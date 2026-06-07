Seperti dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano, juara Bundesliga asal Jerman tersebut hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain timnas Maroko, Ismael Saibari. Menurut laporan tersebut, hanya tinggal beberapa detail terakhir yang perlu diselesaikan antara klub asal Munich dan PSV Eindhoven.
Diterjemahkan oleh
Apakah transfer ini akan terwujud minggu depan? FC Bayern tampaknya sudah sangat dekat dengan kesepakatan transfer yang menghebohkan
Pemain serang serba bisa tersebut akan menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat pada minggu depan. Di sana, Saibari akan bersama timnas Maroko menghadapi Brasil dalam laga pertama fase grup pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari di Stadion MetLife, New York. Lawan-lawan lain di grup tersebut adalah Skotlandia dan Haiti.
Antara PSV dan Bayern hanya ada sedikit perbedaan dalam hal persyaratan transfer, sementara pihak Munich sudah sepakat dengan Saibari mengenai semua detail kontrak sejak beberapa hari yang lalu.
Biaya transfer untuk pemain berusia 25 tahun ini diperkirakan berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, dan Saibari akan mendapatkan kontrak di Munich hingga 2031. Seperti dilaporkan Eindhovens Dagblad, pembicaraan antara kedua klub dijadwalkan kembali pada hari Senin, dan tak lama setelah itu, kesepakatan mungkin sudah bisa diumumkan.
Saibari berpotensi menjadi rekor penjualan tertinggi bagi juara Belanda saat ini. Penjualan termahal dalam sejarah klub terjadi pada musim 2019/20, ketika Hirving Lozano pindah ke SSC Napoli dengan nilai transfer 50 juta euro.
Hubungan istimewa Vincent Kompany dengan Saibari
Vincent Kompany dikabarkan telah gencar menggalang dukungan di internal Bayern agar pemain serang tersebut direkrut. Konon, percakapan antara pemain asal Belgia itu dan Saibari lah yang pada akhirnya menjadi faktor penentu keputusan bintang PSV tersebut untuk bergabung dengan FC Bayern.
Sudah sejak pertemuan langsung antara tim asal Munich dengan klub dari Eredivisie pada fase grup Liga Champions akhir Januari lalu, pelukan hangat dan percakapan antara Kompany dan Saibari menjadi bahan pembicaraan. Tim asal Munich sebelumnya telah memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-1, dan Saibari sempat menyamakan kedudukan dengan gol yang luar biasa.
Apakah percakapan antara dia dan Kompany saat itu sudah membahas kemungkinan minat Bayern? "Tidak, tidak," jelas Saibari saat itu kepada Ziggo Sport: "Dia mengucapkan selamat atas penampilanku, sebenarnya kepada tim kami. Dia mengatakan bahwa kami harus terus seperti ini," kata pemain berusia 25 tahun itu menenangkan. Kompany juga menanggapi spekulasi yang beredar saat itu: "Dia tanpa ragu berada di jalur yang tepat. Dia memiliki kekuatan dan mampu menciptakan peluang. Selain itu, dia juga berbahaya di depan gawang. Hari ini dia juga banyak berkontribusi dalam pertahanan timnya."
Kompany dan Saibari memiliki hubungan khusus berkat latar belakang Saibari. Putra dari orang tua asal Maroko ini memang lahir di Terrassa, Spanyol, namun sebagian besar dibesarkan di Belgia dan antara lain dilatih di klub junior Kompany, RSC Anderlecht. "Saibari adalah orang Maroko, tetapi juga orang Belgia. Di PSV selalu ada pemain yang dilatih di sini (di Belgia; Catatan Redaksi) dan tampil bagus," kata pelatih FCB.
- Getty
FC Bayern mengatasi beberapa masalah dalam skuadnya melalui transfer Saibari
Dengan merekrut Saibari, klub asal Munich ini berhasil menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Berkat fleksibilitasnya, ia bisa menjadi cadangan yang dibutuhkan bagi pemain sayap kiri Luis Diaz sekaligus penyerang Harry Kane.
Sebuah posisi yang awalnya direncanakan akan diisi oleh Anthony Gordon. Namun, pemain tersebut pindah dari Newcastle United ke FC Barcelona. Selain itu, pemain timnas Maroko ini lebih sering bermain sebagai gelandang serang pada musim lalu. Di posisi tengah lapangan itulah ia kemungkinan besar akan ditempatkan.
Secara keseluruhan, Saibari menyumbang 19 gol dan sembilan assist dalam 37 pertandingan resmi untuk PSV pada musim lalu, 26 di antaranya ia mainkan di posisi tengah di belakang penyerang tengah. Dalam pertandingan persahabatan Maroko melawan Madagaskar baru-baru ini, ia juga mencetak dua gol untuk tim yang akan berlaga di Piala Dunia tersebut.