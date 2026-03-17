Apakah Tom Brady akan membawa Jude Bellingham kembali? Bintang Real Madrid itu dikabarkan akan kembali ke Birmingham City, dengan tanggal transfernya ditentukan oleh pencipta serial Peaky Blinders
Nomor punggung Bellingham dipensiunkan sebelum ia menjadi seorang 'Galactico'
Nomor punggung 22 milik Bellingham dipensiunkan di St Andrew’s setelah ia bersiap bergabung dengan raksasa Jerman, Borussia Dortmund. Gelandang serba bisa ini berhasil menembus tim senior pada usia 16 tahun, memecahkan rekor debutan termuda yang sebelumnya dipegang oleh Trevor Francis.
Hanya 44 penampilan yang dicatatkannya bersama Birmingham, dan dengan cepat menjadi jelas bahwa potensi luar biasa tersebut tidak dapat disembunyikan dalam waktu lama. Klub-klub besar Liga Premier menunjukkan minat untuk melakukan kesepakatan, namun petualangan di Bundesliga dipilih sebelum ia menjadi ‘Galactico’ di Santiago Bernabeu pada tahun 2023.
Stadion baru: Rencana Birmingham untuk stadion berkapasitas 62.000 penonton
Bellingham terikat kontrak di Madrid hingga tahun 2029. Pembangunan stadion baru Birmingham yang unik diperkirakan sudah dimulai pada saat itu, dengan Knight bermimpi melihat sosok yang sudah tak asing lagi meresmikan venue berkapasitas 62.000 penonton itu dengan penuh gaya. Ia mengatakan kepada The Telegraph: “Di bawah bayang-bayang cerobong asap stadion baru itu, kita menyaksikan Jude Bellingham mencetak hat-trick pada hari pembukaan musim.”
Bellingham turut berperan dalam video promosi Birmingham untuk rencana stadion megah mereka, dengan proyek senilai £1,2 miliar ($1,6 miliar) yang mencakup lapangan yang dilengkapi 12 cerobong asap raksasa. Knight juga terlibat dalam kampanye tersebut dan menambahkan: “Dia kembali dari Madrid dan tampil dalam film untuk meluncurkan desain stadion serta memberikan kontribusinya. Jadi, saya ingin dia kembali [untuk bermain bagi Birmingham] suatu hari nanti.”
Apakah Bellingham akan bermain lagi untuk Birmingham suatu saat nanti?
Kapan hal itu bisa terjadi? Bellingham akan merayakan ulang tahunnya yang ke-23 pada bulan Juni dan Knight yakin pemain asal Stourbridge itu bisa kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya sebelum menginjak usia 30 tahun. Ia berkata: “Dua puluh delapan. Maksud saya, mungkin dia akan kembali saat berusia 28 tahun. Kenapa tidak? Saya tidak tahu. Maksud saya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan, tapi jika kami menjadi tim yang bagus, saya rasa dia akan kembali.
“Semuanya tergantung pada apa yang terjadi di lapangan. Jika kami menjadi, Anda tahu, bahkan tim papan tengah Liga Premier dan jika kami mencapai beberapa hal yang ingin dilakukan pemilik klub kami dalam hal pengalaman menonton pertandingan. Jika mereka bisa meningkatkan itu dan kami menang, maka, pada hari yang baik, saya pikir kami bisa.”
Bellingham telah menjadi bintang global sejak meninggalkan Birmingham, dengan peran ikonik yang diembannya bersama Inggris saat mereka bersiap untuk kembali mengejar kejayaan di Piala Dunia musim panas ini.
Knight mengakui bahwa ia membutuhkan waktu lebih lama daripada kebanyakan orang untuk menyadari bahwa Bellingham adalah pemain istimewa. Ia berkata: “Saya jelas tidak tahu banyak tentang sepak bola karena saya tidak pernah menyadari betapa hebatnya dia sejak awal. Orang lain sejak awal sudah mengatakan bahwa anak itu benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Dan kemudian sedikit demi sedikit menjadi jelas bahwa dia berbeda. Dia sangat hebat. Dan cara dia pergi sangat baik karena dia memastikan bahwa Blues mendapat manfaat.”
Birmingham bersaing dengan Wrexham dalam upaya untuk promosi ke Liga Premier
Bellingham menghasilkan biaya transfer awal sebesar £25 juta ($33 juta) bagi Birmingham, yang telah diinvestasikan untuk membantu klub tersebut berusaha kembali ke Liga Premier. Ketua Tom Wagner memimpin proyek tersebut, dengan legenda NFL Tom Brady sebagai salah satu investor klub, dan ia mengatakan mengenai kedatangan Bellingham: "Saya pikir Jude adalah pemain terbaik di dunia saat ini dan kita belum melihat potensi penuhnya sama sekali. Bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga apa yang bisa dia lakukan untuk komunitas, apa yang bisa dia lakukan sebagai pemimpin. Jika kita bisa memberinya platform untuk mencapai potensi penuhnya, nah itu adalah kisah yang hebat. Ini adalah kisah hebat bagi Birmingham, kisah hebat bagi Inggris, dan kisah pulang kampung yang hebat.”
Birmingham belum tersingkir dari persaingan play-off Championship musim ini, tetapi masih harus bekerja keras untuk mengejar Wrexham asuhan Ryan Reynolds dan Rob Mac, yang saat ini menduduki peringkat keenam di klasemen.
Namun, mereka berpotensi mengembalikan status divisi utama pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh, memberi mereka waktu untuk berkembang secara bertahap di kalangan elit sepak bola Inggris sebelum melakukan langkah transfer ambisius untuk Bellingham.
