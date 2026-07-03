Apakah transfer ini gagal karena tuntutan finansial yang terlalu tinggi? Klub-klub Bundesliga dikabarkan sangat tertarik pada mantan bintang BVB, Julian Brandt

Padahal, dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, ada banyak klub yang dikaitkan dengan pemain berusia 30 tahun tersebut. Dari Spanyol, kabarnya Atlético Madrid sempat menanyakan kabar tentangnya, namun minat tersebut tampaknya kini sudah mereda. Pekan lalu, Betis Sevilla ikut masuk dalam perburuan, namun hingga kini belum ada perkembangan konkret dari pihak mereka.

Dari Belanda, beredar rumor bahwa Ajax Amsterdam, melalui Direktur Teknis mereka Jordi Cruyff, sangat tertarik untuk merekrut Brandt, sementara dari Italia, AS Roma juga dilaporkan telah melakukan pendekatan.

Daniel Farke, mantan pelatih tim U-23 BVB, juga dikabarkan telah mengincar pemain yang telah 48 kali membela tim nasional Jerman ini. Menurut laporan media Inggris, Farke ingin membawa Brandt ke Leeds United.

Selama membela BVB, pemain berusia 30 tahun ini mencetak 57 gol dan memberikan 70 assist dalam total 307 pertandingan resmi. Namun, pada akhirnya ia “hanya” meraih satu gelar besar bersama tim “Hitam-Kuning” tersebut, yaitu gelar Piala Jerman 2021. Baik di final Liga Champions 2024 melawan Real Madrid maupun pada pertandingan terakhir musim Bundesliga 2022/23, Brandt gagal meraih gelar tertinggi bersama Dortmund.