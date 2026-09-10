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Apakah Tottenham merusak reputasi Thomas Frank? Alasan mantan bos Brentford itu masih menganggur dijelaskan setelah gagal dalam 38 pertandingan di Tottenham Hotspur
Frank menggantikan Postecoglou di Tottenham
Frank tiba di Inggris pada Oktober 2018. Ia menghabiskan hampir tujuh tahun bersama Brentford, memimpin tim dalam 317 pertandingan, dengan Brentford menjadi tim papan atas yang mapan di bawah arahannya.
Nilainya melesat berkat sejumlah bisnis transfer yang cermat dan kemampuan man-management, dengan Tottenham mengirim panggilan darurat pada musim panas 2025. Frank setuju pindah ke klub London lain dan menggantikan pemenang Liga Europa Ange Postecoglou.
Namun, Tottenham terjebak dalam keterpurukan serius dan mengakhiri masa jabatan Frank yang berlangsung delapan bulan pada Februari 2026. Mereka kemudian, dengan tongkat estafet kepelatihan berpindah dari Igor Tudor ke Roberto De Zerbi, pada akhirnya kembali terseok-seok finis di peringkat ke-17 setelah lolos dari ancaman degradasi serius.
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Apakah Spurs mencoreng reputasi Frank?
Frank tidak bisa, dan tidak seharusnya, disalahkan atas kesulitan tersebut karena bahkan sosok seperti Pep Guardiola pun akan kesulitan mengeluarkan kemampuan terbaik Tottenham pada masa-masa tertentu. Ketika anggapan itu disampaikan kepada Morrison, mantan striker Brentford tersebut, yang berbicara bekerja sama dengan Freebets.com, sumber untuk ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir Thomas Frank, ketika pekerjaan yang tepat tersedia, Thomas Frank akan kembali melatih.
“Saya pikir pekerjaan yang dia lakukan di Brentford luar biasa. Dia pergi ke Tottenham. Itu sulit. Seluruh situasinya sulit. Dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari kelompok pemain itu. Jadi ya, itu sangat sulit baginya. Tapi saya pikir Thomas Frank akan kembali ke sepakbola ketika dia siap dan ketika tawaran pekerjaan yang tepat datang.
“Saya sebenarnya berpikir, sebelum Palace mendatangkan Pierre Sage, mereka mungkin akan menempuh jalur itu untuk Thomas Frank. Karena kedua klub itu agak mirip, Crystal Palace dan Brentford.
“Namun, saya pikir Brentford merekrut pemain dengan sangat baik. Dan perekrutan mereka luar biasa. Tapi saya pikir Thomas Frank adalah manajer yang bagus. Jadi saya pikir dia bisa kembali melatih. Dia akan menunggu untuk melihat siapa yang terpeleset dan siapa yang tidak memulai musim dengan baik serta siapa yang kehilangan pekerjaannya. Lalu dia akan kembali ke sepakbola.”
Apakah Fulham akan segera mencari manajer baru?
Bisakah peluang itu kembali datang di London barat, ketika mantan bek Liverpool dan Real Madrid Alvaro Arbeloa sudah menghadapi sejumlah pertanyaan yang tidak nyaman di Fulham setelah start tanpa poin pada musim Premier League 2026-27?
Morrison menambahkan: “Tentu saja. Saya sebenarnya memang berpikir ini akan sulit bagi Fulham. Fulham punya pemain-pemain bagus. Arbeloa, Anda ingin melihat pelatih diberi kesempatan, tetapi ini memang selalu akan sulit. Karena Marco Silva, pekerjaan yang ia lakukan di sana, fantastis. Itu pekerjaan yang luar biasa di sana. Jadi, itu selalu akan menjadi posisi yang sangat sulit untuk diisi.
“Tetapi saya tetap berpikir Fulham mungkin punya kualitas yang cukup untuk keluar dari masalah. Karena baru ada tiga pertandingan. Namun mereka memang perlu mulai memenangi pertandingan. Mereka bagus saat menyerang. Hanya saja mereka sedang menyesuaikan diri dengan Arbeloa, mereka bermain lebih terbuka, itulah cara dia ingin timnya bermain. Dan mereka kebobolan terlalu banyak gol.”
- Getty
Mantan bos Brentford, Frank, menunggu tawaran
Situasi tidak akan menjadi lebih mudah bagi Fulham karena mereka akan kembali menjalani laga tandang akhir pekan ini saat bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool. Sementara itu, Brentford akan mempertaruhkan rekor tak terkalahkan mereka saat melawan Bournemouth.
Frank, yang menikmati pekerjaan sebagai pundit selama Piala Dunia 2026, akan menjadi salah satu yang menyaksikan dari kejauhan. Pria 52 tahun itu kemungkinan kembali merasakan gairah untuk melatih, setelah masa sulitnya di Tottenham, dan akan menunggu dengan sabar tawaran-tawaran menarik.
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