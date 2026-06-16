Apakah transfer besar-besaran di musim panas masih mungkin terjadi? BVB tampaknya telah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Felix Nmecha

Nmecha tampil gemilang terutama pada babak pertama dalam debutnya di Piala Dunia melawan Curacao pada hari Minggu, mencetak gol indah untuk mengubah skor menjadi 1-0 dan mendapatkan penalti yang membuat skor menjadi 3-1 menjelang akhir babak pertama.

Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, berulang kali menekankan potensi besar yang ia lihat pada Nmecha menjelang Piala Dunia dan tampak sangat senang bahwa pemain kelahiran Hamburg ini tampaknya kembali dalam performa terbaiknya tepat pada waktunya untuk Piala Dunia setelah cedera lutut pada bulan Maret. Nmecha adalah "seorang pemain top yang memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia memiliki begitu banyak bakat, kecepatan, dan dinamika. Dia sehat, bugar, dan tidak memiliki masalah, serta akan sangat membantu kami untuk bermain bagus di turnamen ini."

Pandangan ini tidak hanya dimiliki Nagelsmann. "Felix adalah salah satu pemain box-to-box terbaik di dunia," puji Lothar Matthäus, pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Jerman, bahkan sebelum turnamen Piala Dunia dimulai. "Jika dia sekarang masih bisa menemukan keseimbangannya, maka dia memiliki segalanya," kata Bastian Schweinsteiger dengan antusias, sementara Mats Hummels menambahkan di MagentaTV: "Dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain kelas dunia sejati, saya benar-benar yakin dia mampu melakukan apa saja dalam sepak bola."