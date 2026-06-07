Pemain serang serba bisa tersebut akan menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat pada minggu depan. Di sana, Saibari akan bersama timnas Maroko menghadapi Brasil dalam laga pertama fase grup pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari di Stadion MetLife, New York. Lawan-lawan lain di grup tersebut adalah Skotlandia dan Haiti.

Antara PSV dan Bayern hanya ada sedikit perbedaan dalam hal persyaratan transfer, sementara pihak Munich sudah sepakat dengan Saibari mengenai semua detail kontrak sejak beberapa hari yang lalu.

Biaya transfer untuk pemain berusia 25 tahun ini diperkirakan berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, dan Saibari akan mendapatkan kontrak di Munich hingga 2031. Seperti dilaporkan Eindhovens Dagblad, pembicaraan antara kedua klub dijadwalkan kembali pada hari Senin, dan tak lama setelah itu, kesepakatan mungkin sudah bisa diumumkan.

Saibari berpotensi menjadi rekor penjualan tertinggi bagi juara Belanda saat ini. Penjualan termahal dalam sejarah klub terjadi pada musim 2019/20, ketika Hirving Lozano pindah ke SSC Napoli dengan nilai transfer 50 juta euro.