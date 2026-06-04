Setelah kemenangan 2-1 di Liga Champions atas PSV Eindhoven pada akhir Januari, pelatih FCB menyempatkan diri sejenak untuk berbincang dengan penuh semangat bersama pemain serang serba bisa dari klub papan atas Belanda tersebut. Hal itu bahkan membuat media lokal kemudian menanyakan kepada pemain asal Belgia itu mengenai momen tersebut.
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Apakah transfer FC Bayern München akan segera rampung? Adegan tak biasa yang melibatkan Vincent Kompany tiba-tiba memiliki makna baru
"Tidak, tidak," kata Saibari kepada Ziggo Sport, menanggapi pertanyaan apakah percakapan yang cukup tidak biasa itu berkaitan dengan kemungkinan kepindahannya ke Munich. "Dia memberi selamat atas penampilan saya, sebenarnya untuk tim kami. Dia mengatakan bahwa kami harus terus seperti ini," kata pemain berusia 25 tahun itu sambil menenangkan. Kompany pun membantah dugaan tersebut.
Namun, pemain berusia 40 tahun itu tetap melontarkan pujian untuk pemain serba bisa di lini serang yang bisa bermain baik di sayap maupun di tengah: "Ya, dia tanpa ragu sedang berada di jalur yang tepat. Dia memiliki kekuatan dan mampu menciptakan peluang. Selain itu, dia juga berbahaya di depan gawang. Hari ini dia juga banyak membantu pertahanan timnya."
Saibari, yang juga mencetak gol penyama kedudukan sementara, dan Kompany memiliki hubungan khusus berkat latar belakang Saibari. Putra dari orang tua asal Maroko ini memang lahir di Terrassa, Spanyol, namun sebagian besar dibesarkan di Belgia dan antara lain dilatih di klub junior Kompany, RSC Anderlecht. "Saibari adalah orang Maroko, tetapi juga orang Belgia. Di PSV selalu ada pemain yang dilatih di sini (di Belgia; Catatan Redaksi) dan tampil bagus," kata pelatih FCB.
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PSV dilaporkan meminta "biaya transfer yang sangat besar" untuk Saibari
Sekitar setengah tahun kemudian, semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Kompany dan Saibari akan segera bekerja sama. Menurut berbagai laporan media yang sejalan, sang penyerang akan segera pindah ke klub juara Jerman tersebut. Pembicaraan terbaru dengan Kompany juga dikabarkan menjadi faktor penentu keputusannya untuk bergabung dengan Bayern.
Hanya saja, menurut kabar yang beredar, detail transfer masih perlu diklarifikasi. Kesepakatan dengan pihak pemain dilaporkan telah tercapai. Namun, seperti dilaporkan surat kabar Belanda Eindhovens Dagblad, tuntutan harga PSV masih menjadi masalah. Laporan tersebut menyebut adanya "biaya transfer yang sangat besar" terkait tuntutan tersebut. Angka tersebut dilaporkan melebihi 60 juta euro, yang akan menjadi rekor transfer internal bagi klub papan atas Eredivisie tersebut. Penjualan termahal dalam sejarah klub terjadi pada musim 2019/20, ketika Hirving Lozano pindah ke SSC Napoli dengan nilai 50 juta euro.
Sementara itu, Sky melaporkan adanya "batasan finansial yang jelas" dari juara Jerman tersebut, tanpa menyebutkan angka pastinya. Namun demikian, para pemain yang kembali dari masa pinjaman seperti Bryan Zaragoza (AS Roma), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul), dan Joao Palhinha dikabarkan akan meninggalkan klub guna memperluas ruang negosiasi Bayern untuk mendatangkan pemain baru.
Dengan merekrut Saibari, FC Bayern bisa menyelesaikan beberapa masalah sekaligus
Jika Saibari berhasil didatangkan, Bayern Munich akan mendapatkan banyak keuntungan sekaligus. Berkat fleksibilitasnya, ia bisa menjadi cadangan yang tepat bagi pemain sayap kiri Luis Diaz sekaligus penyerang Harry Kane. Posisi ini awalnya direncanakan akan diisi oleh Anthony Gordon. Namun, pemain tersebut pindah dari Newcastle United ke FC Barcelona. Selain itu, pemain tim nasional Maroko ini lebih sering bermain sebagai gelandang serang pada musim lalu.
Secara keseluruhan, Saibari menyumbang 19 gol dan sembilan assist dalam 37 pertandingan resmi untuk PSV pada musim lalu, 26 di antaranya ia mainkan di posisi tengah di belakang penyerang tengah. Dalam pertandingan persahabatan Maroko melawan Madagaskar baru-baru ini, ia juga mencetak dua gol untuk tim yang akan berlaga di Piala Dunia tersebut.
Pindah ke FC Bayern? Catatan statistik Ismael Saibari bersama PSV Eindhoven
Permainan 142 Gol 42 Assist 29 Gelar 3 kali Juara Belanda, 2 kali Juara Piala Belanda