknya di Juventus akan berakhir pada akhir musim, ke Munich tidak pernah surut. Dan ini jauh dari musim pertama di mana Vlahovic dikaitkan dengan Bayern. Spekulasi semacam itu sudah muncul sejak ia menandatangani kontrak dengan Juventus pada awal 2022.

Di sisi lain, Juve ingin memperpanjang kontrak Vlahovic. Namun, kesepakatan kini tampak semakin jauh. Konon, tidak ada komunikasi sama sekali. Masalah gaji disebut-sebut sebagai penyebab utama. Sementara pemain berusia 26 tahun itu ingin tetap mendapatkan sekitar 12 juta euro bersih, Turin ingin memotong gaji tahunannya menjadi setengahnya. Baru beberapa hari yang lalu, Gazzetta dello Sport melaporkan adanya lima (!) putaran negosiasi yang tidak membuahkan hasil.