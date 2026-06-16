Seperti dilaporkan oleh Bild, pihak BVB sebenarnya tidak ingin mendengar soal kepergian Nmecha, namun secara internal mereka telah menetapkan batas harga minimum untuk gelandang berusia 25 tahun tersebut, di mana mereka bersedia untuk melakukan negosiasi. Batas harga tersebut kabarnya setidaknya sebesar 120 juta euro.
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Apakah transfer besar-besaran di musim panas masih mungkin terjadi? BVB tampaknya telah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Felix Nmecha
Nmecha tampil gemilang terutama pada babak pertama dalam debutnya di Piala Dunia melawan Curacao pada hari Minggu, mencetak gol indah untuk mengubah skor menjadi 1-0 dan mendapatkan penalti yang membuat skor menjadi 3-1 menjelang akhir babak pertama.
Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, berulang kali menekankan potensi besar yang ia lihat pada Nmecha menjelang Piala Dunia dan tampak sangat senang bahwa pemain kelahiran Hamburg ini tampaknya kembali dalam performa terbaiknya tepat pada waktunya untuk Piala Dunia setelah cedera lutut pada bulan Maret. Nmecha adalah "seorang pemain top yang memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia memiliki begitu banyak bakat, kecepatan, dan dinamika. Dia sehat, bugar, dan tidak memiliki masalah, serta akan sangat membantu kami untuk bermain bagus di turnamen ini."
Pandangan ini tidak hanya dimiliki Nagelsmann. "Felix adalah salah satu pemain box-to-box terbaik di dunia," puji Lothar Matthäus, pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Jerman, bahkan sebelum turnamen Piala Dunia dimulai. "Jika dia sekarang masih bisa menemukan keseimbangannya, maka dia memiliki segalanya," kata Bastian Schweinsteiger dengan antusias, sementara Mats Hummels menambahkan di MagentaTV: "Dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain kelas dunia sejati, saya benar-benar yakin dia mampu melakukan apa saja dalam sepak bola."
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Mourinho dikabarkan "sangat antusias": Real Madrid tampaknya sedang mengincar Felix Nmecha
Hal serupa tampaknya juga dilakukan oleh Jose Mourinho, yang kini telah kembali ke bangku cadangan Real Madrid. Menurut Sky, pelatih asal Portugal itu "terkesan" dengan Nmecha dan dikabarkan telah menanyakan kabar gelandang Borussia Dortmund tersebut. Los Blancos telah bertahun-tahun mencari pemain yang dapat mengendalikan permainan di lini tengah, setelah Toni Kroos dan Luka Modric meninggalkan klub. Dalam dua tahun terakhir, Real gagal meraih gelar bersama pelatih Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa.
Selain Real, kedua klub Manchester dan Chelsea juga dikabarkan tertarik pada Nmecha.
BVB merasa aman setidaknya untuk bursa transfer musim panas mendatang, paling lambat sejak perpanjangan kontrak Nmecha secara dini pada bulan Maret hingga tahun 2030. Pasalnya, klausul pelepasan sebesar 80 juta euro yang disepakati sebenarnya baru dapat diaktifkan pada musim panas 2027. Dengan demikian, kepindahan segera setelah Piala Dunia tampaknya sangat tidak mungkin terjadi.
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Felix Nmecha bergabung dengan BVB dengan nilai transfer 30 juta euro
Untuk Nmecha, Dortmund mentransfer sekitar 30 juta euro sebagai biaya transfer ke VfL Wolfsburg pada tahun 2023. Namun, akibat berbagai cedera, ia awalnya sama sekali tidak bisa beradaptasi di tim Schwarzgelben dan bahkan sudah dianggap sebagai kegagalan transfer. Secara umum, perekrutan Nmecha dipandang sangat kritis oleh para pendukung BVB, karena pemain yang beragama Evangelikal taat ini melakukan lebih dari satu kesalahan di media sosial, membagikan konten homofobik dan anti-queer, serta diposisikan sebagai ikon dari organisasi 'Ballers in God' yang dipandang sangat kritis.
Klub bahkan merasa perlu memberikan klarifikasi melalui presiden saat ini, Aki Watzke. "Felix sendiri telah menekankan bahwa ia menghormati dan mencintai semua orang, terlepas dari warna kulit, agama, atau orientasi seksual mereka," kata Watzke.
Namun, secara murni dari segi olahraga, Nmecha tidak melakukan kesalahan apa pun pada musim yang baru saja berlalu. Sebaliknya: Nmecha adalah salah satu penampilan positif utama pada musim BVB yang lalu, yang berakhir dengan gelar runner-up liga dan kualifikasi Liga Champions. Dalam 42 pertandingan resmi, Nmecha mencetak lima gol dan tiga assist.