Apakah Tom Brady akan membawa Jude Bellingham kembali? Bintang Real Madrid itu dikabarkan akan kembali ke Birmingham City, dengan tanggal transfernya ditentukan oleh pencipta serial Peaky Blinders

Kapan hal itu bisa terjadi? Bellingham akan merayakan ulang tahunnya yang ke-23 pada bulan Juni dan Knight yakin pemain asal Stourbridge itu bisa kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya sebelum menginjak usia 30 tahun. Ia berkata: “Dua puluh delapan. Maksud saya, mungkin dia akan kembali saat berusia 28 tahun. Kenapa tidak? Saya tidak tahu. Maksud saya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan, tapi jika kami menjadi tim yang bagus, saya rasa dia akan kembali.

“Semuanya tergantung pada apa yang terjadi di lapangan. Jika kami menjadi, Anda tahu, bahkan tim papan tengah Liga Premier dan jika kami mencapai beberapa hal yang ingin dilakukan pemilik klub kami dalam hal pengalaman menonton pertandingan. Jika mereka bisa meningkatkan itu dan kami menang, maka, pada hari yang baik, saya pikir kami bisa.”

Bellingham telah menjadi bintang global sejak meninggalkan Birmingham, dengan peran ikonik yang diembannya bersama Inggris saat mereka bersiap untuk kembali mengejar kejayaan di Piala Dunia musim panas ini.

Knight mengakui bahwa ia membutuhkan waktu lebih lama daripada kebanyakan orang untuk menyadari bahwa Bellingham adalah pemain istimewa. Ia berkata: “Saya jelas tidak tahu banyak tentang sepak bola karena saya tidak pernah menyadari betapa hebatnya dia sejak awal. Orang lain sejak awal sudah mengatakan bahwa anak itu benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Dan kemudian sedikit demi sedikit menjadi jelas bahwa dia berbeda. Dia sangat hebat. Dan cara dia pergi sangat baik karena dia memastikan bahwa Blues mendapat manfaat.”