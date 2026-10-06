Untuk saat ini ia masih menunggu caps pertamanya, tetapi menembus dua digit gol untuk Forest musim ini bisa membuatnya masuk dalam pertimbangan Thomas Tuchel. Ketika ditanya apakah itu akan terjadi, mantan bek Reds dan Inggris, Walker, yang berbicara dalam kerja sama dengan pay by mobile casino, mengatakan kepada GOAL: “Pertama-tama, Forest membutuhkan penyerang target. Liam punya kehadiran yang sangat besar. Saya melatih Liam ketika usianya sekitar 13 atau 14 tahun dan dia selalu menjadi pelari yang kuat serta anak yang kuat. Dia memahami permainan dan tahu di mana gawang berada. Dia memberi Forest sesuatu yang sebenarnya belum mereka miliki: kecepatan di lini depan, kekuatan, dan titik fokus.

“Dalam hal Inggris, siapa pun yang mencetak dua digit gol akan dilirik karena jumlah striker sangat sedikit. Kita dimanjakan dengan nomor 10, tetapi nomor sembilan murni langka. Ada ruang untuk seseorang seperti Delap. Dia akan mencetak gol.

“Forest telah menciptakan peluang untuk penyerang tengah mereka selama setahun terakhir. Masalah mereka bukan menciptakan peluang, melainkan menyelesaikan cukup banyak di antaranya menjadi gol. Semoga dia bisa memperbaiki itu, dan itu hanya akan membantu peluangnya bersama Inggris. Dia adalah titik fokus yang bagus, bertubuh besar dan kuat, dan dia bukan pemain muda lagi.

“Dia sudah berada di klub yang berbeda-beda dan belajar mengasah kemampuannya. Sekarang dia sudah mendapatkan kepindahannya dan dia harus bekerja keras serta memberikan hasil. Dia jelas punya kemampuan.”