Frank tidak bisa, dan tidak seharusnya, disalahkan atas kesulitan tersebut karena bahkan sosok seperti Pep Guardiola pun akan kesulitan mengeluarkan kemampuan terbaik Tottenham pada masa-masa tertentu. Ketika anggapan itu disampaikan kepada Morrison, mantan striker Brentford tersebut, yang berbicara bekerja sama dengan Freebets.com, sumber untuk ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir Thomas Frank, ketika pekerjaan yang tepat tersedia, Thomas Frank akan kembali melatih.

“Saya pikir pekerjaan yang dia lakukan di Brentford luar biasa. Dia pergi ke Tottenham. Itu sulit. Seluruh situasinya sulit. Dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari kelompok pemain itu. Jadi ya, itu sangat sulit baginya. Tapi saya pikir Thomas Frank akan kembali ke sepakbola ketika dia siap dan ketika tawaran pekerjaan yang tepat datang.

“Saya sebenarnya berpikir, sebelum Palace mendatangkan Pierre Sage, mereka mungkin akan menempuh jalur itu untuk Thomas Frank. Karena kedua klub itu agak mirip, Crystal Palace dan Brentford.

“Namun, saya pikir Brentford merekrut pemain dengan sangat baik. Dan perekrutan mereka luar biasa. Tapi saya pikir Thomas Frank adalah manajer yang bagus. Jadi saya pikir dia bisa kembali melatih. Dia akan menunggu untuk melihat siapa yang terpeleset dan siapa yang tidak memulai musim dengan baik serta siapa yang kehilangan pekerjaannya. Lalu dia akan kembali ke sepakbola.”