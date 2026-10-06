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Apakah torehan 10 gol akan membuat Liam Delap mendapat panggilan ke timnas Inggris di belakang Harry Kane? Legenda Nottingham Forest Des Walker membahas kualitas terbaik sang striker bertubuh kekar
Lulusan akademi Manchester City itu tampil gemilang untuk Ipswich
Banyak yang mengira Delap sudah melangkah lebih jauh di jalur tersebut daripada posisinya saat ini, dengan putra mantan bintang Stoke City Rory itu pertama kali mencuri perhatian saat keluar dari sistem akademi Manchester City.
Transfer pada 2024 ke Ipswich Town memberi penyerang berbakat itu panggung Premier League untuk unjuk kemampuan, dan torehan impresif 12 gol untuk tim yang terdegradasi dari kasta tertinggi mengisyaratkan bahwa ia ditakdirkan untuk meraih hal-hal yang lebih besar dan lebih baik.
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Transfer Forest yang memecahkan rekor setelah kesulitan di Chelsea
Chelsea memiliki pandangan tersebut dan mengeluarkan biaya transfer £30 juta ($40 juta) saat memenangkan perburuan untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang sangat diminati itu. Kesuksesan awal di Piala Dunia Antarklub FIFA dirasakan bersama Chelsea, tetapi persaingan memperebutkan tempat, dengan Joao Pedro berada di barisan terdepan, membuat ia hanya mampu mencetak tiga gol dalam 47 penampilan, dengan kesempatan tampil sebagai starter yang sangat terbatas.
Namun, Forest siap menjadikan Delap sebagai rekrutan termahal mereka senilai £50 juta ($66 juta) pada Agustus 2026 dan ia sudah langsung berjalan baik bersama Nottingham Forest, dengan gol spektakulernya ke gawang Aston Villa membuka rekening golnya di sana.
Pemain berusia 23 tahun itu telah 12 kali membela negaranya di level U21, dan menyimpan ambisi besar untuk kembali naik level. Kapten pemecah rekor Kane, dengan 89 gol internasional atas namanya, masih terus menjadi ujung tombak untuk saat ini.
Akan tiba saatnya ketika ia mundur, yang berarti bahwa seseorang akan dibebani tugas mengisi sepatu GOAT. Waktu masih berpihak kepada Delap untuk mendapatkan tanggung jawab itu, dengan kekuatan dan kemampuan penyelesaian akhir yang ia miliki menjadikannya pengganti yang jelas bagi pencetak gol terhebat Inggris.
Bisakah Delap menjadi pewaris nomor 9 Kane di Inggris?
Untuk saat ini ia masih menunggu caps pertamanya, tetapi menembus dua digit gol untuk Forest musim ini bisa membuatnya masuk dalam pertimbangan Thomas Tuchel. Ketika ditanya apakah itu akan terjadi, mantan bek Reds dan Inggris, Walker, yang berbicara dalam kerja sama dengan pay by mobile casino, mengatakan kepada GOAL: “Pertama-tama, Forest membutuhkan penyerang target. Liam punya kehadiran yang sangat besar. Saya melatih Liam ketika usianya sekitar 13 atau 14 tahun dan dia selalu menjadi pelari yang kuat serta anak yang kuat. Dia memahami permainan dan tahu di mana gawang berada. Dia memberi Forest sesuatu yang sebenarnya belum mereka miliki: kecepatan di lini depan, kekuatan, dan titik fokus.
“Dalam hal Inggris, siapa pun yang mencetak dua digit gol akan dilirik karena jumlah striker sangat sedikit. Kita dimanjakan dengan nomor 10, tetapi nomor sembilan murni langka. Ada ruang untuk seseorang seperti Delap. Dia akan mencetak gol.
“Forest telah menciptakan peluang untuk penyerang tengah mereka selama setahun terakhir. Masalah mereka bukan menciptakan peluang, melainkan menyelesaikan cukup banyak di antaranya menjadi gol. Semoga dia bisa memperbaiki itu, dan itu hanya akan membantu peluangnya bersama Inggris. Dia adalah titik fokus yang bagus, bertubuh besar dan kuat, dan dia bukan pemain muda lagi.
“Dia sudah berada di klub yang berbeda-beda dan belajar mengasah kemampuannya. Sekarang dia sudah mendapatkan kepindahannya dan dia harus bekerja keras serta memberikan hasil. Dia jelas punya kemampuan.”
- Getty
Lebih banyak sejarah akan ditorehkan GOAT Inggris, Kane
Nama-nama seperti Ollie Watkins, Ivan Toney, dan Dominic Calvert-Lewin belakangan harus bermain sebagai pelapis Kane, tetapi Delap lebih muda daripada semuanya dan seharusnya berada di puncak performanya ketika striker yang kini berusia 33 tahun itu pada akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu.
England akan kembali beraksi di UEFA Nations League pada Selasa saat menjamu Czechia, dengan laga tersebut akan membuat Kane menyamai torehan legenda Forest lainnya, mantan kiper Peter Shilton, dalam daftar penampilan sepanjang masa saat ia bersiap mencatatkan caps ke-125.
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