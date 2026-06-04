"Tidak, tidak," kata Saibari kepada Ziggo Sport, menanggapi pertanyaan apakah percakapan yang cukup tidak biasa itu berkaitan dengan kemungkinan kepindahannya ke Munich. "Dia memberi selamat atas penampilan saya, sebenarnya untuk tim kami. Dia mengatakan bahwa kami harus terus seperti ini," kata pemain berusia 25 tahun itu sambil menenangkan. Kompany pun membantah dugaan tersebut.

Namun, pemain berusia 40 tahun itu tetap melontarkan pujian untuk pemain serba bisa di lini serang yang bisa bermain baik di sayap maupun di tengah: "Ya, dia tanpa ragu sedang berada di jalur yang tepat. Dia memiliki kekuatan dan mampu menciptakan peluang. Selain itu, dia juga berbahaya di depan gawang. Hari ini dia juga banyak membantu pertahanan timnya."

Saibari, yang juga mencetak gol penyama kedudukan sementara, dan Kompany memiliki hubungan khusus berkat latar belakang Saibari. Putra dari orang tua asal Maroko ini memang lahir di Terrassa, Spanyol, namun sebagian besar dibesarkan di Belgia dan antara lain dilatih di klub junior Kompany, RSC Anderlecht. "Saibari adalah orang Maroko, tetapi juga orang Belgia. Di PSV selalu ada pemain yang dilatih di sini (di Belgia; Catatan Redaksi) dan tampil bagus," kata pelatih FCB.